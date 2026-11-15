[GALLERY] Benelli TNT700 động cơ 2 xi-lanh có gì để 'đấu' Yamaha MT-07

Tại triển lãm EICMA 2026, hãng xe Benelli đã chính thức giới thiệu mẫu môtô mới của mình mang tên Tornado Naked Twin 700 hay TNT700. Đây tạm thời là mẫu naked=bike đầu bảng của thương hiệu đến từ Ý - cho tới khi Benelli thương mại hoá chiếc concept Tornado Naked Tre 903.

Về thiết kế tổng thể, TNT700 sở hữu bình xăng cơ bắp dung tích 15,5 lít kết hợp cùng phần đuôi xe ngắn và gọn gàng. Điểm nhấn nhận diện ở phần đầu xe là cụm đèn pha đôi dạng thấu kính (projector) đi kèm dải đèn định vị ban ngày tạo hình chữ T.

Để giữ cho tổng thể tối giản, Benelli TNT700 2027 mới được thiết kế hệ thống đèn báo rẽ phía trước được tích hợp thẳng vào bộ bảo vệ tay lái, trong khi đèn báo rẽ phía sau kiêm luôn chức năng của đèn hậu và đèn phanh.

Các trang bị tiện ích và điện tử trên xe bao gồm màn hình màu TFT kích thước 5 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth và Wi-Fi, cổng sạc USB-C, tính năng dẫn đường theo bản đồ hoặc từng chặng, cùng khả năng quản lý cuộc gọi và phát nhạc.

Benelli TNT700 2027 cũng được tích hợp sẵn hệ thống kiểm soát hành trình (cruise control), hệ thống kiểm soát lực kéo và chống bó cứng phanh ABS có thể tắt mở, sưởi yên, sưởi tay lái, ba chế độ lái và cảm biến áp suất lốp.

Cung cấp sức mạnh cho TNT700 là khối động cơ xy-lanh đôi song song dung tích 698cc với góc đánh lửa lệch 180 độ, tương tự loại đang được sử dụng trên dòng adventure TRK 702. Trên mẫu naked bike này, động cơ sản sinh công suất tối đa 73,4 mã lực (54kW) và mô-men xoắn cực đại đạt 67Nm.

Sức mạnh được truyền qua hộp số đi kèm bộ sang số nhanh hai chiều và bộ ly hợp chống trượt hai chiều (assist-and-slipper clutch). Bên cạnh bản tiêu chuẩn, Benelli cũng cung cấp thêm phiên bản giới hạn công suất ở mức 35kW (khoảng 48 mã lực), đáp ứng tiêu chuẩn bằng lái A2 dành cho người mới làm quen với xe phân khối lớn.

Benelli TNT700 2027 sở hữu khối trọng lượng ướt ở mức 195kg và chiều cao yên đạt 805mm. Theo kế hoạch của hãng, mẫu xe này sẽ chính thức có mặt tại hệ thống đại lý Benelli vào nửa cuối năm 2027. Mức giá xe hiện chưa công bố.

Video: Giới thiệu xe môtô Benelli TNT700 2027 mới.