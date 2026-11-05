Galaxy T1 đạt chứng nhận FCC tại Mỹ: Tai nghe móc tai của Samsung dự kiến ra mắt đầu năm 2027

Mẫu tai nghe thể thao Galaxy T1 của Samsung đã hoàn tất chứng nhận của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), cho thấy sản phẩm đang tiến gần giai đoạn thương mại hóa. Theo thông tin hiện có, thiết bị dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027. Song song đó, hãng cũng nhận thêm sự chấp thuận cho các tính năng hỗ trợ thính giác và theo dõi sức khỏe trên Galaxy Buds, Galaxy Watch và Galaxy Ring.

Hồ sơ FCC tiết lộ gì về Galaxy T1?

Dữ liệu từ FCC xác nhận tai nghe Galaxy T1 mang mã hiệu SM-R545, còn hộp sạc đi kèm có mã EP-QR545. Trong các bài thử nghiệm, tai nghe đạt khoảng cách kết nối Bluetooth hơn 14.5 mét. Thiết bị hỗ trợ sạc 5V qua hộp sạc và được trang bị viên pin 3.85V.

Galaxy T1 đạt chứng nhận FCC

Thiết kế móc tai cho người tập luyện cường độ cao

Theo các thông tin rò rỉ trước đó, Galaxy T1 có thiết kế dạng móc đeo tai (ear-hook), giúp tai nghe bám chắc khi chạy bộ hoặc vận động mạnh. Mỗi bên tai nghe được cho là dùng viên pin 63mAh, kết hợp hộp sạc 595mAh. Đây là các thông số chưa được Samsung công bố chính thức.

Thiết bị cũng đã xuất hiện tại cơ quan kiểm duyệt của Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia và Mỹ. Việc đi qua nhiều thị trường cho thấy hãng đang chuẩn bị cho một đợt phân phối trên phạm vi rộng, dù thời điểm ra mắt dự kiến vẫn là đầu năm 2027.

Giấy phép y tế mở rộng khả năng của tai nghe và đồng hồ

Bên cạnh Galaxy T1, Samsung vừa nhận cấp phép thiết bị y tế từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cho hai tính năng Kiểm tra thính lực và Trợ thính. Hai tính năng này sẽ có trên Galaxy Buds 4 Pro và Galaxy Buds 3 Pro.

Cụ thể, tính năng sử dụng phương pháp đo thính lực dẫn truyền âm qua không khí với các tần số khác nhau để phân loại mức độ thính lực thành 7 cấp độ. Từ kết quả đó, hệ thống tùy chỉnh khuếch đại âm thanh dựa trên công thức NAL-NL2. Người dùng dự kiến nhận bản cập nhật phần mềm này vào đầu năm 2027.

Ở mảng đồng hồ và nhẫn thông minh, hãng cập nhật tính năng phát hiện rủi ro ngưng thở khi ngủ lên Galaxy Watch và Galaxy Ring. Tính năng này phân tích các chỉ số sinh hiệu trong 2 đêm đeo thiết bị.

Ngoài ra, dòng Galaxy Watch đang được thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Seoul St. Mary's. Mục tiêu là thu thập dữ liệu sinh học, kết hợp AI để dự đoán rủi ro bệnh thận mãn tính.

Tai nghe mới của Samsung sẽ có nhiều tính năng thú vị

Samsung đang chuyển trọng tâm sang chẩn đoán y tế

Việc thúc đẩy các chứng nhận pháp lý cho thấy chiến lược dịch chuyển của Samsung, từ thiết bị theo dõi vận động thông thường sang các giải pháp chẩn đoán y tế chuyên sâu hơn. Sự xuất hiện của Galaxy T1 cùng các bản cập nhật phần mềm định hướng y tế hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng thiết bị đeo trong thời gian tới.

Tuy nhiên, phần lớn thông số của Galaxy T1 ngoài hồ sơ FCC vẫn dựa trên thông tin rò rỉ. Các tính năng y tế cũng mới nhận cấp phép hoặc đang thử nghiệm, nên người dùng cần chờ công bố chính thức từ Samsung. Nguồn tin: Gizmochina.