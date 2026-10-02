Galaxy Tab S12 Ultra gần 40 triệu đồng có gì để cạnh tranh với laptop?

Samsung đang đưa máy tính bảng cao cấp tới gần hơn với không gian làm việc của laptop.

Galaxy Tab S12 series không chỉ nâng cấu hình mà còn bổ sung Photoshop, các công cụ AI, khả năng chia ba cửa sổ và hệ sinh thái ứng dụng chuyên nghiệp.

Câu hỏi là với mức giá tới gần 40 triệu đồng, người dùng thực sự có thể bỏ laptop để chuyển sang tablet hay chưa?

Nguồn ảnh: Samsung.

Galaxy Tab S12 bỏ bản tiêu chuẩn, giá từ 34,99 triệu đồng

Samsung vừa giới thiệu Galaxy Tab S12 series tại Việt Nam với hai phiên bản Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra. Đáng chú ý, năm nay không xuất hiện phiên bản Galaxy Tab S12 tiêu chuẩn.

Galaxy Tab S12+ được niêm yết từ 34,99 triệu đồng, trong khi Galaxy Tab S12 Ultra có giá từ 39,99 triệu đồng. Hai thiết bị dự kiến chính thức mở bán từ ngày 7.10 với hai lựa chọn màu Xám và Bạc.

Đây là mức giá khiến Galaxy Tab S12 bước thẳng vào vùng cạnh tranh với nhiều mẫu laptop cao cấp thay vì chỉ đối đầu các máy tính bảng Android khác.

S12+ sử dụng màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 12,6 inch, độ phân giải 2.800 x 1.752 pixel, tần số quét 120Hz. Galaxy Tab S12 Ultra lớn hơn đáng kể với màn hình 14,6 inch, độ phân giải 2.960 x 1.848 pixel.

Cả hai đều có độ sáng tối đa 1.600 nit, phù hợp cho nhu cầu làm việc trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Samsung tiếp tục theo đuổi thiết kế rất mỏng. Galaxy Tab S12 Ultra chỉ dày 5,1mm, trọng lượng khoảng 692 gram ở phiên bản Wi-Fi. Galaxy Tab S12+ dày 5,3mm và nhẹ hơn, ở mức 553 gram.

Điều này tạo ra một lợi thế khá rõ khi đặt cạnh laptop. Người dùng cần màn hình lớn để đọc tài liệu, ghi chú hoặc thuyết trình có thể mang theo thiết bị nhẹ hơn đáng kể so với nhiều máy tính xách tay.

Bên trong cả hai model là MediaTek Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3nm. Samsung cho biết so với thế hệ trước, hiệu năng CPU tăng 19%, GPU cải thiện 17%, trong khi năng lực xử lý NPU dành cho AI tăng tới 61%.

Để duy trì hiệu năng khi chạy các tác vụ nặng trong thời gian dài, hãng trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi 3D mới.

Tại Việt Nam, cấu hình được công bố sử dụng RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB và vẫn hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa 2TB. Đây là một lợi thế đáng chú ý với những người thường xuyên xử lý video, ảnh hoặc lượng tài liệu lớn.

Galaxy Tab S12 Ultra có pin 11.600mAh, còn S12+ sử dụng pin 10.600mAh. Samsung công bố thời lượng phát video tối đa lần lượt khoảng 23 và 21 giờ.

Cả hai hỗ trợ sạc nhanh 45W, với thời gian sạc đầy được hãng công bố khoảng 95 phút.

Bút S Pen tiếp tục được tặng kèm trong hộp. Hai thiết bị cũng đạt chuẩn kháng bụi, nước IP68.

Riêng Galaxy Tab S12 Ultra hỗ trợ Wi-Fi 7, trong khi S12+ sử dụng Wi-Fi 6E. Cả hai đều có tùy chọn 5G, Bluetooth 6.0 và hệ thống bốn loa Dolby Atmos.

Photoshop, Galaxy AI và màn hình chia ba: Samsung muốn tablet thực sự làm việc

Phần cứng mạnh chỉ là một nửa câu chuyện của Galaxy Tab S12.

Thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở phần mềm.

Galaxy Tab S12 series xuất xưởng với Android 17 và One UI 9, trong đó Samsung tiếp tục đẩy mạnh việc biến màn hình tablet thành không gian làm việc đa nhiệm.

