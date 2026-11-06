[GALLERY] 10 đặc sản Cần Thơ ngon nức tiếng, mua về làm quà ai cũng thích

Nhắc đến đặc sản Cần Thơ, bánh tráng Thuận Hưng là cái tên được nhiều người biết đến. Bánh được làm từ bột gạo lúa mùa, tráng mỏng rồi phơi dưới nắng tự nhiên, tạo nên độ dẻo thơm đặc trưng. Sản phẩm có nhiều loại như bánh mặn, bánh lạt, bánh nem, bánh dừa hay bánh tráng ruốc, tôm. Du khách có thể nướng giòn hoặc nhúng nước để cuốn gỏi cùng rau sống, thịt luộc. Nhờ ưu điểm dễ bảo quản, để được lâu, đây là món quà phù hợp để mang về biếu người thân. Ảnh: Bách hoá XANH

Bánh tét lá cẩm là một trong những đặc sản nổi tiếng mà du khách nhất định nên thưởng thức khi đến Cần Thơ. Điểm thu hút của món bánh này nằm ở lớp nếp có màu tím đẹp mắt từ lá cẩm tự nhiên, kết hợp cùng nhân thịt ba chỉ, trứng vịt muối và các loại gia vị. Ảnh: Arttimes

Nem Cái Răng là món đặc sản được nhiều thực khách yêu thích nhờ hương vị đậm đà và cách thưởng thức thú vị. Nem nướng được làm từ thịt heo tươi quết dẻo mịn, sau đó nướng trên bếp than hồng cho dậy mùi thơm hấp dẫn. Khi ăn, nem được cuốn cùng bánh tráng, rau sống và đồ chua, chấm với nước sốt đậm đà. Ảnh: Arttimes

Ba khía rang me là món ăn dân dã mang đậm phong vị miền Tây, hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa vị chua, ngọt và cay. Những con ba khía tươi sau khi được làm sạch sẽ đem rang cùng nước sốt me, tỏi, ớt và các loại gia vị cho thấm đều. Thành phẩm có phần thịt ba khía đậm đà, quyện với nước sốt chua ngọt, thêm chút đậu phộng rang giòn thơm. Du khách nên chọn loại được đóng hộp kín để thuận tiện mang về. Ảnh: Bách hoá XANH

Mắm cá tra là món ngon đặc sắc gắn liền với văn hóa ẩm thực miền Tây nói chung và Cần Thơ nói riêng. Món ăn được chế biến từ cá tra tươi, trải qua các công đoạn làm sạch mỡ, muối cá, trộn thính gạo và chao mắm theo bí quyết truyền thống. Thành phẩm có màu đỏ ngâu bắt mắt, thịt cá chắc và mùi thơm đặc trưng. Mắm cá tra có thể dùng để chưng cùng thịt băm, trứng cút hoặc nấu lẩu mắm, ăn kèm các loại rau dân dã như rau muống, bông điên điển. Ảnh: Arttimes

Ca cao Phong Điền là một trong những sản phẩm đặc trưng được nhiều du khách lựa chọn khi ghé thăm Cần Thơ. Hạt ca cao sau khi thu hoạch được lên men, phơi khô và chế biến thành nhiều sản phẩm như bột ca cao nguyên chất, bơ ca cao hay sô-cô-la. Ảnh: Arttimes

Khô cá lóc là đặc sản quen thuộc, dễ bắt gặp tại các cửa hàng đặc sản ở Cần Thơ. Món ăn được chế biến từ những con cá lóc tươi, làm sạch, tẩm ướp gia vị rồi đem phơi nắng khoảng 2 - 3 ngày để thịt cá săn lại và thấm đều gia vị. Khô cá lóc có thể đem nướng, chiên hoặc chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như gỏi xoài khô cá lóc. Ảnh: Bách hoá XANH

Khô nhái, còn được gọi bằng cái tên vui tai là “vũ nữ chân dài”, là món đặc sản dân dã khiến nhiều du khách tò mò khi đến miền Tây. Nguyên liệu chính là những con nhái cơm sống ở vùng đồng ruộng, được người dân soi bắt vào ban đêm, sau đó sơ chế, tẩm ướp và phơi khô. Khi chế biến, khô nhái thường được chiên giòn, có vị ngọt dịu, mặn mà, cay nhẹ và béo thơm đặc trưng. Món ăn có thể thưởng thức cùng mắm me hoặc tương ớt, rất thích hợp làm món lai rai. Ảnh: Bách hoá XANH

Xoài cát Hòa Lộc là loại trái cây nổi tiếng được nhiều du khách lựa chọn khi ghé thăm các khu vườn miền Tây. Quả xoài có dáng thuôn dài, khi chín chuyển sang màu vàng tươi đẹp mắt và tỏa hương thơm đặc trưng. Phần thịt bên trong vàng mịn, ít xơ, có vị ngọt đậm đà và mọng nước. Không chỉ hấp dẫn khi thưởng thức trực tiếp, xoài cát Hòa Lộc còn là món quà ý nghĩa dành tặng người thân, bạn bè sau chuyến du lịch. Ảnh: Arttimes

Mít không hạt Ba Láng là giống trái cây đặc biệt, góp phần tạo nên nét riêng cho vườn cây ăn trái Cần Thơ. Điểm độc đáo của loại mít này là phần múi không có hạt, khi chín tỏa mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Múi mít có màu vàng sẫm, dày, giòn ngọt tự nhiên và không bị chảy mủ khi bổ. Đặc biệt, phần xơ cũng có thể ăn được. Ảnh: Arttimes

Cần Thơ có 2 đặc sản vào top 100 món ăn và quà tặng Việt Nam. Clip: Truyền Hình Đồng Tháp