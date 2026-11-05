Galaxy S27 Ultra: Thiết kế gây thất vọng, Samsung cần 3 nâng cấp lớn

Bản mô hình Galaxy S27 Ultra vừa xuất hiện trong một rò rỉ mới thực sự khiến fan phải đặt câu hỏi về những gì đang diễn ra với Samsung.

Mẫu máy mô hình Galaxy S27 Ultra đặt cạnh chiếc flagship hiện tại, Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Cụ thể, S27 Ultra được cho là sử dụng cách bố trí và vị trí camera tương tự OnePlus, trong khi cụm đảo camera phía sau lại mang dáng dấp của iPhone.

Sự kết hợp này khiến thiết kế tổng thể trở nên thiếu cá tính, đặc biệt đối với một mẫu flagship cao cấp vốn được kỳ vọng thể hiện bản sắc riêng của Samsung.

Nếu thiết kế rò rỉ nói trên trở thành sự thật, liệu người dùng có nhìn Galaxy S27 Ultra và thốt lên rằng đây là một chiếc điện thoại đẹp, độc đáo và đặc biệt? Dĩ nhiên, câu trả lời cuối cùng chỉ có thể được đưa ra khi sản phẩm chính thức xuất hiện.

Dù vậy, vẫn có ba nâng cấp phần cứng có thể khiến người dùng sẵn sàng bỏ qua thiết kế gây tranh cãi này.

Pin dung lượng 7.000 mAh

Đây có lẽ là mong muốn khá xa vời, nhưng thực sự hy vọng Samsung sẽ trang bị viên pin 7.000 mAh cho Galaxy S27 Ultra.

Galaxy S Ultra vốn là dòng smartphone có kích thước lớn, do đó Samsung có đủ không gian để nghiên cứu và tích hợp viên pin dung lượng cao hơn.

Thế nhưng, trong suốt 7 năm liên tiếp, hãng vẫn duy trì dung lượng pin 5.000 mAh trên các mẫu flagship cao cấp của mình.

Ngay cả S26 Ultra ra mắt năm 2026 cũng chỉ có pin 5.000 mAh. Đây không phải dung lượng thấp, nhưng rõ ràng Samsung đang chậm chân so với những thay đổi trên thị trường.

Một số thương hiệu smartphone khác đã bắt đầu thử nghiệm các mẫu pin có dung lượng lên tới 15.000 mAh.

Tất nhiên, nếu thực tế hơn và không đặt kỳ vọng quá cao, người dùng vẫn sẽ hài lòng nếu S27 Ultra được nâng cấp lên pin 6.000 mAh.

Đây đã là một bước tiến đáng kể so với mức 5.000 mAh hiện tại.

Tuy nhiên, khả năng này không thực sự cao. Theo những tin đồn mới nhất, Galaxy S27 Ultra có thể chỉ được trang bị pin dung lượng 5.500-5.700 mAh.

Mức tăng này đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ để tạo ra sự khác biệt lớn mà người dùng mong đợi.

Sạc nhanh thực sự xứng tầm flagship Ultra

Một viên pin lớn sẽ phát huy giá trị tốt hơn nhiều nếu đi kèm công nghệ sạc siêu nhanh. Đây là tính năng mà mọi smartphone mang tên Ultra, hoặc Pro Max, đáng lẽ phải có.

Hiện nay, một số mẫu điện thoại trên thị trường đã hỗ trợ công suất sạc lên tới 200W. Tuy nhiên, mức 100W mới là con số hợp lý và đủ sức tạo ra trải nghiệm khác biệt.

Mẫu máy mô hình Galaxy S27 Ultra với thiết kế gây thất vọng. Ảnh: Android Headlines

Hãy tưởng tượng điện thoại chỉ còn dưới 10% pin. Người dùng cắm sạc, sau đó hoàn thành vài việc buổi sáng. Khi quay trở lại, thiết bị đã có thể đạt khoảng 80% pin. Đó mới là trải nghiệm sạc nhanh xứng đáng với một chiếc flagship cao cấp.

Đáng tiếc, S27 Ultra nhiều khả năng vẫn chỉ duy trì công suất sạc 65W như thế hệ tiền nhiệm. Đây vốn đã là cải tiến đáng kể so với mức 45W trước đó, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn của smartphone flagship năm 2027, con số này vẫn chưa thực sự ấn tượng.

Camera telephoto với cảm biến lớn hơn

Camera telephoto là nâng cấp đặc biệt quan trọng mà Samsung cần thực hiện trên Galaxy S27 Ultra.

Hiện tại, Galaxy S26 Ultra sử dụng cảm biến kích thước 1/3,94 inch cho camera telephoto zoom quang 3x và cảm biến 1/2,52 inch cho camera zoom quang 5x.

Cả hai cảm biến này đều khá nhỏ nếu xét đến mức giá khoảng 1.400 USD của thiết bị. Với một mẫu smartphone cao cấp nhất thuộc dòng Galaxy S, người dùng có quyền kỳ vọng hệ thống camera zoom mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng.

Phương án lý tưởng là Samsung loại bỏ cả hai camera telephoto hiện tại, thay thế bằng một camera zoom quang 4x duy nhất nhưng sử dụng cảm biến lớn hơn đáng kể.

S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Cách tiếp cận này có thể giúp Samsung tập trung nguồn lực vào chất lượng hình ảnh, thay vì chỉ chạy theo số lượng camera và các mức zoom khác nhau.

Đáng chú ý, những tin đồn gần đây cũng từng đề cập đến khả năng Samsung đang nghiên cứu thay đổi hệ thống camera telephoto theo hướng này.

Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là một trong những nâng cấp đáng mong đợi nhất trên Galaxy S27 Ultra.

(Theo PhoneArena, Android Headlines)