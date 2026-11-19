Thương hiệu chế tác Caviar vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt của Galaxy Z Fold8 mang tên Ocean Drive, thiết kế theo phong cách tựa game GTA VI. Máy được phủ hai lớp mạ vàng 24K, khắc sáu ngôi sao truy nã ở mặt lưng. Giá khởi điểm từ 11.130 USD (tương đương 286 triệu đồng) cho bản 256GB.

Bộ sưu tập ra mắt trong lúc tựa game thế giới mở này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ. Theo Android Authority, thiết kế của máy mang đậm âm hưởng từ thành phố Vice City quen thuộc trong series.

Ocean Drive: khi một con phố ở Miami trở thành ý tưởng thiết kế

Caviar đặt tên phiên bản tùy chỉnh này là Ocean Drive. Ngoại hình của máy lấy cảm hứng trực tiếp từ các khách sạn phong cách Art Deco biểu tượng, nằm dọc con phố Ocean Drive nổi tiếng tại Miami, Florida.

Thiết kế mặt sau bản Ocean Drive từ Caviar

Để tái hiện không khí của GTA VI, mặt lưng thiết bị nổi bật với các họa tiết hình học và đường viền gợn sóng. Cách xử lý này nhấn mạnh tinh thần Art Deco, vốn là điểm nhận diện của khu phố làm nguồn cảm hứng.

Hai lớp vàng 24K và sáu ngôi sao truy nã

Caviar phủ lên máy hai lớp mạ vàng 24K cao cấp. Đáng chú ý, mặt lưng còn được khắc rõ nét sáu ngôi sao truy nã, gợi nhớ trực tiếp đến hệ thống truy nã đặc trưng của trò chơi.

Mặt lưng mạ vàng 24K họa tiết gợn sóng

Phần can thiệp của Caviar tập trung vào ngoại hình. Nguồn tin không đề cập thay đổi nào về cấu hình, nên phần cứng nền tảng được hiểu là của Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn với các thông số dưới đây.

Bảng giá: từ 286 đến 315 triệu đồng

Là sản phẩm nhắm đến phân khúc xa xỉ, mức giá của thiết bị không hề rẻ. Người dùng phải chi một khoản lớn để sở hữu ngoại hình độc quyền mang dấu ấn của hãng độ vỏ danh tiếng này.

Hộp đựng sang trọng của phiên bản đặc biệt

Mức giá khởi điểm theo từng dung lượng lưu trữ như sau:

Mỗi bước nâng dung lượng làm giá tăng khoảng 350-360 USD ở cả hai phiên bản. Phiên bản Ultra có giá cao hơn bản tiêu chuẩn cùng dung lượng ở mọi mức lưu trữ.

Chiến lược độ vỏ theo văn hóa đại chúng của Caviar

Đây không phải lần đầu Caviar khai thác văn hóa đại chúng. Hồi tháng 8, hãng từng tung ra các tùy chọn độc đáo cho điện thoại gập của Samsung, lấy cảm hứng từ những nhân vật điện ảnh nổi tiếng như Tony Montana, Don Corleone và Joker.

Sự xuất hiện của Galaxy Z Fold8 Ocean Drive tiếp tục cho thấy sức hút lớn của thương hiệu game thế giới mở này. Với mức giá hàng trăm triệu đồng, máy nhiều khả năng chỉ phù hợp với người hâm mộ có tiềm lực tài chính mạnh, xem đây như một món đồ sưu tầm.