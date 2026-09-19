Galaxy Z Fold8 Ultra đối đầu iPhone Duo: So găng phần cứng, thời lượng pin và giá bán

Phân khúc thiết bị màn hình gập đang chứng kiến màn cạnh tranh trực diện giữa hai tên tuổi công nghệ hàng đầu là Samsung và Apple. Việc dòng Galaxy Z Fold8 Ultra đối đầu iPhone Duo không chỉ mang tính biểu tượng mà còn thể hiện rõ triết lý phát triển sản phẩm khác biệt của hai hãng.

Galaxy Z Fold8 Ultra là mẫu điện thoại gập đầu tiên của Samsung được gắn nhãn "Ultra" kể từ khi ra mắt vào ngày 22/7, tập trung toàn lực vào tối ưu phần cứng và thiết kế. Trong khi đó, iPhone Duo đánh dấu bước chân gia nhập thị trường gập của Apple, khai thác tối đa sức mạnh hệ sinh thái cùng khả năng tối ưu hóa thời lượng pin.

Thiết kế và khả năng hiển thị: Sự áp đảo về độ mỏng của Samsung

Mặc dù sở hữu không gian hiển thị rộng hơn, Galaxy Z Fold8 Ultra lại mang đến cảm giác cầm nắm thoải mái nhờ trọng lượng chỉ 215 g cùng độ dày 4,1 mm khi mở và 8,9 mm khi gập. Ở bên kia chiến tuyến, iPhone Duo nặng hơn đáng kể với 254 g, độ dày đạt 5,2 mm khi mở và 11,3 mm khi gập lại.

Về màn hình, mẫu máy của Samsung vượt trội về kích thước khi trang bị tấm nền Dynamic AMOLED 2X với màn hình chính 8 inch và màn hình ngoài 6,5 inch. Đối thủ iPhone Duo sử dụng màn hình Super Retina XDR OLED với kích thước khiêm tốn hơn, gồm màn hình trong 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch.

So sánh thông số kỹ thuật giữa Galaxy Z Fold8 Ultra và iPhone Duo

Cấu hình xử lý và hệ thống camera

Galaxy Z Fold8 Ultra phô diễn sức mạnh thông số với con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, bộ nhớ RAM lên đến 16 GB và tùy chọn lưu trữ tối đa 1 TB. Cụm ba camera sau gồm cảm biến chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP cùng camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang 3x và khả năng quay video chất lượng 8K.

Trái lại, iPhone Duo lựa chọn hướng đi tinh giản với hệ thống Dual Fusion 48 MP. Thiết bị tập trung vào công nghệ camera ẩn dưới màn hình nhằm tối ưu diện tích hiển thị, kết hợp cùng các tính năng quay chụp khai thác độ linh hoạt của bản lề gập mở.

Thời lượng pin và khả năng duy trì năng lượng

Dù có thiết kế mỏng nhẹ hơn đối thủ 39 g, viên pin 5.000 mAh trên Galaxy Z Fold8 Ultra cung cấp thời lượng phát video công bố là 27 giờ. Đây là con số ấn tượng nhưng vẫn xếp sau thành tích của iPhone Duo.

Nhờ nền tảng iOS 27 tối ưu năng lượng hiệu quả, iPhone Duo đạt mốc 31 giờ phát video liên tục trên màn hình trong và lên đến 44 giờ khi sử dụng màn hình ngoài, mang lại lợi thế vận hành bền bỉ cho người dùng di động thường xuyên.

Khoảng cách giá bán gần 19 triệu đồng tại thị trường Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, mức giá là ranh giới phân định rõ nhất giữa hai thiết bị. Phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB đang được phân phối ở mức 45,99 triệu đồng tại hệ thống SamCenter, đi kèm chính sách trợ giá thu cũ đổi mới đến 3 triệu đồng, giảm thêm 2 triệu qua ví ShopeePay, trả góp 0% trong 24 tháng, gói bảo hành Galaxy Z Care cùng 6 tháng dịch vụ Google AI Pro.

Trong khi đó, Apple Việt Nam niêm yết iPhone Duo 256GB ở mức giá 64,999 triệu đồng. Dù mức chênh lệch lên đến gần 19 triệu đồng và không có nhiều ưu đãi giảm giá sâu, iPhone Duo tạo dấu ấn riêng qua sự tương thích hoàn hảo với Apple Pencil USB-C và hệ sinh thái kết nối liền mạch cùng Mac, iPad và Apple Watch.

Nhìn chung, Galaxy Z Fold8 Ultra là giải pháp toàn diện cho người dùng ưu tiên màn hình lớn, thông số kỹ thuật đỉnh cao cùng bài toán chi phí hợp lý. Ngược lại, iPhone Duo hướng tới tập khách hàng cao cấp mong muốn trải nghiệm thiết bị gập đầu tiên được bảo chứng bởi hệ điều hành iOS.