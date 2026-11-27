Không lâu sau khi Toyota thông báo sẽ nhập khẩu Camry từ Mỹ để phân phối tại Nhật Bản, Honda cũng thực hiện kế hoạch tương tự với mẫu Acura Integra Type S. Động thái này diễn ra vài tháng sau khi hãng công bố sẽ bán các mẫu xe sản xuất tại Mỹ ngay trên thị trường quê nhà vào hồi tháng 3 đầu năm nay.

Việc Integra Type S ra mắt sẽ đánh dấu việc lần đầu tiên một mẫu xe mang thương hiệu Acura được phân phối tại thị trường Nhật Bản. Mẫu sedan hiệu suất cao này dự kiến bắt đầu mở bán từ ngày 18/12/2026. Năm nay, Acura đang kỷ niệm 40 năm thành lập.

Thương hiệu xe sang của Honda cho biết việc đưa Integra Type S đến các thị trường mới “cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với mẫu xe thể thao cỡ nhỏ cao cấp này”. Trước thông báo mới nhất, mẫu xe đã được trưng bày tại Tokyo Auto Salon vào tháng 1 và Osaka Auto Messe vào tháng 2 năm nay.

Được lắp ráp độc quyền tại nhà máy Marysville Auto Plant ở bang Ohio, Mỹ, Integra Type S về cơ bản là phiên bản sedan mang kiểu dáng fastback mượt mà hơn của Honda Civic Type R. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe sang nhà Acura dùng chung động cơ với Honda Civic Type R.

Acura Integra Type S được trang bị động cơ K20C với 4 xi-lanh, tăng áp VTEC Turbo, dung tích 2.0L với công suất tối đa 320 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Sức mạnh từ động cơ được truyền tới bánh trước thông qua bộ vi sai chống trượt giới hạn dạng xoắn ốc. Xe chỉ có một tùy chọn hộp số sàn 6 cấp, tích hợp chức năng tự động điều chỉnh vòng tua khi chuyển số.

Hệ thống treo trước sở hữu cấu trúc hai trục kết hợp hệ thống giảm chấn thích ứng được tinh chỉnh theo hướng vận hành thể thao. Hệ thống mang lại khả năng kiểm soát chính xác độ êm ái và tính năng vận hành thông qua các đường đặc tính giảm chấn được tối ưu theo điều kiện lái xe.

Cùm phanh trước Brembo hiệu suất cao cùng bộ mâm 19 inch trọng lượng nhẹ và lốp Michelin Pilot Sport 4S hiệu suất cao dành cho mùa hè với kích thước 265/30ZR19 hoàn thiện gói trang bị vận hành của xe. Đáng chú ý, Honda cho biết Integra Type S bán tại Nhật Bản có thông số kỹ thuật hoàn toàn giống phiên bản dành cho thị trường Mỹ.

Acura Integra Type S sở hữu cấu hình vô lăng bên trái. Đây vốn là xu hướng được biết đến ở Nhật Bản khi một bộ phận khách hàng lựa chọn xe tay lái bên trái, đặc biệt là các mẫu xe sang và xe hiệu suất cao nhập khẩu nhằm thể hiện đẳng cấp, tính nguyên bản cũng như sự độc quyền.

Bên trong, xe sở hữu công nghệ cao cấp như ghế thể thao phía trước có sưởi, bảng đồng hồ kỹ thuật số Acura Precision Cockpit kích thước 10,2 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây cùng hệ thống âm thanh cao cấp ELS Studio 3D với 16 loa cũng là trang bị tiêu chuẩn của mẫu xe này.

Yếu tố độc quyền càng được thể hiện rõ khi Honda cho biết chỉ có 250 chiếc Acura Integra Type S được bán tại thị trường Nhật Bản. Trong đó, 30 chiếc đầu tiên sẽ được phân phối thông qua hình thức bốc thăm. “Đối với thông tin về 220 chiếc còn lại, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty bán hàng”, Honda cho biết trong thông cáo.

Giá bán của Acura Integra Type S 2027 tại thị trường Nhật Bản được ấn định ở mức 8.998.000 Yên (khoảng 1,48 tỷ đồng) cho 1 phiên bản duy nhất, đã bao gồm thuế tiêu thụ nội địa 10%. Trong thời gian tới, mẫu SUV cỡ lớn Passport TrailSport Elite cũng sẽ gia nhập danh mục sản phẩm Honda tại Nhật Bản với tư cách một mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ.

Video: Giới thiệu mẫu xe sang Acura Integra Type S 2027 mới.