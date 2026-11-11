[GALLERY] 10 loại bánh đặc sản Phú Thọ ngon nức tiếng, ăn là nhớ

Nhắc đến đặc sản Phú Thọ, bánh tai là món ăn không thể bỏ qua, đặc biệt nổi tiếng tại khu vực thị xã Phú Thọ. Bánh được làm từ bột gạo tẻ, kết hợp với nhân thịt heo cùng một số nguyên liệu phụ. Sở dĩ có tên gọi bánh tai bởi hình dáng bên ngoài khá giống chiếc tai người, với lớp vỏ trắng mềm đẹp mắt. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được độ dai mềm của vỏ bánh hòa quyện cùng phần nhân thịt đậm đà, thơm ngon. Ảnh: Bách hoá XANH

Khác với những loại bánh tẻ thông thường, bánh tẻ mật Phú Thọ gây ấn tượng bởi cách chế biến độc đáo và hương vị ngọt ngào. Bánh không có nhân, được làm từ bột gạo tẻ hòa cùng mật mía và nước theo tỷ lệ phù hợp. Khi ăn, bánh thường được chấm với mật mía để tăng thêm độ ngọt và hương thơm đặc trưng. Ảnh: Bách hoá XANH

Bánh sắn là thức quà dân dã gắn liền với đời sống của người dân Phú Thọ. Những củ sắn tươi sau khi thu hoạch được gọt vỏ, giã mịn thành bột dẻo rồi đem gói cùng phần nhân hấp dẫn. Tùy cách chế biến, bánh có thể mang nhân đậu xanh ngọt bùi hoặc nhân thịt băm, mộc nhĩ, hành khô và tiêu thơm nức. Sau khi hấp chín, lớp vỏ sắn dẻo dai, mềm mịn ôm trọn phần nhân đậm đà bên trong. Ảnh: Báo Đồng Nai

Bánh tò he Thanh Ba là một trong những đặc sản độc đáo của Phú Thọ, nổi bật với hình dáng tựa chiếc phễu nhỏ xinh. Bánh được chế biến từ bột gạo nếp ngâm kỹ trong nước tro thảo mộc, sau đó trộn thêm đỗ đen rồi gói bằng lá chuối tươi. Qua công đoạn luộc chín, bánh có độ dẻo thơm đặc trưng, mang hương vị hòa quyện giữa gạo nếp và đỗ đen bùi béo. Ảnh: Arttimes

Bánh hòn là món ăn dân dã được nhiều người yêu thích tại Phú Thọ. Bánh có hình tròn nhỏ xinh, gần giống bánh trôi nhưng phần vỏ được làm từ bột gạo tẻ nên mang kết cấu mềm dẻo và săn chắc hơn. Điểm nhấn của món bánh nằm ở phần nhân thịt ba chỉ băm nhỏ, trộn cùng hành khô và mộc nhĩ, nêm nếm vừa miệng. Khi hấp chín, bánh tỏa hương thơm hấp dẫn, lớp vỏ mềm ôm lấy phần nhân béo ngậy, đậm đà. Bánh hòn ngon nhất khi được thưởng thức lúc còn nóng hổi. Ảnh: Arttimes

Mang đậm phong vị ẩm thực truyền thống, bánh ngõa Lũng Ngoại là món đặc sản lâu đời của vùng đất Phú Thọ. Bánh được làm từ bột gạo nếp nhào mịn, bọc bên trong phần nhân chè kho đậu xanh xào cùng mật mía sánh ngọt. Sau khi luộc chín, bánh tiếp tục được phủ một lớp thính đậu xanh thơm lừng. Ảnh: Arttimes

Bánh gio Tây Đình thu hút thực khách ngay từ vẻ ngoài với sắc nâu vàng óng ánh đẹp mắt. Nguyên liệu chính để làm bánh là gạo nếp ngon, được ngâm trong nước tro tinh khiết rồi gói cẩn thận bằng lá chít. Sau khi luộc chín, bánh có kết cấu dẻo mịn, trong mềm cùng hương vị thanh mát đặc trưng. Khi thưởng thức, bánh thường được cắt thành từng khoanh nhỏ và chấm với mật mía. Ảnh: Arttimes

Bánh gạo Tiên Lữ là món quà quê trứ danh, nổi bật bởi quy trình chế biến công phu và hương vị hấp dẫn. Bột nếp được quết mịn, tạo màu tự nhiên từ quả dành dành và trầu không, sau đó nén thành từng miếng rồi đem phơi khô. Tiếp đến, bánh được chiên ngập dầu và kết hợp với phần gạo nổ xốp ngào mật mía. Thành phẩm có độ giòn tan đặc trưng, vị ngọt thanh cùng chút bùi béo rất dễ ăn. Ảnh: Arttimes

Bánh uôi là đặc sản truyền thống của Phú Thọ, còn được gọi bằng cái tên thân thương là bánh tình yêu. Bánh có hình dáng đặc biệt với hai phần bánh nhỏ gắn liền nhau, được làm từ bột gạo nếp nương và gói bằng lá chuối rừng. Phần nhân có thể là thịt lợn tẩm ướp hạt dổi thơm đặc trưng hoặc đậu xanh ngọt bùi. Sau khi hấp chín, bánh tỏa ra mùi thơm quyến rũ của nếp nương hòa quyện cùng hương lá chuối. Không chỉ mang hương vị độc đáo, hình dáng hai chiếc bánh gắn kết còn khiến món ăn trở nên ý nghĩa, tượng trưng cho sự gắn bó và tình cảm yêu thương. Ảnh: Arttimes

Khép lại danh sách những món bánh ngon nức tiếng ở Phú Thọ là bánh trùng mật mía với hương vị ngọt ngào, thơm ấm đặc trưng. Bánh được nặn từ bột nếp trắng mịn thành những viên tròn lớn không nhân, sau đó thả vào chảo mật mía đang sôi cùng gừng tươi đập dập. Khi hoàn thành, bánh có độ dẻo dai vừa phải, thấm đẫm vị ngọt đậm của mật mía và hương thơm cay nhẹ của gừng. Ảnh: Arttimes

Những món ăn đặc sản Phú Thọ ngon khó cưỡng. Clip: Wiki Du lịch