[GALLERY] BMW tung sportbike F 450 RR giá rẻ nhất hiện tại của hãng

Phân khúc 450cc của BMW Motorrad đã hoàn thành với sự xuất hiện của mẫu sportbike F 450 RR, sau khi bắt đầu với chiếc adventure F 450 GS và nối tiếp bởi bản naked bike F 450 R. BMW F 450 RR 2026 mới được thiết kế tập trung vào cảm giác lái chính xác, tối ưu hóa trọng lượng và mang lại trải nghiệm đua xe trên cả đường phố lẫn đường đua.

Ngoại hình của F 450 RR không có gì bất ngờ, với phần thân chia sẻ chung cùng F 450 R và bộ quây thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế từ đàn anh S 1000 RR. Xe có tư thế chúi đầu về phía trước, đuôi nâng cao, cánh gió khí động học cùng dải đèn định vị ban ngày LED đặc trưng. F 450 RR sở hữu quây gió 2 bên bất đối xứng, khe gió bên phải và thiết kế đầu xe chia đôi độc đáo.

Trái tim của F 450 RR là khối động cơ 2 xi-lanh song song dung tích 420cc làm mát bằng dung dịch, kết hợp cùng ống xả bằng thép không gỉ đặt dưới gầm. Động cơ này đạt công suất tối đa 35kW (48 mã lực) tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43Nm tại 6.750 vòng/phút, trong đó 80% lực kéo xuất hiện ngay từ 3.000 vòng/phút.

Trục khuỷu lệch góc 135 độ, trục cân bằng và nắp ly hợp bằng magie đem tới cho xe sự êm ái, giảm độ rung và mang lại âm thanh đặc trưng. Động cơ đạt tiêu chuẩn Euro 5+, tiêu thụ 3,8 lít/100km, kết hợp bình xăng 14 lít cho quãng đường di chuyển hơn 350km. Khoảng thời gian giữa các lần bảo dưỡng định kỳ là 10.000km.

BMW F 450 RR sử dụng hộp số 6 cấp và xích tải X-ring nằm bên trái thân. Đáng chú ý, công nghệ ly hợp tự động Easy Ride Clutch (ERC) cho phép xe tự động ngắt/mở ly hợp theo vòng tua máy, giúp người lái không lo chết máy.

Với công nghệ mới, khi dừng hoặc di chuyển trong đô thị, BMW F 450 RR vẫn giữ được cần côn truyền thống khi cần điều khiển chủ động. Hệ thống hỗ trợ chuyển số nhanh Shift Assistant Pro cho phép tăng/giảm số không cần bóp côn.

Bộ khung của F 450 RR có dạng ống thép không gỉ kết hợp các chi tiết rèn, sử dụng động cơ làm cơ cấu chịu lực để tăng độ cứng và tối ưu trọng lượng. Hệ thống treo trước là phuộc hành trình ngược KYB đường kính 43mm, phuộc sau KYB kết hợp gắp đôi nhôm đúc nguyên khối.

Phiên bản có trang bị phuộc Sport hỗ trợ tùy chỉnh đầy đủ độ nén, độ hồi và tải trọng. Xe sử dụng vành nhôm đúc cùng lốp kích thước 110/70-17 phía trước và 150/60-17 phía sau. Trọng lượng ướt của F 450 RR dừng ở mức 177kg. Hệ thống phanh gồm đĩa đơn 310mm kết hợp kẹp phanh Brembo monobloc 4 piston ở phía trước và đĩa đơn 240mm với kẹp phanh ByBre 1 piston phía sau.

Xe trang bị sẵn các công nghệ an toàn hàng đầu bao gồm ABS Pro hỗ trợ phanh trong cua, kiểm soát lực kéo DTC, kiểm soát phanh động DBC, kiểm soát mô-men xoắn động cơ MSR và đèn phanh khẩn cấp. Ba chế độ lái tiêu chuẩn gồm Rain, Road và Race.

Tư thế ngồi mang tính khí động học với ghi-đông clip-on gắn trực tiếp vào chảng ba nhôm rèn. Chiều cao yên tiêu chuẩn là 790mm, có thể tùy chỉnh tăng 20mm hoặc giảm 15mm qua danh mục phụ kiện. Cần số, chân phanh, chân chống đều làm bằng nhôm rèn và khách hàng có thể đảo ngược chiều sang số (từ số móc sang số dậm) dễ dàng cho mục đích chạy trong đường đua.

Màn hình màu TFT 6.5 inch trên bảng đồng hồ hỗ trợ kết nối điện thoại, dẫn đường, phát nhạc và gọi điện. Bản M Sport bổ sung các giao diện hiển thị thông số độ nghiêng, lực phanh, kiểm soát lực kéo và đếm thời gian vòng đua. Xe trang bị sẵn sưởi tay lái và cổng sạc USB-C.

BMW F 450 RR được phân phối với bốn phiên bản. Mức giá của F 450 RR hiện chưa được BMW công bố nhưng có thể khá chắc chắn mẫu xe này khó có cơ hội về Việt Nam bởi thiết kế sportbike "kén khách" và giá đắt. Ngay cả khi có cơ hội về nước, chắc chắn F 450 RR cũng có giá không hề rẻ.

Video: Giới thiệu mẫu xe môtô thể thao BMW F 450 RR 2026.