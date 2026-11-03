Galaxy Z Fold9 được kỳ vọng tái xuất với công nghệ camera ẩn của Samsung

Samsung được cho là đang nghiên cứu đưa camera ẩn dưới màn hình trở lại trên dòng điện thoại gập thế hệ mới, dự kiến trình làng vào năm sau. Thông tin xuất phát từ một nguồn rò rỉ trên mạng xã hội X, thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Galaxy Z Fold9 được đồn đoán sẽ có nhiều thay đổi bên trong, trong khi kiểu dáng tổng thể và độ dày máy chỉ điều chỉnh ở mức hạn chế. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chưa được Samsung xác nhận chính thức.

Camera ẩn dưới màn hình từng xuất hiện trên các thế hệ Galaxy Z Fold từ Fold3 ra mắt năm 2021 đến Fold6. Công nghệ này giúp hạn chế sự hiện diện của camera selfie trên màn hình chính, mang lại không gian hiển thị liền mạch hơn. Đến Galaxy Z Fold7, Samsung chuyển sang thiết kế camera đục lỗ truyền thống. Kiểu bố trí này tiếp tục được duy trì trên Galaxy Z Fold8 Ultra và phiên bản Galaxy Z Fold8 màn hình rộng ra mắt trong năm nay.

Samsung được cho là đang nghiên cứu đưa camera ẩn dưới màn hình trở lại.

Việc cân nhắc khôi phục camera ẩn được cho là nhằm giúp Galaxy Z Fold9 tạo lợi thế trước iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple theo các tin đồn hiện nay. Thiết bị của Apple được cho là sử dụng camera selfie ẩn có độ phân giải 4 MP bên dưới màn hình trong. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, Samsung có thể tiếp tục thử nghiệm công nghệ này để cạnh tranh trực tiếp với đối thủ. Dù vậy, chưa có thông tin chính thức xác nhận cấu hình camera trên Galaxy Z Fold9.

Bên cạnh hệ thống camera, kích thước thân máy cũng là chi tiết đáng chú ý trong những thông tin ban đầu. Galaxy Z Fold9 được cho là đang hướng đến độ dày chỉ 3,9 mm khi mở và 7,9 mm khi gập. Đây là những thông số được tiết lộ trong giai đoạn phát triển, chưa phải kích thước thương mại đã được xác nhận. Mục tiêu này cho thấy Samsung có thể đang nghiên cứu phương án tối ưu độ mỏng cho dòng điện thoại gập.

Tuy nhiên, những con số trên lại chưa thực sự phù hợp với mô tả cho rằng thiết kế tổng thể chỉ thay đổi nhẹ. Galaxy Z Fold8 bản rộng hiện được cho là dày 4,5 mm khi mở và 9,7 mm khi gập. Nếu thế hệ kế nhiệm đạt độ dày 7,9 mm khi đóng lại, mức giảm sẽ khá đáng kể so với mẫu máy hiện tại. Sự chênh lệch này khiến độ chính xác của thông số rò rỉ trở thành vấn đề cần được xem xét thêm.

Camera ẩn dưới màn hình từng xuất hiện trên các thế hệ Galaxy Z Fold.

Một khả năng được đặt ra là các thông số nói trên chỉ phản ánh định hướng thiết kế ban đầu, chưa phải cấu hình cuối cùng của sản phẩm. Ngoài ra, thông tin về độ mỏng cũng có thể liên quan đến phiên bản Galaxy Z Fold9 Ultra thay vì mẫu tiêu chuẩn. Hiện chưa có đủ dữ liệu để xác định giả thuyết nào phù hợp hơn. Vì vậy, người dùng nên thận trọng khi tiếp nhận các thông tin chưa được kiểm chứng về thiết bị.

Ở thời điểm hiện tại, Galaxy Z Fold9 vẫn đang trong giai đoạn phát triển và nhiều chi tiết có thể thay đổi trước khi ra mắt. Tin đồn về camera ẩn dưới màn hình cho thấy Samsung có thể đang cân nhắc điều chỉnh cách bố trí camera selfie trên điện thoại gập. Tuy nhiên, các thông tin hiện có mới đến từ một nguồn rò rỉ duy nhất và chưa được hãng xác nhận. Thiết kế, độ dày cũng như cấu hình cuối cùng của mẫu điện thoại này vẫn cần chờ thêm những thông tin đáng tin cậy hơn.