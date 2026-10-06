[GALLERY] BMW i3 M điện hé lộ tại sự kiện kỷ niệm 1 triệu xe M xuất xưởng

Chiếc BMW M3 mã G80 mang màu sơn cam Fire Orange III lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp tại nhà máy chính ở Munich, Đức đánh dấu cột mốc 1 triệu xe M được sản xuất. Tại buổi lễ kỷ niệm, Giám đốc nhà máy - Peter Weber đã trao chiếc chìa khóa tượng trưng cho Giám đốc điều hành của BMW M - Frank van Meel.

Chiếc BMW M3 màu sơn cam Fire Orange III đi kèm bộ mâm 826 M sơn màu đen, kích thước 19 inch ở cầu trước và 20 inch ở cầu sau, kết hợp cùm phanh màu vàng. Nội thất của xe được bọc da Merino màu xám Silverstone/đen.

BMW M3 trang bị động cơ 6 xy-lanh 3.0L twin-turbo, công suất 480 mã lực. Đối với bản M3 Competition công suất đạt 510 mã lực và M3 Competition M xDrive có công suất 530 mã lực. BMW M3 phiên bản cao cấp nhất có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây. Tốc độ tối đa 290 km/h với gói M Driver’s Package.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, nhà máy Munich được đầu tư khoảng 650 triệu euro, cải tạo khoảng 1/3 diện tích, gồm: xây dựng xưởng thân vỏ mới, thiết kế lại khu vực lắp ráp và tổ chức hệ thống logistics.

Dù nhà máy được nâng cấp nhưng hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường. Từ năm 2027, nhà máy này sẽ chuyển sang sản xuất 100% xe điện, trong đó có BMW M3 thuần điện (tạm gọi là i3 M).

BMW i3 M là mẫu xe hiệu năng cao thuần điện đầu tiên sử dụng nền tảng công nghệ Neue Klasse của BMW M, tiếp nối phiên bản sedan BMW i3 thường.

i3 M phiên bản sản xuất thương mại có thân xe ít rộng hơn, cản sau lược bỏ đi các hốc tạo thành đường dẫn gió từ gầm xe. Nắp khoang hành lý mất đi phần dập chìm sâu ở logo BMW.

Quá trình chuyển đổi và nâng cấp nhà máy tạo nên chương mới của dòng M, hệ truyền động thuần điện sẽ trở thành yếu tố then chốt trong định hướng phát triển của BMW.

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