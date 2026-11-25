Galaxy S27 Ultra đứng trước nguy cơ mất cảm biến lấy nét laser

Càng tiến gần đến thời điểm ra mắt dự kiến trong Quý 1/2027, những thông tin rò rỉ về dòng Galaxy S27 của Samsung càng xuất hiện nhiều hơn.

Đáng chú ý, các tiết lộ mới nhất liên quan đến Galaxy S27 Ultra đang khiến người dùng lo ngại, khi mẫu flagship này có thể tiếp tục bị cắt giảm một thành phần quan trọng trong hệ thống camera so với Galaxy S26 Ultra.

Ứng dụng camera trên chiếc Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, Galaxy S27 Ultra sẽ không còn tính năng cảm biến lấy nét laser. Ảnh: PhoneArena

Nếu thường xuyên theo dõi những thông tin rò rỉ về Galaxy S27, có thể thấy Samsung được cho là đang chuẩn bị thay đổi đáng kể thiết kế cụm camera phía sau.

Thay vì bố trí các ống kính theo chiều dọc như trên Galaxy S26 Ultra, thế hệ kế nhiệm nhiều khả năng sẽ chuyển sang thiết kế thanh camera nằm ngang.

Gần đây, chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Ice Universe đã chia sẻ hình ảnh bốn mẫu ốp lưng được cho là dành cho Galaxy S27 Ultra.

Trong số này, một mẫu ốp đặc biệt thu hút sự chú ý bởi cách bố trí các lỗ khoét dành cho hệ thống camera.

Cụ thể, thiết kế cho thấy hai lỗ khoét lớn ở bên trái dành cho camera chính và camera góc siêu rộng. Hai vị trí liền kề còn lại được bố trí cho camera tele và đèn flash LED.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không có vị trí nào dành cho cảm biến lấy nét tự động bằng laser (Laser Autofocus – AF).

Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn Samsung có thể loại bỏ linh kiện vốn đóng vai trò hỗ trợ khả năng lấy nét của camera trên dòng Galaxy Ultra.

Trước đó, khi thông tin về thiết kế ốp lưng xuất hiện, một cuộc khảo sát dành cho độc giả đã được thực hiện để tìm hiểu khả năng Samsung loại bỏ cảm biến này.

Trong các lựa chọn được đưa ra, phương án cho rằng cảm biến Laser AF sẽ bị khai tử nhận được tỷ lệ bình chọn thấp nhất, chỉ khoảng 20%.

Thế nhưng, dự đoán của nhóm độc giả này dường như đang trở thành hiện thực. Trong bài đăng mới nhất, Ice Universe xác nhận Galaxy S27 Ultra sẽ không còn được trang bị mô-đun lấy nét tự động bằng laser.

Đây là một thay đổi đáng chú ý bởi Galaxy S21 Ultra là mẫu điện thoại đầu tiên của Samsung được trang bị cảm biến này. Kể từ đó, hãng liên tục duy trì công nghệ Laser AF trên các mẫu flagship Ultra cao cấp.

Về chức năng, cảm biến lấy nét laser giúp camera xác định khoảng cách đến chủ thể nhanh hơn, qua đó cải thiện khả năng lấy nét trong những điều kiện khó khăn, đặc biệt là môi trường thiếu sáng hoặc khi chụp các vật thể ở khoảng cách gần, chẳng hạn ảnh macro.

Việc loại bỏ thành phần này vì thế có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chụp ảnh thực tế, nhất là trong những tình huống mà hệ thống lấy nét thông thường gặp khó khăn.

Galaxy S27 Ultra có thể mất cả camera tele 3x

Đáng lo ngại hơn, cảm biến Laser AF không phải thành phần duy nhất có nguy cơ bị Samsung loại bỏ trên Galaxy S27 Ultra.

Trong cùng bài đăng, Ice Universe tiếp tục đề cập đến việc mẫu flagship này sẽ không còn camera tele 3x chuyên dụng.

Đây thực chất là thông tin đã xuất hiện trong một số rò rỉ trước đó, nhưng khi đặt cạnh khả năng loại bỏ cảm biến lấy nét laser, bức tranh về những thay đổi trên hệ thống camera của Galaxy S27 Ultra trở nên đáng chú ý hơn.

Concept Galaxy S27 Ultra.

Nếu cả hai thông tin đều chính xác, Galaxy S27 Ultra sẽ phải đối mặt với hai sự cắt giảm đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, dù đây vẫn là mẫu điện thoại được định vị ở phân khúc cao cấp nhất của Samsung.

Để bù đắp cho việc không còn camera tele 3x riêng biệt, Samsung được cho là sẽ tăng cường sử dụng công nghệ cắt ảnh trực tiếp từ cảm biến camera chính.

Cụ thể, Galaxy S27 Ultra có thể được trang bị cảm biến ISOCELL HP6 độ phân giải 200MP hoàn toàn mới.

Với độ phân giải rất cao, cảm biến này có thể tận dụng lượng dữ liệu hình ảnh lớn để tạo ra những bức ảnh có mức phóng đại 2x, 3x và 4x thông qua phương pháp cắt vùng ảnh (in-sensor cropping).

Cách tiếp cận này giúp Samsung giảm sự phụ thuộc vào một camera tele riêng biệt mà vẫn duy trì nhiều mức zoom khác nhau.

Trong khi đó, camera tele dạng kính tiềm vọng nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm khả năng zoom quang học ở mức 5x. Như vậy, Samsung có thể lựa chọn phương án tối ưu hóa phần cứng và phần mềm để duy trì khả năng chụp ảnh zoom, thay vì tiếp tục sử dụng nhiều ống kính chuyên dụng như trước đây.

Khả năng lấy nét trong điều kiện thiếu sáng có bị ảnh hưởng?

Một câu hỏi lớn hiện nay là Samsung sẽ xử lý như thế nào khi loại bỏ cảm biến Laser AF trên Galaxy S27 Ultra.

Ice Universe chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về giải pháp thay thế mà Samsung có thể áp dụng. Tuy nhiên, theo nhận định, việc không còn cảm biến laser nhiều khả năng sẽ khiến thiết bị phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống lấy nét tự động tích hợp trên cảm biến camera chính.

Về lý thuyết, các công nghệ lấy nét hiện đại có thể đảm nhiệm phần lớn công việc mà không cần đến một mô-đun laser riêng biệt.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ xử lý, thuật toán và khả năng hoạt động của cảm biến trong từng điều kiện chụp.

Nếu hệ thống lấy nét tích hợp không đủ nhanh hoặc chính xác, Galaxy S27 Ultra có thể gặp khó khăn hơn khi chụp ảnh trong môi trường thiếu sáng hoặc lấy nét các vật thể ở khoảng cách gần.

Đây là vấn đề đáng quan tâm, bởi camera luôn là một trong những yếu tố quan trọng giúp dòng Galaxy Ultra cạnh tranh với các flagship cao cấp của Apple và những thương hiệu smartphone Trung Quốc.

Dù vậy, cần lưu ý rằng Galaxy S27 Ultra vẫn còn khá xa thời điểm ra mắt dự kiến. Những thông tin hiện tại chủ yếu đến từ các nguồn rò rỉ, chưa phải xác nhận chính thức từ Samsung. Hãng hoàn toàn có thể tiếp tục điều chỉnh thiết kế và cấu hình trước khi sản phẩm được thương mại hóa.

(Theo PhoneArena, Gizmochina, Notebookcheck)