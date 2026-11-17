Acura vừa bổ sung phiên bản giới hạn Heritage Edition cho mẫu xe thể thao Integra Type S đời 2027. Hãng xe Nhật Bản chỉ sản xuất đúng 700 chiếc dành riêng cho thị trường Mỹ nhằm tôn vinh mẫu xe tiền nhiệm DC2 Integra Type R từng xuất hiện tại các đại lý vào cuối thập niên 1990.

Mức giá khởi điểm cho Acura Intgegra Type S bản Heritage Edition là 58.295 USD, đã bao gồm 1.395 USD phí vận chuyển. Con số này đắt hơn 2.300 USD so với mức giá 55.995 USD của bản 2027 Type S thông thường.

Khoản chênh lệch 2.300 USD tập trung hoàn toàn vào các chi tiết thẩm mỹ thay vì nâng cấp hiệu suất vận hành. Điểm nhấn lớn nhất trên biến thể này là lớp sơn ngoại thất màu vàng Blazing Phoenix Yellow độc quyền, gợi nhắc trực tiếp đến sắc vàng đặc trưng của chiếc DC2 Integra Type R 3 thập kỷ trước.

Đi kèm với màu sơn này là bộ mâm 19 inch 10 chấu hoàn thiện màu đồng và các huy hiệu Type S màu đen tạo sự tương phản. Bên trong khoang lái, xe được trang bị cần số bằng chất liệu titan, chi tiết gợi nhớ đến triết lý xe thể thao thuần túy của thế hệ tiền nhiệm.

Dù ở phiên bản nào, Acura Integra cũng được trang bị màn hình giải trí trung tâm lớn hơn với Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp sạc điện thoại không dây.. Màn hình cảm ứng 9 inch vốn trước đây chỉ có trên A-Spec với gói công nghệ, nay xuất hiện rộng rãi hơn và đi kèm vi xử lý mạnh mẽ hơn để tăng hiệu suất.

Đối với phiên bản 2027 Integra Type S tiêu chuẩn, Acura cũng thực hiện một số tinh chỉnh nhỏ về ngoại hình. Xe được trang bị bộ mâm màu đen bóng, ốp gương chiếu hậu màu đen và heo phanh sơn màu vàng. Việc ra mắt Heritage Edition tiếp nối xu hướng khai thác di sản quá khứ của Acura và thương hiệu mẹ Honda.

Về mặt cơ khí, toàn bộ dòng xe 2027 Integra Type S đều giữ nguyên cấu hình phần cứng. Cả bản tiêu chuẩn lẫn bản Heritage Edition đều sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 320 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 420Nm).

Toàn bộ sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp. Acura tiếp tục không cung cấp tùy chọn số tự động cho dòng xe này, tương tự cách Honda duy trì hộp số sàn trên người anh em Civic Type R 2027.

Video: Giới thiệu xe thể thao Acura Intgegra Type S 2027.