Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, dòng sông trong xanh cùng lợi thế phát triển du lịch trải nghiệm, khu vực ven sông Bôi (xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ) từng thu hút đông du khách đến cắm trại, tắm sông, thưởng thức ẩm thực. Thế nhưng, đằng sau tiềm năng ấy là thực trạng hoạt động du lịch tự phát, thiếu điều kiện an toàn.

Sau yêu cầu dừng hoạt động của chính quyền địa phương, hàng trăm bè mảng nằm dọc hai bên bờ sông trở nên đìu hiu, đặt ra bài toán về hướng khai thác du lịch bài bản, bền vững.

Tiềm năng du lịch giữa dòng sông hoang sơ Sông Bôi, đoạn chảy qua địa bàn xã Hợp Kim, là khu vực có cảnh quan thiên nhiên tương đối nguyên sơ, không gian thoáng đãng, thích hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng, dã ngoại và trải nghiệm sông nước.

Từ lợi thế này, những năm gần đây, một số khu vực ven sông như Nà Bờ (thôn Sào Báy), Đồng Chờ (thôn Đồng Khai) dần trở thành điểm đến được nhiều người biết tới.

Theo ông Bùi Văn Quân, người dân thôn Đồng Khai, trước đây khu vực ven sông chủ yếu là nơi người dân và du khách đến vui chơi tự phát. Sau đó, với định hướng phát triển du lịch của hợp tác xã địa phương, Nà Bờ dần thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm. Không khó để nhận thấy sức hấp dẫn của khu vực này.

Tuy nhiên, tiềm năng ấy chưa được khai thác theo một mô hình du lịch được tổ chức và quản lý đồng bộ. Thay vào đó, nhiều hộ dân tự dựng bè nổi, nhà bè bằng tre, cọ trên sông để phục vụ ăn uống, vui chơi và tắm sông. Hoạt động kinh doanh phát triển trong khi các điều kiện về pháp lý, an toàn đường thủy, trang thiết bị cứu hộ và bảo vệ hành lang thoát lũ chưa được bảo đảm.

Trước những bất cập trên, từ ngày 20/6/2026, UBND xã Hợp Kim yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động thử nghiệm du lịch cộng đồng, bơi lội, cắm trại, đi bè mảng và lưu trú homestay tại khu vực ven sông Bôi. Các điểm Camping tại Nà Bờ và Đồng Chờ phải tạm dừng để rà soát, chấn chỉnh điều kiện an toàn và bảo đảm hành lang thoát lũ.

Theo cơ quan chức năng, nhiều bè nổi, nhà bè được dựng trên sông chưa được cấp phép, thiếu trang thiết bị bảo đảm an toàn, trong đó có áo phao cho du khách. Việc bố trí bè, mảng trong lòng sông còn có nguy cơ cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ, đặc biệt khi thời tiết và mực nước diễn biến bất thường.

Thực tế tại sông Bôi cho thấy, giữa tiềm năng phát triển du lịch và cách thức tổ chức hoạt động du lịch vẫn còn khoảng cách đáng kể. Một bên là lợi thế cảnh quan, thiên nhiên và nhu cầu trải nghiệm của du khách; bên kia là những bất cập về quy hoạch, điều kiện kinh doanh, an toàn và quản lý hoạt động trên sông.

Việc dừng các hoạt động du lịch tự phát, tháo dỡ bè mảng không bảo đảm điều kiện là yêu cầu cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng du khách, bảo đảm an toàn dòng chảy và hành lang thoát lũ. Tuy nhiên, về lâu dài, câu chuyện tại sông Bôi không chỉ dừng lại ở việc giải tỏa các công trình tự phát mà còn đặt ra vấn đề khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có.

Với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương, khu vực ven sông Bôi có thể nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo hướng có tổ chức.

Trong đó, cần xác định rõ khu vực được phép khai thác, sức chứa phù hợp, điều kiện hoạt động của các cơ sở dịch vụ, phương án cứu hộ, cứu nạn và yêu cầu bảo vệ môi trường, hành lang thoát lũ. Đặc biệt, cần có sự phối hợp giữa chính quyền, người dân và các đơn vị làm du lịch để xây dựng sản phẩm trải nghiệm phù hợp, thay vì để mỗi hộ tự tổ chức kinh doanh theo cách riêng.

Sông Bôi có thể trở thành điểm đến hấp dẫn nếu những lợi thế thiên nhiên được khai thác đúng hướng. Nhưng để làm được điều đó, du lịch không thể phát triển bằng những chiếc bè dựng tự phát giữa dòng sông. An toàn, quy hoạch và tính bền vững phải là nền tảng cho mọi hoạt động khai thác.

Bởi điều đáng mong đợi không chỉ là một dòng sông đông khách, mà là một điểm đến có thể đón khách lâu dài, mang lại sinh kế cho người dân mà vẫn giữ được cảnh quan và sự an toàn của dòng sông.