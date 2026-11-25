Mới đây, Tại đường thử riêng ở Pháp, nguyên mẫu BMW M3 thuần điện đã xuất hiện chạy thử cho thấy sự kết hợp giữa sức mạnh hơn 800 mã lực, phạm vi hoạt động mục tiêu 483km, tốc độ sạc hàng đầu và hệ thống âm thanh mô phỏng lấy cảm hứng từ những động cơ biểu tượng của hãng.

Về ngoại hình, M3 điện sở hữu diện mạo hầm hố hơn hẳn mẫu i3 tiêu chuẩn. Xe có phần đầu và đuôi thiết kế riêng biệt, vòm bánh xe mở rộng cùng vật liệu sợi tự nhiên làm từ cây lanh thay thế cho sợi carbon truyền thống. Một số chi tiết hoài cổ cũng được lồng ghép khéo léo, như đèn định vị vuông phía trước gợi nhớ đến thế hệ E30 M3 đầu tiên.

Tương tự i3 và 3 Series máy xăng, M3 điện không dùng chung nền tảng khung gầm với bản chạy xăng sắp ra mắt, khác biệt về chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở. Sức mạnh của xe đến từ 4 mô-tơ điện độc lập đặt tại mỗi bánh, gấp đôi số lượng trên i3, sản sinh tổng công suất 838 mã lực và mô-men xoắn 1163Nm. Đây là mức thông số cao nhất từng xuất hiện trên một mẫu xe thương mại của bộ phận BMW M.

Trong đó, hai mô-tơ phía sau đạt công suất 750 mã lực và hai mô-tơ phía trước đạt 643 mã lực, tạo ra thiên hướng dẫn động cầu sau rõ rệt. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng khoảng 100,0kWh, cho phép di chuyển tối đa 483km mỗi lần sạc. Con số này thấp hơn mức 753km của i3 do M3 sử dụng lốp độ bám cao, lực ép xuống mặt đường lớn hơn và tập trung vào hiệu suất.

Khả năng sạc và tái tạo năng lượng là điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 420kW, giúp bổ sung 350km di chuyển chỉ trong 10phút. Đáng nể hơn, hệ thống phanh tái sinh có thể thu hồi điện năng với công suất lên tới 540kW. Trên đường đèo dốc, phanh tái sinh giúp thu hồi khoảng 50% năng lượng tiêu thụ.

Trên đường đua, cứ sau ba vòng chạy, xe lại thu hồi đủ năng lượng cho một vòng tiếp theo, và một cú phanh gấp từ tốc độ tối đa giúp nạp lại 1% đến 3% dung lượng pin. Nhờ lực hãm tái sinh cực lớn, xe có thể dừng hẳn từ tốc độ cao mà không cần dùng đến má phanh và đĩa phanh cơ học, giúp hệ thống phanh luôn mát và bền bỉ hơn.

Để giải quyết sự thiếu hụt cảm xúc trên xe điện, BMW trang bị hai hệ thống mang tên M eDrive và M eSound. Tương tự hệ thống N e-Shift trên xe Hyundai do cựu lãnh đạo BMW M là Albert Biermann phát triển, M eDrive mô phỏng hộp số 6 cấp với ba chế độ gồm Auto S (tự động), Manual S (sang số tay) và D (tăng tốc liền mạch như xe điện thông thường).

Điểm khác biệt cốt lõi là BMW không cắt giảm mô-men xoắn khi giả lập chuyển số, giúp xe giữ nguyên gia tốc tối đa ở cả ba chế độ thay vì bị chậm đi như xe của Hyundai. Song hành với hộp số giả lập là hệ thống âm thanh M eSound với ba mức tùy chỉnh gồm tắt, trung bình và tối đa. Âm thanh trầm ấm phát ra gợi nhớ đến khối động cơ V8 S65 4,0lít trứ danh trên thế hệ E90 M3.

Nhờ bốn mô-tơ điều khiển độc lập kết hợp cùng bộ xử lý trung tâm Heart of Joy có tốc độ phản hồi dưới 1mili-giây, khả năng phân bổ mô-men xoắn của M3 điện đạt độ chính xác vượt trội so với vi sai cơ khí truyền thống. Khi xe vào cua quá nhanh và có hiện tượng thiếu lái, hệ thống tự động hãm bánh phía trong và tăng tốc bánh phía ngoài để đưa đầu xe trở lại quỹ đạo mà người lái hầu như không cần đánh lái bù.

Đồng thời, sức mạnh ưu tiên cầu sau cho phép ngay cả những người lái ít kinh nghiệm cũng có thể dễ dàng thực hiện các pha trượt đuôi xe ổn định. Dự kiến thương mại hóa vào năm 2027, BMW M3 thuần điện không chỉ kế thừa tinh thần của dòng xe thể thao biểu tượng mà còn mở ra chuẩn mực vận hành mới cho phân khúc xe điện hiệu năng cao.

Video: Giới thiệu mẫu xe BMW M3 EV Concept thuần điện mới.