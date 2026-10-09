[GALLERY] 5 iPhone cũ giảm giá mạnh sau khi iPhone 18 ra mắt

1. iPhone 15 Pro vẫn giữ phong độ cao cấp với khung titan sang trọng, màn hình ProMotion 120Hz mượt mà và cổng USB-C tiện lợi.

Giá máy cũ chỉ từ 13,7 đến 18,7 triệu đồng, chip A17 Pro mạnh mẽ giúp xử lý mọi tác vụ nặng và chơi game đồ họa cao trong nhiều năm tới.

2. iPhone 16 hàng lướt được chào bán từ 15,2 đến 18,4 triệu đồng, sở hữu Dynamic Island, USB-C đồng bộ và nút Action Button hiện đại.

Đây là lựa chọn bền bỉ với vòng đời cập nhật iOS dài, phù hợp người dùng muốn thiết bị ổn định trong 4-5 năm tới.

3. iPhone 13 Pro Max nổi bật với pin “vô đối”, màn hình 6.7 inch 120Hz và camera sắc nét, dù vẫn dùng tai thỏ và cổng Lightning.

Giá hiện tại chỉ từ 10,4 đến 12,9 triệu đồng, là lựa chọn khó có đối thủ trong phân khúc nhờ thời lượng pin vượt trội.

4. iPhone 14 tiêu chuẩn hạ giá xuống 8,9 đến 9,9 triệu đồng, thiết kế nhỏ gọn, camera kép ổn định và cảm giác cầm nắm thoải mái.

Tuy thiếu Dynamic Island và màn hình tần số quét cao, đây vẫn là lựa chọn hợp lý cho nhu cầu cơ bản hàng ngày.

5. iPhone 12 Pro Max hiện có giá từ 8,4 đến 12 triệu đồng, sở hữu màn hình lớn và cụm ba camera chuyên nghiệp.

Chip A14 Bionic vẫn đáp ứng tốt tác vụ thường ngày, nhưng người mua cần kiểm tra pin và ngoại hình, chấp nhận giới hạn cập nhật iOS trong tương lai.

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