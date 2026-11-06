[GALLERY] Á hậu Thảo Nhi Lê kể về tình bạn với Ngô Bảo Ngọc, Đỗ Nhật Hà

Á hậu Thảo Nhi Lê (giữa) vừa chia sẻ về tình bạn với Ngô Bảo Ngọc (ngoài cùng bên trái) và Đỗ Nhật Hà. Cả ba quen biết tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Với Thảo Nhi Lê, tình bạn là một trong những điều đáng quý nhất mà hành trình sắc đẹp mang lại.

Khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ba người đẹp đều nuôi giấc mơ đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, đến nay, Thảo Nhi Lê và Ngô Bảo Ngọc vẫn chưa có cơ hội "mang chuông đi đánh xứ người".

Thảo Nhi Lê cho rằng những điều không như kỳ vọng đôi khi lại mở ra cơ hội gặp gỡ đặc biệt. Sau cuộc thi, cô và hai người bạn tiếp tục đồng hành, chia sẻ những trải nghiệm và chứng kiến sự trưởng thành của nhau.

Tình bạn của ba người đẹp được duy trì qua những chặng đường khác nhau. Họ không chỉ chia sẻ niềm vui mà còn cùng nhau trải qua thử thách, chứng kiến những thay đổi trong cuộc sống của mỗi người.

Theo Tiền Phong, trong buổi fan meeting đầu tiên của Thảo Nhi Lê, Đỗ Nhật Hà hài hước trêu người bạn thân: "Phía sau hậu trường, chỉ có Hà mới chịu đựng được cô gái này!".

Trong khi đó, Ngô Bảo Ngọc tiết lộ cô và Thảo Nhi Lê thường xuyên tranh luận trong thời gian thi vì có quan điểm trái ngược nhau. Những bất đồng trở thành một phần kỷ niệm hậu trường của nhóm.

Ngô Bảo Ngọc và Đỗ Nhật Hà còn tiết lộ một khía cạnh khác trong tính cách Thảo Nhi Lê. Theo hai người đẹp, Thảo Nhi Lê không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, tự tin như khi xuất hiện trước công chúng.

Phía sau hình ảnh năng động, bản lĩnh, Thảo Nhi Lê được hai người bạn nhận xét là cô gái khá "bánh bèo" và hay khóc.

Gần đây, Ngô Bảo Ngọc gây chú ý khi không thể tham dự MGI All Stars mùa 2 dù đã dành nhiều thời gian chuẩn bị.

Xem video Á hậu Ngô Bảo Ngọc chia sẻ về việc không tham gia cuộc thi MGI All Stars mùa thứ 2. Nguồn Vietnamnet