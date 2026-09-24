[GALLERY] Bentley Torcal trình làng - xe siêu sang điện phá vỡ truyền thống

Sau nhiều năm phát triển, Bentley vừa chính thức giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên của hãng, đó là Torcal. Quan trọng hơn, đây không chỉ đơn thuần là phiên bản thuần điện của Bentley Bentayga. Torcal trở thành dòng xe thứ tư của Bentley, đồng thời giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới mà hãng cho biết sẽ ảnh hưởng đến các sản phẩm tương lai, bất kể chúng sử dụng hệ truyền động nào.

Nói cách khác, Torcal đánh dấu một chương mới của Bentley. Hãng xe sang Anh quốc sẽ cung cấp hai phiên bản của Torcal ngay từ khi ra mắt. Trong đó, bản tiêu chuẩn sở hữu công suất tối đa 810 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.194 Nm, đủ để xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Ở bản S, các thông số này được nâng lên 875 mã lực và 1.350 Nm khi người lái kích hoạt tính năng hỗ trợ đề pa Launch Control. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h theo đó giảm xuống còn 2,8 giây trong khi tốc độ tối đa tăng lên 260 km/h. Đáng chú ý, Bentley dường như có thể đẩy các thông số này lên cao hơn nữa nhưng đã chủ động lựa chọn không làm vậy.

Cả hai phiên bản của Bentley Torcal đều sử dụng 2 mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu và kiến trúc điện 800V. Ở giữa là bộ pin có dung lượng khả dụng 113 kWh, được bảo hành 10 năm hoặc 160.000 km. Bentley cho biết xe có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa 600 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Khi sử dụng bộ sạc nhanh DC đủ công suất, Torcal có thể tiếp nhận công suất sạc lên tới 400 kW, cho phép sạc pin từ 10-80% trong chưa đầy 20 phút. Ấn tượng hơn, Bentley cho biết Torcal có thể chạy thêm 161 km sau 7 phút sạc. Tuy nhiên, những con số này một lần nữa yêu cầu bộ sạc có khả năng đạt được tốc độ tương ứng.

Dù có chiều dài lên tới 5 m nhưng Torcal thực tế là mẫu xe 4 cửa ngắn nhất của Bentley. Phía sau xe có khoang hành lý dung tích 460 lít trong khi con số tương ứng của ngăn chứa đồ phía trước là 90 lít. Bên ngoài, Torcal gần như không thể nhầm lẫn với bất kỳ mẫu xe Bentley nào khác.

Bên cạnh một số đặc trưng thiết kế nhận diện của thương hiệu xe sang 107 năm tuổi, mẫu xe này cũng phá vỡ truyền thống theo nhiều cách, đặc biệt là bên trong khoang lái. Tại đây, Bentley đảm bảo nội thất của Torcal vẫn quen thuộc nhưng đồng thời tạo được nét khác biệt với nhiều vật liệu được chế tác thủ công.

Điểm nhấn của khu vực nội thất nằm ở hệ thống thông tin giải trí với màn hình cong. Màn hình được bố trí theo chiều dọc, phía dưới có một thanh hiển thị thông tin điều hòa và ghế ngồi. Bảng đồng hồ kỹ thuật số dạng cong, các cửa gió tròn, nhiều chi tiết kim loại thật và một mảng ốp gỗ lớn kéo dài phía trước ghế hành khách cũng được trang bị cho xe.

Torcal không còn các nút điều khiển dạng pít-tông lấy cảm hứng từ đàn organ đặc trưng của Bentley, nhưng lại được trang bị hệ thống đèn viền nội thất phức tạp nhất mà chúng ta từng thấy. Torcal cũng là mẫu xe Bentley đầu tiên sử dụng logo mới được thương hiệu thiết kế lại gần đây.

Các nút bấm vật lý vẫn được duy trì trên Torcal với núm điều khiển hệ thống điều hòa và âm thanh được thiết kế dạng khía. Nếu thực sự muốn đắm mình trong âm nhạc, hệ thống âm thanh Naim công suất 1.780 W trên Torcal sẽ truyền âm thanh đến người ngồi trong xe thông qua 28 loa. Thêm vào đó là cửa sổ trời toàn cảnh có các khu vực có thể điều chỉnh độ sáng và mở ra.

Ngoại thất xe với lưới tản nhiệt hình kim cương khổng lồ, chiếm phần lớn đầu xe và tích hợp đèn. Trong khi đó, cụm đèn pha tách đôi và dải đèn LED định vị ban ngày cực mỏng tạo nên diện mạo khác biệt rõ rệt cho mẫu xe điện này. Bentley cho biết hãng đã chủ động giảm số lượng đường nét trên thân xe. Thay vào đó, hãng để tỷ lệ, bề mặt và phần hông sau cơ bắp tạo nên dấu ấn cho chiếc xe.

Khu vực phía sau của Bentley Torcal có thiết kế gọn gàng hơn với cụm đèn hậu nằm ngang thanh mảnh và các chi tiết dọc tạo khung cho cửa cốp. Tương tự đèn pha, cụm đèn hậu cũng được thiết kế ba chiều với họa tiết kim cương... Hiện giá bán của Bentley Torcal vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, hãng cho biết Torcal sẽ có giá thấp hơn mức 230.000 USD của Bentayga khi mẫu xe điện này được bán ra vào đầu năm tới.

Video: Giới thiệu xe siêu sang điện Bentley Torcal hoàn toàn mới.