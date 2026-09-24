[GALLERY] 10 thực phẩm người kháng insulin và tiểu đường nên bổ sung

Trứng cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều dưỡng chất cần thiết, trong khi lượng carbohydrate rất thấp. Khi kết hợp trứng với rau không tinh bột, bữa ăn có thể giúp no lâu hơn và hạn chế việc lựa chọn các món giàu tinh bột hoặc đường. Người tiểu đường nên ưu tiên cách chế biến như luộc, hấp thay vì chiên cùng nhiều dầu mỡ. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu

Quả bơ giàu chất béo không bão hòa đơn và chất xơ, hai thành phần thường được khuyến khích trong chế độ ăn lành mạnh cho người tiểu đường. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, trong khi chất béo lành mạnh góp phần tạo cảm giác no. Tuy nhiên, bơ vẫn chứa nhiều năng lượng nên cần ăn với khẩu phần phù hợp. Ảnh: Bách hoá XANH

Ức gà bỏ da là lựa chọn giàu protein nhưng gần như không chứa carbohydrate, phù hợp để xây dựng bữa ăn cân đối cho người cần kiểm soát đường huyết. Có thể chế biến bằng cách luộc, hấp hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải, kết hợp cùng rau xanh thay vì các loại sốt nhiều đường. Ảnh: Điện máy XANH

Cá hồi cung cấp protein và là một trong những loại cá giàu axit béo omega-3. Với người tiểu đường, cá hồi hấp, nướng hoặc áp chảo nhẹ có thể là lựa chọn phù hợp hơn các món cá chiên nhiều dầu. Ảnh: Bách hoá XANH

Tôm cung cấp protein và có lượng carbohydrate rất thấp, vì vậy có thể góp phần tạo nên một bữa ăn giàu đạm mà không làm tăng lượng carbohydrate như nhiều món ăn từ cơm, mì hay bánh. Nên ưu tiên tôm luộc, hấp hoặc nấu cùng rau, đồng thời hạn chế các loại nước sốt chứa nhiều đường và muối. Ảnh: Điện máy XANH

Bông cải xanh thuộc nhóm rau không chứa nhiều tinh bột, cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật. Đây cũng là thực phẩm dễ kết hợp với thịt nạc, cá hoặc trứng trong các bữa ăn hằng ngày. Ảnh: Điện máy XANH

Thịt bò nạc cung cấp protein cùng nhiều dưỡng chất như sắt và vitamin B12, đồng thời ít carbohydrate nên không trực tiếp bổ sung lượng đường đáng kể từ carbohydrate vào khẩu phần. Tuy nhiên, người tiểu đường không nên ăn quá nhiều thịt đỏ. Nếu lựa chọn thịt bò thì nên ưu tiên phần nạc và hạn chế khẩu phần, tần suất phù hợp. Ảnh: Bách hoá XANH

Cải bó xôi là loại rau lá xanh thuộc nhóm rau không tinh bột, có lượng carbohydrate thấp và cung cấp chất xơ cùng nhiều vitamin, khoáng chất. Đây là lựa chọn phù hợp để tăng tỷ lệ rau trong bữa ăn mà không làm khẩu phần carbohydrate tăng đáng kể. Có thể dùng cải bó xôi trong salad, canh hoặc xào nhanh với lượng dầu vừa phải. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu

Hạt chia chứa nhiều chất xơ và chất béo không bão hòa, có thể giúp tăng cảm giác no khi được sử dụng với khẩu phần hợp lý. Khi thêm hạt chia vào sữa chua không đường hoặc món ăn sáng, người kháng insulin và tiểu đường nên lưu ý tổng lượng carbohydrate của cả bữa, đồng thời tránh kết hợp với đường, mật ong hoặc các loại siro ngọt. Ảnh: Điện máy XANH

Đậu hũ trắng làm từ đậu nành là nguồn protein thực vật được liệt kê trong nhóm thực phẩm giàu protein phù hợp với chế độ ăn cho người tiểu đường. Đậu hũ có thể kết hợp với rau xanh để tạo thành bữa ăn giàu protein và ít thực phẩm tinh chế. Nên ưu tiên đậu hũ hấp, luộc hoặc sốt với gia vị nhẹ thay vì chiên nhiều dầu. Ảnh: Điện máy Xanh

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