[GALLERY] 8 thiết bị âm thầm 'ngốn điện', hãy rút ngay khi không dùng

Máy sưởi là thiết bị được khuyến cáo nên rút điện đầu tiên khi không sử dụng vì vẫn có thể tiêu thụ điện ở chế độ chờ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt và cháy nổ nếu để cắm điện liên tục trong thời gian dài.

Máy sấy tóc và các dụng cụ tạo kiểu tóc thường được đặt trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm nên việc rút phích cắm sau khi dùng sẽ giúp giảm nguy cơ chập điện, rò điện và đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Smart TV vẫn duy trì một lượng điện năng nhất định để sẵn sàng nhận tín hiệu từ điều khiển từ xa, cập nhật phần mềm và duy trì trạng thái chờ, khiến hóa đơn điện tăng lên đáng kể nếu cắm điện liên tục quanh năm.

Máy sưởi khăn có thể tiêu thụ tới hàng trăm watt điện khi duy trì nguồn liên tục, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy nổ nếu người dùng vô tình phủ kín thiết bị bằng khăn hoặc các vật liệu dễ bắt lửa.

Máy chơi game và đầu thu kỹ thuật số vẫn âm thầm sử dụng điện năng ngay cả khi đang ở chế độ ngủ để tải dữ liệu nền, cập nhật hệ thống và khởi động nhanh, vì vậy nên rút nguồn khi không có nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Thiết bị văn phòng tại nhà như máy in, máy scan hoặc máy hủy giấy vẫn tiêu thụ điện ở chế độ chờ dù chỉ được sử dụng vài lần mỗi tuần, gây lãng phí điện năng và làm tăng chi phí sinh hoạt không cần thiết.

Các thiết bị nhà bếp có đồng hồ và chức năng hẹn giờ như lò vi sóng, máy pha cà phê hoặc nồi điện tử luôn cần nguồn điện để duy trì màn hình hiển thị và bộ nhớ cài đặt, khiến chúng trở thành những "kẻ hút điện" bị nhiều gia đình bỏ quên.

Máy tính để bàn và máy tính xách tay vẫn tiêu hao điện năng khi cắm sạc hoặc duy trì trạng thái chờ, do đó việc tắt hoàn toàn và rút nguồn sau khi sử dụng không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn góp phần bảo vệ linh kiện trước các sự cố điện áp.