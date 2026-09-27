[GALLERY] 8 món ăn dễ tìm giúp hỗ trợ giảm mỡ nội tạng

Cá hồi cung cấp protein giúp tăng cảm giác no, đồng thời giàu chất béo omega-3. Khi đưa cá hồi vào chế độ ăn cân bằng, bạn có thể thay thế một số nguồn chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa có lợi hơn. Nên áp chảo ít dầu, hấp hoặc nướng, kết hợp rau xanh và hạn chế sốt nhiều đường, bơ hoặc kem. Có thể ăn khoảng 2–3 bữa cá mỗi tuần, luân phiên cá hồi với các loại cá khác. Ảnh: Bách hoá XANH

Yến mạch cũng là món ăn giúp giảm mỡ nội tạng. Yến mạch chứa beta-glucan, một dạng chất xơ hòa tan giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát cholesterol. Đây là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng thay cho các món nhiều đường, tinh bột tinh chế. Có thể nấu cháo yến mạch với trứng, sữa không đường hoặc kết hợp sữa chua và trái cây. Nên ưu tiên yến mạch nguyên chất thay vì loại ăn liền có nhiều đường. Ảnh: Bách hoá XANH

Các loại đậu – vừa giàu chất xơ vừa cung cấp protein thực vật. Đặc biệt đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu gà… cung cấp chất xơ và protein thực vật, giúp bữa ăn no lâu hơn và hỗ trợ kiểm soát tổng năng lượng nạp vào. Có thể nấu canh, làm salad, nấu cùng ngũ cốc hoặc chế biến thành các món hầm. Khi ăn đậu, nên hạn chế đường và nước cốt dừa trong các món chè để tránh biến một thực phẩm giàu dinh dưỡng thành món ăn quá nhiều năng lượng. Ảnh: Điện máy XANH

Các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi và dâu đen cũng là những thực phẩm hữu ích trong chế độ ăn hỗ trợ giảm mỡ. Chúng giàu chất xơ và chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol và anthocyanin. Những hợp chất này giúp chống lại tình trạng viêm và có thể cải thiện độ nhạy insulin, cả hai yếu tố đều quan trọng đối với việc giảm mỡ nội tạng. Ưu tiên quả nguyên miếng thay vì nước ép để giữ lại lượng chất xơ và hạn chế nạp đường quá nhanh. Ảnh: Bách hoá XANH

Sữa chua Hy Lạp thường có hàm lượng protein cao, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì khối cơ khi kết hợp với chế độ ăn phù hợp. Các lợi khuẩn trong sữa chua có thể hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, yếu tố có liên quan đến khả năng kiểm soát cân nặng tốt hơn và giảm mỡ vùng bụng. Có thể dùng sữa chua không đường kết hợp quả mọng, yến mạch hoặc một lượng nhỏ các loại hạt. Ảnh: Điện máy XANH

Bơ cung cấp chất béo không bão hòa đơn và chất xơ, có thể giúp bữa ăn trở nên no lâu hơn. Tuy nhiên, bơ vẫn là thực phẩm giàu năng lượng nên khẩu phần rất quan trọng. Có thể ăn bơ cùng bánh mì nguyên cám, trộn salad hoặc dùng làm món ăn kèm. Ảnh: Long Châu

Rau cải, rau bina, cải xoăn, xà lách và nhiều loại rau lá xanh khác giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất nhưng thường có mật độ năng lượng thấp. Ăn một phần rau lớn trong bữa chính giúp tăng thể tích bữa ăn và hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn giàu năng lượng. Nên luộc, hấp, xào nhanh với ít dầu hoặc làm salad, hạn chế các loại nước sốt nhiều đường và chất béo. Ảnh: Vinmec

Hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt mắc ca… cung cấp chất béo không bão hòa, protein và chất xơ. Một lượng nhỏ có thể dùng làm bữa phụ hoặc rắc lên sữa chua, yến mạch, salad. Vì các loại hạt có mật độ năng lượng cao, không nên ăn theo kiểu “càng nhiều càng tốt”; ưu tiên hạt nguyên chất, không tẩm đường hoặc chiên nhiều dầu. Ảnh: Điện máy XANH

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