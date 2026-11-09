Galaxy S27 Ultra: Samsung tung thay đổi lớn cho flagship 2027?

Galaxy S27 Ultra thay đổi thiết kế, cụm camera gọn gàng hơn

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, Galaxy S27 Ultra vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thế hệ tiền nhiệm Galaxy S26 Ultra.

Kích thước tổng thể và trọng lượng máy dự kiến không có nhiều khác biệt, cho thấy Samsung chưa có ý định thay đổi mạnh mẽ ngoại hình của dòng flagship cao cấp nhất.

Mô hình Galaxy S27 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, hãng được cho là đang thực hiện một số điều chỉnh tinh tế nhằm giúp thiết bị trông thanh lịch và hoàn thiện hơn.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở cụm camera phía sau. Bộ phận này sẽ được thu gọn, thiết kế lại theo hướng tối giản và liền mạch hơn so với thế hệ trước.

Đáng chú ý, khu vực chứa ống kính tele tiềm vọng zoom quang học 5x cũng được thiết kế lại. Những điều chỉnh này giúp cụm camera hòa hợp hơn với tổng thể mặt lưng, mang đến diện mạo gọn gàng và cao cấp hơn.

Trong khi đó, