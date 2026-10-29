[GALLERY] Bentley hé lộ SUV siêu sang Torcal First Edition hoàn toàn mới

Hãng xe sang Bentley mới đây đã tiết lộ phiên bản First Edition của mẫu SUV Torcal hoàn toàn mới, kết hợp hệ động lực 888PS mạnh mẽ nhất của dòng xe với một loạt các tùy chọn kiểu dáng, tiện nghi và âm thanh được trang bị tiêu chuẩn.

Các phiên bản ra mắt thường tuân theo công thức quen thuộc gồm huy hiệu đặc biệt, bánh xe độc ​​đáo và mức giá cao. Phiên bản Torcal First Edition của Bentley có tất cả những điều đó. Nó cũng bổ sung một danh sách dài các trang bị mà khách hàng thường phải mua dưới dạng tuỳ chọn.

Ngoại thất của Torcal First Edition sở hữu thiết kế thể thao hơn nhờ bộ mâm 22 inch First Edition phối màu đen bóng cùng chấu bạc Liquid Silver, kết hợp logo Bentley tự cân bằng. Heo phanh sơn màu xám Graphene Grey do Mulliner hoàn thiện tạo điểm nhấn tương phản.

Gói khí động học Carbon Fibre Styling Specification bổ sung các chi tiết bằng sợi carbon ở cánh lướt gió cản trước, ốp gương chiếu hậu, ốp lườn xe và bộ khuếch tán phía sau. Biểu tượng First Edition đặt tại vè trước là dấu hiệu nhận diện cho phiên bản giới hạn này.

Không gian cabin nổi bật bởi ghế ngồi may họa tiết chần chỉ riêng kèm hoa văn chevron tương phản, kết hợp nẹp bệ cửa First Edition phát sáng. Gói Colour Specification mở rộng khả năng phối màu nội thất, bao gồm hai phối màu từ Mulliner, 8 màu nhấn và tùy chọn phối 3 tông màu.

Khách hàng có thể chọn nội thất bọc da hoàn toàn cùng chỉ may tương phản. Bề mặt táp-lô ốp sợi carbon bóng Gloss Carbon Fibre tạo sự đồng điệu với ngoại thất thể thao hơn, bên cạnh các tùy chọn vật liệu khác không tính phí.

Thảm lót sàn dày mang lại cảm giác êm ái, trong khi hàng ghế trước chuẩn Wellness và gói Rear Comfort Seat Specification nâng cao sự dễ chịu cho người ngồi nhờ tính năng thông gió cùng tựa đầu thư giãn ở cả hai vị trí ghế sau.

Khoang lái được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như cửa đóng mở bằng điện cho cả hai hàng ghế và cửa sổ trời chuyển đổi trạng thái Frosted Diamond. Hệ thống âm thanh cao cấp Naim for Bentley có công suất 1.780W với 28 loa, tích hợp bộ truyền cảm ứng kynesthetic ở ghế, loa tựa đầu phía trước và công nghệ Dolby Atmos 7.1.4.

Sức mạnh của Torcal First Edition đến từ hệ thống mô-tơ hiệu năng cao nhất dòng xe, sản sinh công suất 888PS và mô-men xoắn 1.350Nm. Xe tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa 260km/h.

Thông cáo báo chí của Bentley không đề cập đến giá cả, số lượng sản xuất và thời gian giao hàng. Hãng cũng không cho biết liệu First Edition là phiên bản giới hạn hay chỉ đơn giản là phiên bản ra mắt Torcal.

Mặc dù vậy, cách tiếp cận là rõ ràng. Thay vì yêu cầu những người mua sớm tự đặt một chiếc Torcal được trang bị đầy đủ từ danh sách tùy chọn, Bentley đã làm điều đó cho khách hàng. Đối với một thương hiệu kiếm được nhiều tiền từ "option", đó là một dấu hiệu đáng chú ý.

Video: Giới thiệu SUV siêu sang Bentley Torcal hoàn toàn mới