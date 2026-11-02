[GALLERY] 10 món đặc sản Sa Pa đậm đà hương vị vùng cao

Cốn sủi là món ăn được nhiều du khách tìm thử khi đến Sa Pa nhờ cách chế biến độc đáo. Món ăn sử dụng sợi phở mềm, ăn cùng phần nước sốt sánh đặc, thơm lừng. Phía trên là mì hoặc sợi củ rong, khoai lang rang giòn, thịt bò, thịt lợn thái sợi, trứng và các loại gia vị. Một chút tiêu cùng đậu phộng rang giúp món ăn thêm bùi béo, đậm đà. Sự kết hợp giữa sợi phở mềm, topping giòn và nước sốt sánh khiến cốn sủi trở thành lựa chọn đáng thử trong hành trình khám phá ẩm thực Sa Pa. Ảnh: Bách hoá XANH

Nhờ khí hậu mát mẻ, Sa Pa có điều kiện thuận lợi để nuôi cá hồi vân, tạo nên một đặc sản được nhiều thực khách yêu thích. Cá có thớ thịt săn chắc, màu hồng tươi, vị ngọt thanh và độ béo đặc trưng. Tùy cách chế biến, cá hồi có thể được thưởng thức dưới dạng sashimi, hấp, chiên giòn, làm gỏi hoặc nấu lẩu. Ảnh: Bách hoá XANH

Những con cá suối nhỏ bé, chỉ cỡ một ngón tay, lại có sức hấp dẫn riêng nhờ thịt ngọt, thơm và ít mùi tanh. Cá thường được đánh bắt từ các dòng suối tự nhiên, sau đó làm sạch, tẩm ướp gia vị rồi chiên vàng giòn hoặc nướng trên than hồng. Lớp da giòn rụm hòa quyện với phần thịt ngọt bên trong tạo nên hương vị khó quên. Khi ăn kèm nước mắm tỏi ớt hoặc gia vị đặc trưng vùng cao, món cá suối càng thêm đậm đà, thích hợp dùng cùng cơm nóng. Ảnh: Bách hoá XANH

Gà đen là loại gà bản địa được nuôi tại nhiều thôn bản vùng núi phía Bắc, trong đó có khu vực Sa Pa. Thịt gà thường săn chắc, thơm và có thể chế biến thành nhiều món như hấp, hầm thuốc bắc hoặc nướng. Trong đó, gà đen nướng tẩm mật ong là lựa chọn được nhiều thực khách yêu thích bởi lớp da vàng óng, hương thơm hấp dẫn và vị ngọt đậm đà. Ảnh: Bách hoá XANH

Nhắc đến ẩm thực vùng cao, thắng cố là món ăn truyền thống nổi tiếng gắn liền với văn hóa của đồng bào H'Mông. Món ăn thường được chế biến từ thịt ngựa cùng nội tạng và nhiều loại gia vị đặc trưng, ninh trong nồi lớn để các nguyên liệu hòa quyện hương vị. Thắng cố có mùi thơm riêng, vị đậm đà và thường được thưởng thức khi còn nóng. Ảnh: Bách hoá XANH

Bánh hạt dẻ là món bánh nổi tiếng thường được du khách lựa chọn khi mua quà tại Sa Pa. Bánh có hình tròn, dẹt, phần vỏ làm từ bột mì cán mỏng, bên trong là nhân hạt dẻ nghiền nhuyễn kết hợp cùng bơ và các nguyên liệu khác. Sau khi rán chín, bánh có lớp vỏ vàng giòn nhẹ, phần nhân mềm bùi và thơm ngọt. Một chút mè rang bên trên càng làm tăng hương thơm hấp dẫn. Thưởng thức chiếc bánh nóng trong thời tiết lạnh của phố núi cũng là trải nghiệm giản dị nhưng đáng nhớ. Ảnh: MIA.vn

Mầm đá là loại rau được nhiều người nhắc đến khi khám phá ẩm thực Sa Pa, đặc biệt vào mùa lạnh. Rau có hình dáng khá đặc biệt, thân chắc, khi chế biến mang đến độ giòn sần sật và vị ngọt thanh. Mầm đá thường được luộc, xào hoặc kết hợp với thịt trâu để tạo thành những món ăn đậm đà. Ảnh: Bách hoá XANH

Thịt trâu gác bếp là món đặc sản tiêu biểu của nhiều cộng đồng dân tộc vùng Tây Bắc, thường được du khách mua về làm quà. Thịt trâu được thái thành miếng dài, tẩm ướp gia vị như mắc khén, ớt và gừng rồi hong khô bằng khói bếp hoặc sấy theo phương pháp truyền thống. Khi thưởng thức, thực khách dễ dàng cảm nhận hương khói đặc trưng, vị ngọt của thịt hòa quyện cùng vị cay thơm của gia vị. Càng nhai kỹ, hương vị đậm đà càng rõ nét. Món ăn thường được xé sợi, hấp nóng hoặc nướng sơ trước khi dùng. Ảnh: Arttimes

Nấm hương rừng là một trong những đặc sản khô được nhiều du khách lựa chọn bởi dễ bảo quản và thuận tiện mang về. Nấm tươi sau khi thu hái có thể được phơi hoặc sấy khô để giữ hương thơm đặc trưng. Khi ngâm nước cho nở mềm, nấm có thể dùng để nấu canh, hầm gà, xào thịt hoặc chế biến cùng nhiều nguyên liệu khác. Ảnh: Arttimes

Cải mèo là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của đồng bào Mông tại nhiều địa phương vùng núi phía Bắc. Rau có lá xanh, thân giòn, vị ngọt nhẹ xen chút đắng hoặc nhẫn đặc trưng. Cải mèo có thể luộc, xào tỏi hoặc nấu cùng thịt, nhưng cách chế biến đơn giản thường giúp giữ được hương vị tự nhiên của rau. Ảnh: Bách hoá XANH

Top 10 món ăn đặc sản Sapa nhất định phải thử. Clip: Wiki Du lịch