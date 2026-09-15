Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra lộ diện ngày ra mắt chính thức với chip Dimensity 9500

Bộ đôi máy tính bảng cao cấp thế hệ mới của Samsung gồm Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra sẽ chính thức trình làng vào ngày 7 tháng 10 tới. Thay vì xuất hiện đồng thời cùng các dòng thiết bị giá rẻ như những đồn đoán trước đó, nhà sản xuất Hàn Quốc đã bố trí một thời điểm công bố riêng biệt nhằm tập trung sự chú ý vào phân khúc thiết bị màn hình lớn cao cấp.

Ảnh render Galaxy Tab S12+

Thời điểm trình làng chính thức vào đầu tháng 10

Chuyên gia rò rỉ công nghệ Evan Blass tiết lộ rằng dòng Galaxy Tab S12 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 7 tháng 10. Mốc thời gian này đồng nghĩa với việc người dùng chỉ còn phải chờ đợi hơn ba tuần trước khi thiết bị chính thức lộ diện đầy đủ.

Đáng chú ý, dù thế hệ máy tính bảng mới đã sớm hoàn tất các chứng nhận kỹ thuật cần thiết và đủ điều kiện thương mại hóa, Samsung vẫn quyết định điều chỉnh lịch trình muộn hơn khoảng một tháng so với thời điểm giới thiệu dòng Tab S11 của năm trước.

Nâng cấp hiệu năng với vi xử lý Dimensity 9500

Các dữ liệu kỹ thuật rò rỉ gần đây đã phác thảo chi tiết cấu hình phần cứng của bộ đôi này. Cụ thể, mẫu Galaxy Tab S12 Ultra đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Geekbench cùng bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 mang lại hiệu năng xử lý mạnh mẽ. Đồng thời, nhiều nguồn tin kỹ thuật cũng dự đoán phiên bản Tab S12+ sẽ sử dụng chung dòng vi xử lý cao cấp này nhằm đồng bộ sức mạnh tính toán.

Ảnh render Galaxy Tab S12 Ultra

Thay đổi về kích thước hiển thị và thời lượng pin

Về không gian hiển thị, phiên bản Galaxy Tab S12 Ultra tiếp tục duy trì kích thước màn hình lớn lên tới 14.6 inch, hướng tới nhu cầu làm việc đa nhiệm chuyên sâu. Trong khi đó, mẫu Galaxy Tab S12+ sở hữu kích thước màn hình 12.4 inch quen thuộc. Điểm đáng chú ý trong chiến lược năm nay là việc Samsung loại bỏ phiên bản màn hình tiêu chuẩn 11 inch.

Về năng lượng, phiên bản Ultra tiếp tục gắn bó với viên pin dung lượng 11.600 mAh và công nghệ sạc nhanh 45W, trong khi phiên bản Plus được kỳ vọng sẽ có mức cải thiện nhẹ về dung lượng pin.

Mức giá rò rỉ ban đầu được áp dụng cho các phiên bản chỉ hỗ trợ kết nối mạng Wi-Fi tiêu chuẩn. Người dùng có nhu cầu kết nối dữ liệu di động tốc độ cao có thể lựa chọn các biến thể hỗ trợ mạng 5G với mức chi phí bổ sung tương ứng.