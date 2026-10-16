[GALLERY] Bentley Torcal từ 6,3 tỷ đồng tại châu Á, ngày về Việt Nam không xa

Bentley Torcal EV 2027 vừa chính thức “cập bến” thị trường Hàn Quốc. Đây là mẫu xe thuần điện thương mại đầu tiên trong lịch sử của hãng xe sang Anh Quốc. Không chỉ thay đổi hệ truyền động, Torcal còn được Bentley định vị là dòng sản phẩm cốt lõi thứ tư, đại diện cho ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới của thương hiệu.

Về ngoại hình, Bentley Torcal EV 2027 có chiều dài 5.008 mm, rộng 2.025 mm, cao 1.677 mm và chiều dài cơ sở 3.023 mm. Nếu tính cả gương chiếu hậu, chiều rộng đạt 2.198 mm. Với khối lượng không tải 2.795 kg, Torcal EV có tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau 48:52 và khả năng kéo tải tối đa 2.700 kg.

Đối với phiên bản hiệu năng cao Torcal S, sức mạnh được nâng lên mức 876 mã lực và mô-men xoắn đạt 1.350 Nm khi kích hoạt chế độ Launch Control. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 96 km/h giảm xuống còn 2,8 giây, trong khi tốc độ tối đa tăng lên mức 260 km/h. Đáng chú ý, các kỹ sư của Bentley đã chủ động giới hạn mức gia tốc tối đa nhằm đảm bảo trải nghiệm êm ái và thoải mái nhất cho hành khách trên xe, tránh cảm giác đột ngột không cần thiết.

Cả hai phiên bản của Torcal đều xây dựng trên nền tảng kiến trúc điện 800V hiện đại. Khối pin lithium-ion trang bị trên xe có dung lượng khả dụng 113 kWh, mang lại phạm vi di chuyển tối đa khoảng 600 km sau mỗi lần sạc đầy theo chu chuẩn thử nghiệm WLTP. Hãng xe Anh quốc áp dụng chính sách bảo hành riêng cho bộ pin trong thời hạn 10 năm hoặc 161.000 km (tương đương 100.000 dặm).

Về khả năng sạc, Torcal hỗ trợ công suất sạc nhanh dòng điện một chiều (DC) lên tới 400 kW. Khi kết nối với trạm sạc đáp ứng đủ công suất tiêu chuẩn, thời gian nạp dung lượng pin từ 10% lên 80% chỉ mất chưa đầy 20 phút. Ngoài ra, người dùng chỉ cần khoảng 7 phút sạc là có thể bổ sung thêm khoảng 161 km quãng đường di chuyển.

Khoang lái của Torcal vẫn duy trì thiết kế bảng điều khiển dạng "cánh chim" đặc trưng của Bentley. Điểm nhấn trong thiết kế là sự xuất hiện của các họa tiết hình kim cương tinh xảo trên các phím bấm và núm xoay. Đáng chú ý, hãng xe Anh quốc vẫn giữ lại các phím bấm cơ học và núm xoay vật lý thay vì tích hợp toàn bộ lên màn hình cảm ứng, mang lại thao tác điều khiển tiện lợi và chắc chắn.

Xe được trang bị hệ thống nhận diện khuôn mặt tự động cùng màn hình cảm ứng OLED thiết kế cong và dàn âm thanh cao cấp Naim gồm 28 loa, đi cùng hệ thống đèn viền nội thất ấn tượng. Hàng ghế trước hỗ trợ chỉnh điện 16 hướng, tích hợp đầy đủ các tính năng sưởi, thông gió và massage. Đối với hàng ghế thứ hai, Bentley cung cấp không gian cho ba vị trí ngồi cùng cơ cấu gập điện lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu xe Bentley.

Ngoài ra, Torcal sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh panorama tích hợp tính năng đổi màu làm tối thông minh và có thể mở ra được. Đội ngũ thiết kế của Bentley quyết định không trang bị màn hình giải trí riêng cho hành khách phía trước, với lý do Bentley ưu tiên không gian nội thất, vật liệu và các chi tiết hoàn thiện thay vì bổ sung thêm một màn hình vào khu vực này.

Bentley Torcal được trang bị hệ thống cửa đóng/mở bằng điện cho cả bốn vị trí. Cửa xe có thể kích hoạt thông qua nhiều phương thức khác nhau, đi kèm hệ thống cảm biến tích hợp giúp phát hiện vật cản nhằm tránh nguy cơ va chạm khi mở cửa. Để bù đắp việc thiếu vắng âm thanh động cơ đốt trong, Bentley sáng tạo hệ thống âm thanh giả lập "Bentley Dynamic Symphony" được thu âm từ các nhạc cụ thực tế như trống, viola và guitar bass.

Xe sở hữu kết cấu thân liền khối kết hợp thép và nhôm. Hệ thống treo trước dạng tay đòn kép, trong khi phía sau sử dụng kết cấu đa liên kết. Cả hai cầu đều được trang bị lò xo khí nén một buồng. Điểm đáng chú ý là Torcal EV trở thành mẫu Bentley đầu tiên sử dụng hệ thống treo chủ động hoàn toàn, kết hợp giảm chấn thích ứng hai van và khả năng kiểm soát độ nghiêng thân xe.

Hệ thống phanh tiêu chuẩn gồm cùm phanh trước 10 piston và cùm phanh sau 4 piston, đi cùng đĩa phanh bằng vật liệu thông thường có đường kính lần lượt 420 mm và 370 mm. Khách hàng có thể lựa chọn đĩa phanh carbon-silicon carbide (CSiC) lớn hơn, với kích thước 440 mm ở phía trước và 410 mm ở phía sau. Xe được trang bị bộ mâm 21 inch hoặc 22 inch.

Bentley mang đến cho khách hàng khả năng cá nhân hóa phong phú với 7 màu sơn tiêu chuẩn, 88 màu tùy chọn cùng khả năng pha màu riêng theo yêu cầu. Nội thất xe sở hữu 15 tùy chọn màu da, 6 tùy chọn bọc chất liệu len cao cấp cùng 19 lựa chọn ốp gỗ nội thất khác nhau. Tại Hàn Quốc, xe có giá khởi điểm 330 triệu won (6,35 tỷ đồng). Phiên bản Torcal S có giá 360 triệu won (6,92 tỷ đồng).

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV thuần điện Bentley Torcal EV hoàn toàn mới.