BMW iX5 60L 2027 đã xuất hiện trong danh sách xe mới được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố ngày 25/11. Đây là phiên bản thuần điện của BMW X5 L trục cơ sở kéo dài, được sản xuất bởi liên doanh BMW Brilliance tại Thẩm Dương, Trung Quốc.

Theo hồ sơ đăng ký, mẫu xe SUV BMW iX5 60L dành riêng cho thị trường Trung Quốc có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.141 x 2.000 x 1.744 mm. Phiên bản trang bị hệ thống treo khí nén có chiều cao giảm xuống còn 1.732 mm.

So với mẫu xe SUV thuần điện BMW iX5 phiên bản quốc tế, phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc có chiều dài tổng thể tăng 147 mm và chiều dài cơ sở tăng 130 mm, đạt 3.165 mm.

Đáng chú ý, thông số chiều dài cơ sở của BMW iX5 60L còn vượt BMW X7 tới 60 mm. Tuy nhiên, mẫu SUV thuần điện này vẫn duy trì cấu hình nội thất 5 chỗ ngồi.

Nhà sản xuất cung cấp nhiều tùy chọn kích thước mâm đi kèm thông số lốp trước và sau khác nhau, bao gồm bộ lốp 255/50 và 285/45 cho mâm 21 inch, 275/40 và 315/35 cho mâm 22 inch, hoặc cấu hình thể thao nhất với lốp 275/35 và 315/30 trên bộ mâm 23 inch.

BMW iX5 60L sử dụng hai mô-tơ điện có công suất lần lượt 183 kW và 240 kW, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Tổng công suất đạt 423 kW (575 PS), gần tương đương mức 578 PS của iX5 60 phiên bản quốc tế. Tốc độ tối đa đạt 205 km/h.

Xe sử dụng pin lithium ba thành phần với các tế bào pin do AESC cung cấp, được liên doanh BMW Brilliance lắp ráp. Khối lượng bản thân của xe đạt 2.917 kg.Mặc dù hồ sơ đăng ký chưa tiết lộ dung lượng pin và phạm vi di chuyển, BMW từng công bố iX5 L có khả năng vận hành hơn 1.000 km sau mỗi lần sạc đầy theo chu trình CLTC của Trung Quốc.

Để tham chiếu, BMW iX5 60 phiên bản quốc tế sử dụng bộ pin dung lượng 141 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 845 km theo chu trình WLTP và hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất lên tới 460 kW.

Xe có hai kiểu thiết kế cản trước và cản sau, cùng nhiều tùy chọn về cụm đèn pha, chi tiết trang trí ngoại thất, ốp sườn và cùm phanh màu xanh dương. Cửa sổ trời là trang bị tiêu chuẩn.Theo kế hoạch, BMW X5 L và iX5 L sẽ chính thức mở bán tại thị trường Trung Quốc trong năm 2027.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV thuần điện BMW iX5 60 2027 mới.