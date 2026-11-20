Nếu kịp hoàn thiện công nghệ này, hãng điện thoại Hàn Quốc có thể đi trước Apple trong cuộc đua sở hữu màn hình tràn viền thực sự, vốn được đồn đoán sẽ xuất hiện trên chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, khả năng Galaxy S27 Ultra trở thành thiết bị đầu tiên ứng dụng công nghệ này vẫn còn bỏ ngỏ.

Samsung phát triển màn hình không viền, có thể vượt mặt Apple

Theo những thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, Samsung đang nghiên cứu một loại tấm nền màn hình gần như loại bỏ hoàn toàn viền bao quanh. Công nghệ này có thể giúp hãng tạo ra thế hệ smartphone với tỷ lệ hiển thị trên mặt trước vượt trội so với các thiết bị hiện nay.

Galaxy S27 Ultra sở hữu thiết kế mới?

Thông tin xuất phát từ Lanzuk, một nguồn tin rò rỉ công nghệ tại Hàn Quốc. Trên mạng xã hội Naver, người này cho biết Samsung có khả năng sẽ là hãng đầu tiên giới thiệu một mẫu smartphone với thiết kế gần như không viền cực đoan trong dòng Galaxy sắp tới. Đáng chú ý, công nghệ màn hình mới đề cập được cho là gần như tương đồng với loại tấm nền mà một công ty khác đang chuẩn bị phát triển.

Nguồn tin dẫn lời một nhà cung cấp linh kiện của Samsung, trong khi công ty được nhắc đến nhiều khả năng chính là Apple. Samsung hiện là một trong những nhà cung cấp tấm nền màn hình chủ lực cho iPhone. Do đó, không loại trừ khả năng hãng đang đồng thời nghiên cứu công nghệ màn hình mới để phục vụ cả Apple, lẫn những mẫu flagship Galaxy của chính mình.

Theo Lanzuk, quá trình phát triển tấm nền mới đang diễn ra tương đối thuận lợi và chưa xuất hiện trở ngại lớn. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ thời điểm hoàn thiện cũng như những thiết bị cụ thể sẽ được trang bị công nghệ này.

Cần lưu ý, ấn phẩm công nghệ Hàn Quốc đánh giá độ chính xác của nguồn tin chỉ ở mức khoảng 50%. Vì vậy, những thông tin trên vẫn cần được xem là tin đồn và chưa thể xác nhận Samsung đã sẵn sàng thương mại hóa màn hình không viền.

Màn hình phẳng không viền: Thách thức lớn với Samsung

Trên thực tế, Samsung không phải cái tên xa lạ với thiết kế màn hình có viền siêu mỏng. Từ giai đoạn 2015-2016, hãng từng tạo dấu ấn với dòng Galaxy Edge, nổi bật nhờ màn hình cong tràn sang hai cạnh, mang lại cảm giác mặt trước gần như không có đường viền.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa màn hình thực sự không viền và màn hình tạo hiệu ứng thị giác không viền. Trên các mẫu Galaxy Edge trước đây, Samsung sử dụng tấm nền cong để thu hẹp không chỉ phần viền vật lý mà còn cả đường biên mà mắt người dùng cảm nhận được.

Galaxy S7 Edge sở hữu màn hình gần như không viền với các cạnh được uốn cong. Ảnh: PhoneArena

Thiết kế màn hình cong từng là xu hướng nổi bật trên smartphone cao cấp, nhưng hiện đã dần thoái trào. Chỉ còn một số thương hiệu Trung Quốc tiếp tục theo đuổi kiểu thiết kế này.

Dù vậy, Apple được cho là cũng đang nghiên cứu màn hình cong bốn cạnh cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027. Mục tiêu của thiết kế này là giảm tối đa phần viền, tạo cảm giác hình ảnh hiển thị bao phủ gần như toàn bộ mặt trước thiết bị.

Thách thức lớn nhất nằm ở việc tạo ra một màn hình phẳng thực sự không viền. Các tấm nền OLED dẻo vẫn cần những khoảng dung sai và kết cấu vật lý nhất định để lắp ráp vào khung máy. Vì vậy, việc đưa màn hình kéo dài sát mép thiết bị mà không sử dụng độ cong là bài toán kỹ thuật phức tạp hơn nhiều.

Hiện chưa rõ Samsung đang phát triển công nghệ theo hướng sử dụng màn hình cong để tạo hiệu ứng tràn viền, hay đã tìm ra giải pháp chế tạo tấm nền phẳng gần như không có viền.

Galaxy S27 Ultra khó trở thành smartphone không viền đầu tiên

Về lý thuyết, Galaxy S27 Ultra hoàn toàn có thể được trang bị công nghệ màn hình mới. Tuy nhiên, khả năng này được đánh giá không cao.

Galaxy S27 Ultra dự kiến ra mắt vào đầu năm tới. Với thời điểm hiện tại, mẫu flagship này nhiều khả năng đã bước vào những giai đoạn phát triển và chuẩn bị sản xuất hàng loạt quan trọng. Việc thay đổi toàn diện cấu trúc màn hình ở thời điểm này sẽ là thách thức lớn đối với Samsung.

Một tin đồn riêng về Galaxy S27 Ultra từng đề cập kích thước viền màn hình của thiết bị chỉ khoảng 1,28mm. Đây đã là con số rất ấn tượng đối với một chiếc smartphone, nhưng chưa đủ để gọi là thiết kế không viền.

Để so sánh, iPhone 18 Pro Max được cho là có viền màn hình khoảng 1,18mm, trong khi một tấm nền màn hình ý tưởng do Tianma phát triển có thể đạt độ rộng viền chỉ 0,35mm.

Những con số này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa thiết kế viền siêu mỏng hiện nay và mục tiêu gần như loại bỏ hoàn toàn viền màn hình.

Do đó, kịch bản hợp lý hơn là Samsung sẽ đưa công nghệ mới lên các thế hệ flagship tiếp theo sau Galaxy S27 Ultra, hoặc giới thiệu một dòng Galaxy hoàn toàn mới. Điều này cũng giúp hãng có thêm thời gian hoàn thiện độ bền, chất lượng hiển thị và khả năng sản xuất hàng loạt.

(Theo PhoneArena, Mashable)