Multi Window có thể chia màn hình thành tối đa ba cửa sổ. Người dùng, chẳng hạn, có thể mở tài liệu ở một bên, Samsung Notes ở khu vực khác và Gemini ở cửa sổ còn lại.

Cách bố trí này khá phù hợp với sinh viên, người làm nội dung, biên tập viên hoặc những người phải đọc và xử lý nhiều tài liệu cùng lúc.

Một trong những bổ sung đáng chú ý nhất là Adobe Photoshop.

Samsung cho biết đây là lần đầu phiên bản Photoshop dành cho tablet xuất hiện trên máy tính bảng Android. Ứng dụng được tối ưu cho màn hình cảm ứng và S Pen, hướng tới những công việc như chỉnh sửa ảnh, thiết kế và sáng tạo nội dung.

Các công cụ AI tạo sinh dựa trên Adobe Firefly như Generative Fill cũng được tích hợp vào trải nghiệm.

Người mua Galaxy Tab S12 series được sử dụng Photoshop trên thiết bị di động miễn phí bốn tháng.

Sự xuất hiện của Photoshop có ý nghĩa lớn hơn một ứng dụng mới.

Một trong những hạn chế lâu nay của tablet Android cao cấp không hẳn nằm ở phần cứng, mà ở việc thiếu những phần mềm chuyên nghiệp tương đương máy tính. Việc Adobe đưa Photoshop lên nền tảng này giúp Samsung có thêm cơ sở để thuyết phục nhóm người dùng sáng tạo chuyển một phần quy trình làm việc khỏi laptop.

Galaxy Tab S12 cũng được cài sẵn Notability, trong khi Samsung tiếp tục hợp tác với Goodnotes, LumaFusion, Clip Studio Paint, Notion, Noteshelf và nhiều ứng dụng dành cho công việc, ghi chú, dựng video hoặc thiết kế.

S Pen đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đó.

Thay vì chỉ sử dụng tablet như một màn hình để xem nội dung, người dùng có thể viết trực tiếp lên tài liệu, vẽ, ghi chú, chỉnh sửa ảnh hoặc xử lý bản phác thảo.

Samsung còn trang bị các công cụ như MyScript Math, có khả năng nhận phương trình viết tay và trình bày từng bước giải; MyScript Notes có thể chuyển ghi chú viết tay thành tài liệu học tập và sử dụng AI để giải thích nội dung.

Galaxy AI tiếp tục được đặt ở trung tâm trải nghiệm.

Galaxy Tab S12 đi kèm sáu tháng Google AI Pro. Người dùng có thể sử dụng Gemini để hỏi về nội dung đang đọc, phân tích thông tin hoặc làm việc với ghi chú và tài liệu.

Gemini Notebook có thể tập hợp ghi chú, hình ảnh, bản ghi âm và tệp vào cùng một không gian, sau đó tạo tóm tắt, nội dung âm thanh hoặc câu hỏi ôn tập.

Thay vì mở chatbot trong một cửa sổ riêng rồi sao chép dữ liệu qua lại, hướng Samsung đang xây dựng là để AI xuất hiện ngay bên cạnh công việc người dùng đang làm.

Đó cũng là lý do năng lực NPU trên chip ngày càng được hãng nhấn mạnh.

Nếu trước đây sức mạnh tablet chủ yếu được đo bằng CPU và GPU, những thế hệ mới bắt đầu dành ngày càng nhiều tài nguyên cho các tác vụ AI chạy song song với công việc thông thường.

Gần 40 triệu đồng, Galaxy Tab S12 có thể thay laptop không?

Với Galaxy Tab S12, câu trả lời không hoàn toàn là có hoặc không.

Đối với một số nhóm người dùng, khoảng cách giữa tablet và laptop đang nhỏ hơn đáng kể.

Người thường xuyên viết tài liệu, đọc PDF, duyệt web, họp trực tuyến, quản lý email, chỉnh ảnh, ghi chú hoặc dựng video ở mức vừa phải hoàn toàn có thể xử lý phần lớn công việc trên Galaxy Tab S12.

Màn hình lớn của bản Ultra càng làm cho cách sử dụng này trở nên khả thi.

