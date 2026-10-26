[GALLERY] BMW R 12 G/S đã mở bán chính hãng Việt Nam, từ 719 triệu đồng

BMW Motorrad Việt Nam đã chính thức phân phối dòng mô tô hoài cổ dáng địa hình R 12 G/S, gần 1 năm sau khi những chiếc xe đầu tiên về nước qua đường nhập khẩu tư nhân. Trước đó cũng vào tầm tháng 10/2025, lô R 12 G/S đầu tiên đã được một đơn vị tư nhân tại TP.HCM nhập nguyên chiếc từ Đức.

BMW R 12 G/S 2026 đánh dấu sự trở lại của phong cách enduro cổ điển, lấy cảm hứng trực tiếp từ mẫu BMW R 80 G/S huyền thoại xuất hiện lần đầu năm 1980. Xe tái hiện tinh thần off-road nguyên bản nhưng tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại, nổi bật với hành trình phuộc dài, vành căm nan hoa và ốp đầu xe gọn gàng.

Khung xe của BMW R 12 G/S 2026 là dạng thép ống trellis với phần khung sau bắt gá vào khung chính bằng bu-lông. Góc đặt cổ xe được nâng cao và đẩy về phía trước nhằm tối ưu tư thế lái cũng như tăng góc đánh lái.

Hệ thống treo trước sử dụng phuộc hành trình ngược đường kính 45mm chỉnh được cả nén/nảy/tải với hành trình 210mm. Phía sau là gắp đơn Paralever kết hợp phuộc đơn đặt nghiêng cũng chỉnh được toàn phần, hành trình 200mm có tính năng giảm chấn theo hành trình.

BMW R 12 G/S sở hữu cấu hình vành căm 21 inch ở phía trước và 17 inch ở phía sau. Gói tùy chọn Enduro Package Pro nâng cấp vành sau lên 18 inch để tăng khả năng vượt địa hình.

Hệ thống phanh trước gồm đĩa đôi 310mm đi kèm heo phanh nổi 2 piston, kết hợp đĩa đơn 265mm phía sau. Công nghệ phanh ABS Pro dạng bán tích hợp trang bị tiêu chuẩn giúp kiểm soát lực phanh an toàn ngay cả khi xe đang nghiêng trong cua.

Tính công thái của xe được thiết kế cho cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn địa hình chuyên nghiệp. Yên đơn phẳng tiêu chuẩn có chiều cao 860mm (lên 875mm khi dùng gói Enduro Package Pro với vành sau 18 inch).

Khách hàng có thể chọn yên đôi Pillion Package hoặc yên Rallye nâng chiều cao thêm 20mm. Khung sau có sẵn hai móc thép gia cố để buộc đồ. Để gác chân tiêu chuẩn có răng cưa chống trượt, trong khi gói Enduro Package Pro bổ sung gác chân bản rộng với ba hàng đinh nhọn cùng gù nâng ghi-đông cao thêm 20mm.

Hệ thống điện tử hỗ trợ người lái gồm ba chế độ vận hành tiêu chuẩn: Rain, Road và Enduro. Gói Enduro Package Pro bổ sung thêm chế độ Enduro Pro. Xe trang bị sẵn Hệ thống kiểm soát lực kéo Dynamic Traction Control (DTC) có thể tắt hoàn toàn, Hệ thống kiểm soát mô-men xoắn động cơ (MSR) và Hệ thống khởi động không cần chìa Keyless Ride...

Khách hàng có thể trang bị thêm tính năng Hỗ trợ sang số nhanh Shift Assistant Pro để chuyển số không cần bóp côn. Trái tim của R 12 G/S là động cơ boxer 2 xi-lanh làm mát bằng không khí/dầu, dung tích 1.170cc. Động cơ này sản sinh công suất 80kW (109 mã lực) tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 115Nm tại 6,500 vòng/phút.

Tại Việt Nam, giá R 12 G/S chính hãng, đã bao gồm VAT khởi điểm từ mức 719 triệu đồng. Con số này rẻ hơn nhiều so với lô xe tư nhân đầu tiên về nước 1 năm trước, vốn lên tới hơn 1,2 tỷ đồng. Xe có ba lựa chọn màu sắc: bản tiêu chuẩn màu đen Night Black Matt; bản tùy chọn màu trắng Light White phối yên đỏ; và bản Option 719 Aragonit phối ba tông màu.

Video: Giới thiệu môtô địa hình BMW R 12 G/S 2026 mới.