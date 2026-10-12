Galaxy Z Fold8 áp đảo iPhone Duo: Vì sao thiết kế máy gập của Apple bị chê thiếu đột phá?

Phân khúc smartphone màn hình gập đang chứng kiến sự áp đảo bất ngờ từ Samsung khi mẫu Galaxy Z Fold8 liên tục vượt mặt đối thủ trực tiếp iPhone Duo ở các phương diện phần cứng cốt lõi. Dù đại diện của Apple ghi điểm ở sự mượt mà cùng các tinh chỉnh phần mềm, phản hồi từ cộng đồng người dùng công nghệ lại chỉ ra rằng thiết bị gập đầu tiên của thương hiệu Mỹ đang bộc lộ nhiều điểm hạn chế về mặt tạo hình.

Cuộc chiến giữa hai dòng smartphone màn hình gập đình đám. Ảnh minh hoạ.

Khảo sát thực tế: Samsung áp đảo, Apple xếp chót bảng

Nhằm đo lường thị hiếu thẩm mỹ trước các xu hướng thiết kế mỏng nhẹ dự kiến xuất hiện trên Galaxy Z Fold9, chuyên trang công nghệ Phone Arena đã triển khai cuộc bình chọn diện rộng. Người tham gia được lựa chọn giữa ba trường phái thiết kế tiêu biểu hiện nay: phong cách vuông vức, mỏng nhẹ của Galaxy Z Fold8; kiểu dáng bo cong, bất đối xứng của iPhone Duo; và form mẫu của các dòng smartphone gập dạng sách truyền thống.

Kết quả khảo sát đã mang lại chiến thắng tuyệt đối cho đại diện công nghệ Hàn Quốc. Đáng chú ý, chiếc smartphone gập đầu tiên mang logo Apple thậm chí còn không giữ được vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng người dùng yêu thích.

Với vỏn vẹn 9% lượt bình chọn, thiết bị gập đầu tay của Apple rơi vào tình thế vô cùng ảm đạm khi đối đầu với đối thủ dày dạn kinh nghiệm trên thị trường.

Triết lý phần cứng: Galaxy Z Fold8 ghi điểm nhờ sự sắc sảo

Sự chênh lệch lớn về mức độ ủng hộ xuất phát từ chính triết lý hoàn thiện bên ngoài của hai thương hiệu. Galaxy Z Fold8 tạo được bước đột phá nhờ áp dụng phong cách gập kiểu cuốn hộ chiếu (passport-style) với tỷ lệ màn hình mở rộng hợp lý hơn. Thiết bị sở hữu các góc cạnh gọt giũa dứt khoát, viền bezel thu gọn tối đa và độ mỏng ấn tượng, mang lại cảm giác hiện đại và cao cấp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bên cạnh đó, việc Samsung tối ưu cơ chế bản lề và cấu trúc khung viền giúp thiết bị cân bằng được giữa độ bền cơ học và tính thẩm mỹ cao cấp. Đây chính là yếu tố giúp nhà sản xuất Hàn Quốc chinh phục được hơn 72% đối tượng người dùng tham gia bình chọn.

iPhone Duo và cái bóng quá lớn từ các đối thủ đi trước

Ở chiều ngược lại, iPhone Duo vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi ngôn ngữ tạo hình bị đánh giá là thiếu tính nguyên bản. Nhiều nhà phân tích nhận định máy mang dáng dấp tương tự dòng Pixel 11 Pro Fold cùng các thế hệ máy gập trước đó của Google, khiến sản phẩm tạo cảm giác quá quen thuộc thay vì đem lại bất ngờ như kỳ vọng vào một thiết bị Apple.

Trước đây, phong cách vuông vức của iPhone 18 Pro từng tạo nên cơn sốt toàn cầu và trở thành tiêu chuẩn để nhiều thương hiệu khác học hỏi. Tuy nhiên, việc hãng không kế thừa thành công này lên iPhone Duo mà lại chuyển sang kiểu dáng bo cong bất đối xứng đã để lại không ít tiếc nuối cho cộng đồng người hâm mộ.

Áp lực gia tăng trước thềm thế hệ tiếp theo

Mặc dù trải nghiệm thực tế khi cầm nắm trên tay vẫn là thước đo quan trọng sau cùng, kết quả thị hiếu hiện tại cho thấy Apple đã chịu thất thế rõ rệt trong cuộc so găng về mặt thiết kế phần cứng thế hệ đầu. Sự chậm chân cùng cách tiếp cận thận trọng quá mức đang đặt iPhone Duo vào thế bám đuổi.

Hơn nữa, trong bối cảnh Samsung tiếp tục hoàn thiện Galaxy Z Fold9 với thân máy siêu mỏng, khoảng cách giữa hai tên tuổi lớn này được dự báo sẽ còn gia tăng. Giới công nghệ hiện vẫn đặt dấu hỏi lớn về việc liệu iPhone Duo 2 có kịp thời thay đổi toàn diện để lấy lại vị thế sáng tạo vốn có của Apple hay không.