Khi kết hợp với bàn phím, chuột, chế độ đa nhiệm và S Pen, thiết bị có thể hoạt động gần giống một máy tính di động trong nhiều tình huống.

Một phóng viên đi tác nghiệp chẳng hạn có thể dùng tablet để ghi âm, ghi chú, đọc tài liệu, xử lý ảnh, viết bài và gửi nội dung mà không nhất thiết mang laptop.

Sinh viên có thể mở bài giảng cùng lúc với ứng dụng ghi chú và AI. Người làm sáng tạo có thể chỉnh ảnh bằng Photoshop hoặc phác thảo trực tiếp bằng S Pen.

Tuy nhiên, “thay được một phần công việc của laptop” khác với “thay laptop hoàn toàn”.

Android vẫn chưa có hệ sinh thái phần mềm desktop đầy đủ như Windows hoặc macOS. Những người phụ thuộc vào ứng dụng chuyên ngành, phần mềm doanh nghiệp nội bộ, công cụ lập trình phức tạp hoặc quy trình làm việc nhiều màn hình vẫn khó bỏ hoàn toàn máy tính.

Ngay cả với những ứng dụng đã xuất hiện trên tablet, giao diện và tính năng cũng có thể khác phiên bản dành cho desktop.

Bàn phím cũng là một yếu tố cần tính thêm vào chi phí. S Pen được tặng kèm, nhưng nếu muốn sử dụng Galaxy Tab S12 giống laptop, người dùng thường cần mua thêm bao da bàn phím.

Vì vậy, mức giá từ 34,99 đến 39,99 triệu đồng chưa phải toàn bộ số tiền cần bỏ ra để xây dựng một bộ thiết bị có trải nghiệm gần laptop.

Ở chiều ngược lại, Galaxy Tab S12 có những khả năng laptop thông thường khó mang lại.

Thiết bị nhẹ hơn, bật gần như ngay lập tức, hỗ trợ bút cảm ứng trực tiếp trên màn hình và có tùy chọn kết nối 5G. Người dùng có thể cầm thiết bị để đọc, viết tay hoặc vẽ, rồi đặt lên bàn phím để tiếp tục làm việc.

Điều này khiến Galaxy Tab S12 phù hợp nhất với nhóm người cần một thiết bị nằm giữa tablet truyền thống và laptop.

Samsung cũng cam kết tối đa bảy lần nâng cấp hệ điều hành cùng cập nhật bảo mật, giúp kéo dài vòng đời sử dụng của sản phẩm.

Tại Việt Nam, trong thời gian từ ngày 1.10 đến 31.10, người mua Galaxy Tab S12 series được áp dụng một số chương trình như trợ giá lên đời tối đa 2 triệu đồng, trả góp 0% tới 24 tháng, giảm giá phụ kiện chính hãng và thêm một năm bảo hành tùy chương trình bán hàng.

Ngoài ra còn có các gói dùng thử dịch vụ như Google AI Pro, Photoshop, Notability, Goodnotes và một số ứng dụng sáng tạo khác.

Galaxy Tab S12 vì thế không phải một bản nâng cấp chỉ nhằm làm tablet nhanh hơn.

Samsung đang cố biến dòng Galaxy Tab cao cấp thành một nền tảng làm việc thực sự, trong đó màn hình lớn, bút S Pen, ứng dụng chuyên nghiệp và AI cùng hoạt động trên một thiết bị.

Với người chủ yếu làm việc trên trình duyệt, tài liệu, email, hình ảnh và các ứng dụng đám mây, Galaxy Tab S12 đã tiến khá gần tới việc thay thế laptop trong nhiều tình huống.

Nhưng với nhóm người cần phần mềm desktop chuyên sâu, tablet gần 40 triệu đồng này vẫn phù hợp hơn với vai trò thiết bị thứ hai hoặc một máy làm việc cơ động, thay vì là chiếc máy tính duy nhất.

Cuộc cạnh tranh vì vậy không còn đơn giản là Galaxy Tab đối đầu iPad.

Câu hỏi Samsung đang muốn đặt ra với người dùng là: nếu tablet đã đủ mạnh để hoàn thành phần lớn công việc hằng ngày, liệu bạn còn cần mở laptop thường xuyên như trước?