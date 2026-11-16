Galaxy S27 Ultra và S27 Pro lộ bản vẽ camera: cụm ống kính thu gọn, bố trí chéo đồng nhất

Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro nhiều khả năng dùng chung một thiết kế cụm camera gọn hơn, với các ống kính được bố trí đồng nhất ở mặt lưng. Thông tin này đến từ bản vẽ do chuyên gia rò rỉ Ice Universe chia sẻ, theo trang Gizmochina. Đây vẫn là thông tin chưa được Samsung xác nhận và có thể thay đổi trước ngày ra mắt.

Cụm camera mới gọn hơn so với những suy đoán trước đó

Theo bản phác thảo, cụm camera của Galaxy S27 Ultra và S27 Pro được thu gọn đáng kể. Cách bố trí này khác khá nhiều so với các dự đoán ban đầu của giới công nghệ.

Bản vẽ thiết kế camera Galaxy S27 Ultra mới nhất

Cụ thể, bản vẽ mô tả một khối camera lồi nằm gọn ở góc trên cùng bên trái của mặt lưng. Hai ống kính lớn được xếp theo đường chéo, kèm một ống kính thứ ba nhỏ hơn nằm ngay bên phải. Phía trên ống kính nhỏ là mô-đun đèn flash hoặc cảm biến, cùng một lỗ micro xen giữa, tạo thành cụm hình thoi nhỏ gọn.

Cách sắp xếp này tiết kiệm diện tích hơn so với khối camera hình chữ nhật lớn từng xuất hiện trong các bản vẽ CAD rò rỉ trước đó. Những báo cáo cũ và các mô hình giả từng cho thấy máy có hai camera xếp dọc bên trái và một phần hình viên thuốc bên phải. Thiết kế đó tạo ra khá nhiều khoảng trống thừa bên trong cụm đảo camera.

Khác biệt so với thế hệ hiện tại

Thiết kế mới cũng đánh dấu một thay đổi lớn so với thế hệ tiền nhiệm. Thay vì trải các ống kính thành một đường dọc xuống mặt lưng như hiện nay, việc gom tất cả vào một cụm chặt chẽ hơn có thể giúp tối ưu không gian linh kiện bên trong thiết bị. Phần diện tích tiết kiệm được có thể nhường chỗ cho các thành phần khác.

Vì sao S27 Ultra và S27 Pro được cho là dùng chung ngôn ngữ thiết kế

Theo nguồn rò rỉ, kiểu dáng mặt lưng gọn gàng này không chỉ dành riêng cho bản cao cấp nhất. Việc hai máy dùng chung một khung camera có thể giúp Samsung tạo sự đồng nhất về nhận diện thương hiệu giữa các mẫu cao cấp.

Ảnh render bị rò rỉ trước đó của Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra

Galaxy S27 Pro là phiên bản hoàn toàn mới do hãng bổ sung, định vị nằm giữa biến thể Plus và Ultra. Thiết bị này dự kiến có kích thước nhỏ gọn và không có khe cắm bút S Pen đặc trưng. Dù chia sẻ ngôn ngữ thiết kế bên ngoài, phần cứng nhiếp ảnh bên trong của hai máy vẫn có những khác biệt nhất định.

Cảm biến 200MP và nghi vấn cắt giảm ống kính tele

Về thông số, các báo cáo chuỗi cung ứng trước đó cho biết cả hai máy đều có thể dùng cảm biến 200MP làm camera chính. Đây là nền tảng giúp máy thu sáng tốt và giữ được độ chi tiết cao, trước khi tính đến ống kính tele 3x hay các cảm biến phụ.

Dòng Galaxy S27 sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Tuy nhiên, phiên bản Ultra có khả năng bị cắt giảm số lượng ống kính, chuyển sang thiết lập ba camera sau. Nguồn tin cho biết Samsung có thể loại bỏ ống kính tele 3x chuyên dụng. Cấu trúc thu phóng chính xác của máy vẫn chưa được chốt và có thể thay đổi.

Tổng hợp các thông tin rò rỉ

Nhìn chung, các thông tin trên chủ yếu đến từ nguồn rò rỉ và báo cáo chuỗi cung ứng, nên cần được xem là dự đoán cho đến khi Samsung công bố chính thức. Dòng Galaxy S27 được cho là sẽ ra mắt vào đầu năm sau.