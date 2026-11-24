Á hậu 2 Miss World Vietnam 2019 – Nguyễn Tường San thu hút sự chú ý về nhan sắc sau thời gian sinh con. Dù mới sinh em bé thứ hai vào tháng 8/2026, người đẹp đã nhanh chóng lấy lại nhịp sống thường ngày, trở lại với công việc và duy trì hình ảnh chỉn chu trước công chúng. Ảnh: FB Nguyễn Tường San

Qua những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Tường San nhận nhiều lời khen nhờ gương mặt thanh tú, làn da rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn. Nhiều người nhận xét khó tin rằng cô vừa trải qua lần sinh nở thứ hai. Ảnh: FB Nguyễn Tường San

Nguyễn Tường San sinh năm 2000, quê Hà Nội. Trước khi được biết đến rộng rãi tại các cuộc thi nhan sắc, cô từng là gương mặt người mẫu ảnh nổi bật khi còn theo học tại trường THPT Phan Đình Phùng. Ảnh: FB Nguyễn Tường San

Năm 2019, Tường San ghi dấu ấn khi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2. Thành tích này mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực nghệ thuật, giúp cô trở thành một trong những gương mặt được chú ý của làng nhan sắc Việt. Ảnh: FB Nguyễn Tường San

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Tường San bất ngờ thông báo kết hôn. Chồng của nàng hậu là một doanh nhân hơn cô 9 tuổi. Theo chia sẻ, cả hai có khoảng một năm tìm hiểu trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Sau khi lập gia đình, người đẹp lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, dành nhiều thời gian vun vén tổ ấm. Ảnh: FB Nguyễn Tường San

Sau khi trở thành mẹ của hai con, Tường San vẫn duy trì thói quen chăm sóc bản thân và rèn luyện vóc dáng. Trên trang cá nhân, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc diện trang phục nữ tính, gợi cảm, khéo léo tôn lên đường cong cơ thể. Ảnh: FB Nguyễn Tường San

Bên cạnh việc tập luyện thể thao, nàng hậu còn chú trọng chế độ ăn uống khoa học để duy trì thể trạng và vẻ ngoài khỏe khoắn. Ảnh: FB Nguyễn Tường San

Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng, phong cách thời trang của Tường San cũng ngày càng nhận được nhiều lời khen. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, người đẹp thường lựa chọn những thiết kế thanh lịch, trang nhã nhưng vẫn tôn lên vẻ quyến rũ. Ảnh: FB Nguyễn Tường San

Ở tuổi 26, Tường San được nhận xét ngày càng đằm thắm và trưởng thành. Nếu trước đây, cô ghi điểm với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo của một nàng hậu đôi mươi thì hiện tại, người đẹp mang đến hình ảnh sang trọng, nền nã. Thậm chí, không ít khán giả còn ví von Tường San có khí chất của một "phú bà" sau những năm tháng xây dựng tổ ấm và chăm sóc gia đình. Ảnh: FB Nguyễn Tường San

Á hậu Tường San tập yoga ngoài trời. Clip: FB Nguyễn Tường San