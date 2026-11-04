Galaxy Z Fold9 sẽ hồi sinh công nghệ cũ của Samsung nhờ… iPhone Duo

Hai tin đồn trái ngược đã xuất hiện liên quan đến kế hoạch triển khai camera của Samsung dành cho Galaxy Z Fold9. Một nguồn tin cho rằng công ty sẽ đưa công nghệ camera dưới màn hình (UDC) trở lại với thiết bị gập này vào năm tới, trong khi nguồn tin khác lại khẳng định điều ngược lại. Sự trái ngược này đặt ra khả năng một trong hai thông tin là sai, hoặc chúng đang đề cập đến hai phiên bản thiết bị khác nhau.

Samsung phải thay đổi về camera dưới màn hình trên Galaxy Z Fold8.

Trước đây, Samsung đã sử dụng công nghệ UDC trong bốn thế hệ sản phẩm, từ Galaxy Z Fold3 đến Z Fold6, nhưng công ty sau đó đã quyết định từ bỏ công nghệ này trên Galaxy Z Fold7 để thay thế bằng camera selfie dạng đục lỗ với mục đích ưu tiên chất lượng hình ảnh.

Mặc dù vậy, một tin đồn mới cho biết UDC có thể trở lại trên Galaxy Z Fold9, một sản phẩm dự kiến có nâng cấp lớn về phần cứng trong khi vẫn giữ nguyên thiết kế bên ngoài quen thuộc. Việc tích hợp camera selfie ẩn dưới màn hình có thể giúp Samsung cạnh tranh với iPhone Duo, vốn cũng sử dụng công nghệ tương tự.

Ngược lại, một chuyên gia trong ngành công nghiệp điện thoại tại Hàn Quốc đã đưa ra nhận định rằng Samsung hiện không có kế hoạch trang bị camera dưới màn hình cho Galaxy Z Fold9. Ông cho rằng công ty Hàn Quốc đang lo ngại về các vấn đề liên quan đến chất lượng hình ảnh và sẽ chỉ xem xét việc tích hợp UDC nếu có thể cải thiện đáng kể chất lượng so với công nghệ hiện tại.

iPhone Duo chính là động lực khiến Samsung đưa công nghệ cũ trở lại.

Điều này có nghĩa, mặc dù khả năng công nghệ UDC quay trở lại với Galaxy Z Fold không phải là không thể, nhưng hiện tại chưa có nhiều bằng chứng cho thấy Galaxy Z Fold9 sẽ được trang bị UDC.

Như đã đề cập, có khả năng Samsung đang phát triển hai phiên bản Galaxy Z Fold9, một phiên bản có UDC và một phiên bản không. Cả hai báo cáo hiện tại đều không xác định rõ phiên bản nào đang được đề cập, nhưng nếu thông tin này chính xác, có thể một trong hai phiên bản là mẫu FE giá rẻ hơn hoặc mẫu Pro cao cấp hơn. Samsung có thể đang thử nghiệm UDC với một trong hai phiên bản này trong khi vẫn giữ camera selfie dạng đục lỗ trên các phiên bản khác, dẫn đến sự nhầm lẫn giữa các nguồn tin.

Hiện tại, cả hai báo cáo không nên được coi là xác nhận về phần cứng cuối cùng. Galaxy Z Fold9 vẫn còn khá xa so với thời điểm ra mắt dự kiến vào tháng 7 hoặc 8 năm sau, và Samsung vẫn còn nhiều thời gian để điều chỉnh kế hoạch của mình. Những thông tin trái chiều này cho thấy công ty có thể vẫn đang đánh giá các lựa chọn.