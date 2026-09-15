Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra sở hữu chip Dimensity 9500, chính thức ra mắt ngày 07/10

Bộ đôi máy tính bảng cao cấp thế hệ mới của Samsung gồm Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra sẽ chính thức ra mắt vào ngày 7 tháng 10 tới. Thông tin rò rỉ từ chuyên gia công nghệ Evan Blass xác nhận thương hiệu Hàn Quốc quyết định tổ chức một sự kiện riêng cho dòng sản phẩm màn hình lớn, thay vì giới thiệu chung với các thiết bị phân khúc phổ thông như dự kiến trước đó.

Ảnh render Galaxy Tab S12+

Đột phá hiệu năng từ kiến trúc chip Dimensity 9500

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên thế hệ máy tính bảng mới là việc chuyển dịch sang nền tảng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500. Dữ liệu rò rỉ từ công cụ đo điểm chuẩn Geekbench cho thấy phiên bản Galaxy Tab S12 Ultra đạt hiệu năng xử lý ấn tượng, mở ra khả năng tối ưu hóa các tác vụ đồ họa nặng và đa nhiệm chuyên sâu.

Bên cạnh đó, phiên bản Galaxy Tab S12+ nhiều khả năng cũng sẽ được tích hợp dòng chip xử lý cao cấp này nhằm đảm bảo tính đồng bộ về mặt sức mạnh tính toán. Việc trang bị phần cứng mạnh mẽ giúp hai thiết bị đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc sáng tạo, xử lý dữ liệu phức tạp cũng như giải trí chất lượng cao của nhóm người dùng chuyên nghiệp.

Ảnh render Galaxy Tab S12 Ultra

Quy chuẩn kích thước và thời lượng năng lượng

Về khả năng hiển thị, Samsung tiếp tục duy trì kích thước màn hình lớn nhằm tối ưu hóa không gian làm việc. Phiên bản Galaxy Tab S12 Ultra trang bị tấm nền lên đến 14.6 inch, đóng vai trò như một thiết bị thay thế máy tính xách tay. Trong khi đó, mẫu Galaxy Tab S12+ sử dụng màn hình kích thước 12.4 inch tiêu chuẩn.

Đáng lưu ý, thế hệ năm nay sẽ không còn sự xuất hiện của phiên bản 11 inch cơ bản. Để đảm bảo khả năng vận hành liên tục cho tấm nền kích thước lớn, phiên bản Ultra tiếp tục mang viên pin dung lượng 11.600 mAh hỗ trợ sạc nhanh công suất 45W, còn phiên bản Plus được kỳ vọng sẽ có những tinh chỉnh nhẹ về hiệu suất sử dụng năng lượng.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Lộ trình công bố và tùy chọn phiên bản

Thời điểm ra mắt vào ngày 7 tháng 10 cho thấy lịch trình phát hành sản phẩm của Samsung muộn hơn khoảng một tháng so với tiền nhiệm Tab S11 ra mắt năm ngoái, dù thiết bị đã hoàn tất các thủ tục cấp phép cần thiết. Thiết bị sẽ được cung cấp dưới hai biến thể kết nối là Wi-Fi tiêu chuẩn và mạng di động 5G, mang lại sự linh hoạt cho người dùng tùy theo nhu cầu di chuyển thực tế.