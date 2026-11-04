Galaxy Z Fold 9 được đồn trang bị camera ẩn dưới màn hình, tạo sức ép mới lên iPhone Duo

Galaxy Z Fold 9 được đồn đoán sẽ trang bị camera selfie ẩn dưới màn hình chính (Under-Display Camera, viết tắt UDC). Nếu thông tin này chính xác, cuộc cạnh tranh giữa Samsung và Apple trên thị trường điện thoại gập sẽ bước sang một mặt trận mới, sau cuộc đối đầu về độ bền màn hình.

Samsung và Apple dường như sắp bước vào một vòng đối đầu mới, được ví như trận El Clasico trong làng bóng đá. Lần này, câu chuyện không còn xoay quanh hiện tượng nứt vỡ đang khiến iPhone Duo vướng vào bê bối mang tên Crackgate, mà chuyển sang công nghệ camera ẩn dưới màn hình.

Galaxy Z Fold 6 từng được trang bị camera selfie ẩn dưới màn hình. Ảnh: Sammobile

Samsung đang ở vị thế mạnh, Apple thành mục tiêu công kích

Hiện Samsung có vị thế đáng kể trên thị trường smartphone màn hình gập. Thành công của dòng Galaxy Z Fold đã góp phần đưa hãng trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu toàn cầu ở phân khúc này.

Trong khi đó, Apple đang trở thành mục tiêu công kích của đối thủ Hàn Quốc. Các vấn đề về độ bền màn hình iPhone Duo, đặc biệt là hiện tượng nứt tại khu vực nếp gấp, đã tạo cảm hứng cho Samsung tung ra một số quảng cáo mang tính châm biếm đối thủ.

Cụ thể, theo các thông tin rò rỉ mới nhất, mẫu điện thoại gập dự kiến ra mắt năm 2027 này có thể tiếp tục tạo áp lực lên Apple bằng một công nghệ khác.

Camera dưới màn hình hoạt động thế nào và vì sao được quan tâm?

UDC cho phép camera selfie hoạt động phía sau lớp điểm ảnh hiển thị. Nhờ vậy, màn hình không còn phần lỗ khoét thường thấy trên smartphone, tạo cảm giác liền mạch và hiện đại hơn.

Nếu tin đồn trở thành sự thật, Samsung sẽ đưa trở lại sản phẩm cao cấp một công nghệ từng xuất hiện trên những thế hệ Galaxy Z Fold trước đây.

Người dùng điện thoại gập có thực sự cần camera ẩn?

Không phải người dùng nào cũng khó chịu với lỗ khoét camera selfie trên điện thoại gập. Dù chiếm một phần diện tích hiển thị, thiết kế này vẫn có thể được bố trí tinh tế, nhất là khi đặt ở góc màn hình. Oppo với mẫu Find N6 là ví dụ cho thấy cách bố trí camera ở vị trí góc giúp màn hình trông gọn gàng hơn.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8. Ảnh: PhoneArena

Hơn nữa, camera selfie bên trong không phải bộ phận quan trọng nhất khi muốn chụp ảnh chân dung chất lượng cao. Lợi thế lớn của smartphone gập là tận dụng hệ thống camera sau tốt hơn nhiều so với camera trước.

Người dùng có thể xem khung hình trên màn hình ngoài trong khi chụp bằng camera chính phía sau. Cách này giúp căn chỉnh bố cục dễ dàng và tận dụng chất lượng cảm biến, ống kính vượt trội. Camera selfie bên trong vẫn hữu ích cho cuộc gọi video, họp trực tuyến hoặc ảnh chụp nhanh.

Bài toán chất lượng ảnh: lý do Samsung từng rút lui

Galaxy Z Fold 7 đã chấm dứt việc dùng camera ẩn dưới màn hình. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chất lượng hình ảnh: camera đặt phía sau màn hình chưa mang lại kết quả chụp ấn tượng, khiến trải nghiệm khó đáp ứng kỳ vọng với một mẫu smartphone cao cấp.

Đây cũng là điểm Samsung cần giải quyết nếu muốn đưa UDC trở lại trên Galaxy Z Fold 9.

iPhone Duo và phép thử cạnh tranh trực tiếp

Một lý do đáng chú ý khác có thể thúc đẩy Samsung là iPhone Duo. Mẫu iPhone màn hình gập của Apple cũng sử dụng camera ẩn dưới màn hình. Do đó, Samsung không chỉ cải thiện thiết kế mà còn có cơ hội cạnh tranh trực tiếp với Apple ở một tính năng đáng chú ý của thế hệ smartphone gập mới.

Nếu Galaxy Z Fold 9 mang đến camera ẩn với chất lượng ảnh và video thuyết phục, Samsung sẽ có thêm một chiến thắng quan trọng trước đối thủ Mỹ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là công nghệ này phải hoạt động tốt. Một màn hình không còn lỗ khoét sẽ liền mạch hơn, nhưng sẽ ít ý nghĩa nếu người dùng phải đánh đổi chất lượng hình ảnh.

Cần lưu ý rằng các thông tin về Galaxy Z Fold 9 hiện mới chỉ là tin đồn, chưa được Samsung xác nhận.