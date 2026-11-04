Galaxy Z Fold 9 được đồn trang bị camera ẩn dưới màn hình, gây sức ép lên iPhone Duo của Apple

Galaxy Z Fold 9 được đồn đoán sẽ trang bị camera selfie ẩn dưới màn hình chính. Nếu thông tin này chính xác, cuộc cạnh tranh giữa Samsung và Apple trên thị trường điện thoại gập sẽ chuyển sang một mặt trận mới, trong bối cảnh iPhone Duo cũng được cho là sử dụng giải pháp tương tự.

Lần này, câu chuyện không còn xoay quanh độ bền màn hình hay hiện tượng nứt vỡ đang khiến iPhone Duo vướng vào bê bối mang tên Crackgate. Thay vào đó, công nghệ camera ẩn dưới màn hình (Under-Display Camera, viết tắt UDC) có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong thiết kế smartphone màn hình gập.

Galaxy Z Fold 6 từng được trang bị camera selfie ẩn dưới màn hình. Ảnh: Sammobile

Samsung đang ở vị thế mạnh, Apple trở thành mục tiêu công kích

Hiện Samsung giữ vị thế rất đáng kể trên thị trường smartphone màn hình gập. Thành công của dòng Galaxy Z Fold đã góp phần đưa hãng trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu toàn cầu ở phân khúc này.

Trong khi đó, Apple đang trở thành mục tiêu công kích của đối thủ Hàn Quốc. Các vấn đề về độ bền màn hình iPhone Duo, đặc biệt là hiện tượng nứt tại khu vực nếp gấp, đã tạo cảm hứng để Samsung tung ra một số quảng cáo mang tính châm biếm đối thủ.

Cụ thể, theo thông tin rò rỉ mới nhất, mẫu điện thoại gập dự kiến ra mắt vào năm 2027 này sẽ có camera ẩn dưới màn hình chính. Công nghệ này cho phép camera selfie hoạt động phía sau lớp điểm ảnh hiển thị, qua đó loại bỏ phần lỗ khoét thường thấy trên màn hình smartphone. Nếu tin đồn thành sự thật, Samsung sẽ đưa trở lại sản phẩm cao cấp một công nghệ từng xuất hiện trên những thế hệ Galaxy Z Fold trước.

Bỏ lỗ khoét camera có thực sự đáng giá?

Không phải người dùng nào cũng khó chịu với lỗ khoét camera selfie trên điện thoại gập. Dù chiếm một phần diện tích hiển thị, thiết kế này vẫn có thể được bố trí tương đối tinh tế, nhất là khi đặt ở góc màn hình.

Một số nhà sản xuất, chẳng hạn Oppo với mẫu Find N6, đã cho thấy cách bố trí camera ở vị trí góc có thể giúp màn hình trông gọn gàng hơn.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8. Ảnh: PhoneArena

Hơn nữa, camera selfie bên trong điện thoại gập không phải bộ phận quan trọng nhất khi người dùng muốn chụp ảnh chân dung chất lượng cao. Lợi thế lớn của smartphone màn hình gập nằm ở khả năng tận dụng hệ thống camera sau tốt hơn nhiều so với camera trước.

Người dùng có thể dùng màn hình ngoài để quan sát khung hình trong khi chụp bằng camera chính phía sau. Nhờ đó, họ vừa dễ căn chỉnh bố cục, vừa tận dụng được chất lượng cảm biến và ống kính vượt trội. Camera selfie bên trong vẫn hữu ích cho các cuộc gọi video, họp trực tuyến hoặc ảnh chụp nhanh.

Vì vậy, việc Samsung quay lại với camera ẩn dưới màn hình có thể khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu thay đổi này có thực sự mang lại giá trị thiết thực.

Bài toán chất lượng ảnh: lý do UDC từng bị gác lại

Camera ẩn từng xuất hiện trên các thế hệ Galaxy Z Fold trước đây, nhưng Galaxy Z Fold 7 đã chấm dứt cách tiếp cận này. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chất lượng hình ảnh: camera đặt phía sau màn hình chưa thể cho kết quả chụp thật sự ấn tượng, khiến trải nghiệm khó đáp ứng kỳ vọng với một mẫu smartphone cao cấp.

Đây cũng là điểm Samsung cần giải quyết nếu muốn đưa UDC trở lại trên Galaxy Z Fold 9.

iPhone Duo thúc đẩy cuộc đua camera ẩn

Một lý do đáng chú ý khác có thể thúc đẩy Samsung là iPhone Duo. Mẫu iPhone màn hình gập của Apple cũng sử dụng camera ẩn dưới màn hình.

Điều đó đồng nghĩa Samsung không chỉ muốn cải thiện thiết kế, mà còn có cơ hội cạnh tranh trực tiếp với Apple ở một trong những tính năng đáng chú ý của thế hệ smartphone gập mới.

Nếu Galaxy Z Fold 9 mang đến camera ẩn với chất lượng ảnh và video thuyết phục, Samsung sẽ có thêm một chiến thắng quan trọng trước đối thủ Mỹ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là công nghệ này phải thực sự hoạt động tốt. Một màn hình không còn lỗ khoét sẽ tạo cảm giác liền mạch và hiện đại hơn, nhưng sẽ ít ý nghĩa nếu người dùng phải đánh đổi chất lượng hình ảnh.