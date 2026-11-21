Hãng Fang Cheng Bao trực thuộc BYD vừa chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ lớn đầu bảng Ti 9. Xe có ba cấu hình khác nhau gồm 4WD Max, 4WD Ultra và cabin thông minh, với giá khởi điểm từ 279.900 nhân dân tệ (1,083 - 1,276 tỷ đồng). Các tính năng nổi bật bao gồm vô lăng có thể gập lại và hệ thống hybrid cắm điện DMS.

Mẫu Ti 9 vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế “vuông vức mạnh mẽ” đặc trưng của thương hiệu, nổi bật với dải đèn pha liền mạch. Xe có chiều dài 5.270mm, chiều rộng 1.999mm và chiều cao 1.850mm (hoặc 1.880mm tuỳ bản), với chiều dài cơ sở 3.130mm. Khách hàng có thể lựa chọn từ 6 màu ngoại thất và 3 phối màu nội thất: Trắng/Nâu, Xám/Đen và Đỏ/Đen.

Phần đuôi xe nổi bật với đèn hậu hình "dao găm" thẳng đứng. Để tăng thêm tính tiện dụng, Ti 9 được trang bị tùy chọn móc kéo điện có thể thu gọn với khả năng kéo lên đến 2.000kg. Một điểm nhấn quan trọng của Ti 9 là “Khoang lái thông minh có thể gập lại”, lần đầu xuất hiện trên bất kỳ mẫu xe nào của BYD.

Vô lăng có thể gập từ 0°–180° lần đầu tiên xuất hiện trong ngành. Sử dụng bản lề và mô-tơ chính xác được phát triển từ robot, vô-lăng có thể gập lại trong 10 giây để tối đa hóa không gian cho người lái. Vô lăng của Ti 9 chỉ có thể gập lại khi xe đứng yên để đảm bảo người lái có nhiều không gian để nghỉ ngơi.

Nội thất được trang bị màn hình toàn cảnh 30 inch và màn hình phía sau gắn trên trần xe 21,4 inch. Sự thoải mái được ưu tiên hàng đầu với ghế bập bênh bọc da Nappa, ghế hàng thứ hai có chức năng thư giãn không trọng lực, và ghế ngồi ở tất cả các hàng đều có chức năng thông gió, sưởi ấm và massage.

Các tiện nghi bổ sung bao gồm tủ lạnh 11,5 lít tích hợp, sạc điện thoại không dây và bàn ăn ở hàng ghế sau. Ti 9 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh “God's Eye B”, hỗ trợ bởi công nghệ LiDAR. Độ an toàn được tăng cường nhờ hệ thống ổn định chống nổ lốp tốc độ cao TSC và heo phanh trước 6 piston.

Mẫu xe SUV Fang Cheng Bao Ti 9 của BYD ra mắt với “Nền tảng đa năng DMS Super Hybrid” của BYD. Nền tảng này kết hợp động cơ hybrid 1.5T hiệu suất cao với hai động cơ điện, cho tổng công suất 400kW (536 mã lực). Cấu hình này cho phép xe tăng tốc từ 0–100km/h trong 4,8 giây.

Nền tảng này tích hợp công nghệ khung gầm bao gồm hệ thống điều khiển mô-men xoắn biến thiên bánh sau, khóa vi sai, vi sai hạn chế trượt điện tử và tách rời trục bánh xe. Kết hợp với hệ thống lái bánh sau và khả năng "quay đầu kiểu báo đốm", chiếc SUV hạng 5,3 mét này đạt bán kính quay vòng 3,5 mét.

Được trang bị pin LFP Blade 2.0 66,48kWh, xe cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện CLTC là 40km và phạm vi hoạt động kết hợp là 1.630 km, với mức tiêu thụ nhiên liệu 6,4 L/100 km trong điều kiện pin cạn. Pin có thể được sạc từ 10% đến 97% trong 9 phút.

Video: BYD hé lộ Fang Cheng Bao Ti 9 - SUV cỡ lớn có thể gập gọn vô lăng.