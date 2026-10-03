[GALLERY] Bạn trai ủng hộ Hoa hậu Quỳnh Anh thi Miss Universe Vietnam

Sau khi Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, Neyun chia sẻ hình ảnh chúc mừng bạn gái. Trước đó, anh nhiều lần thể hiện sự ủng hộ cho nửa kia trong hành trình chinh phục vương miện. Ảnh: FB Neyun.

Quỳnh Anh và Neyun từng chia sẻ nhiều hình ảnh bên nhau trên mạng xã hội. Cả hai không giấu việc đồng hành trong cuộc sống nhưng ít đề cập đến mối quan hệ khi xuất hiện trước truyền thông. Ảnh: FB Neyun.

Sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1,75 m, Quỳnh Anh có nhiều năm kinh nghiệm làm người mẫu, từng đạt giải Á quân The Face Vietnam 2018 và đăng quang quán quân Supermodel Me 2021. Ảnh: FB Neyun.

Năm 2024, Quỳnh Anh lần đầu tham gia Miss Universe Vietnam và giành danh hiệu Á hậu 1. Kết quả này trở thành dấu mốc để cô tiếp tục trở lại cuộc thi sau hai năm. Ảnh: FB Neyun.

Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Quỳnh Anh duy trì hình ảnh trên sàn diễn, các chương trình thời trang và những cuộc thi sắc đẹp. Kinh nghiệm tích lũy giúp cô có thêm nền tảng khi trở lại Miss Universe Vietnam. Ảnh: FB Neyun.

Ở Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh xuất hiện với hình ảnh trưởng thành và tự tin hơn. Theo ban tổ chức, cô có sự chuẩn bị toàn diện sau hai năm kể từ lần đầu tham gia cuộc thi. Ảnh: FB Neyun.

Trước thềm chung kết, Quỳnh Anh tập trung hoàn thiện các kỹ năng và hình ảnh cho cuộc thi. Cô bước vào đêm thi quyết định với mục tiêu chinh phục vị trí cao nhất. Ảnh: FB Neyun.

Sau đăng quang, Quỳnh Anh gửi lời cảm ơn ban tổ chức, ê-kíp, các thí sinh và khán giả đã đồng hành. Ảnh: FB Quỳnh Anh.

Quỳnh Anh cho biết sẽ trở về Hà Nội giải quyết việc gia đình trước khi tiếp tục các hoạt động trong nhiệm kỳ. Ảnh: FB Quỳnh Anh.

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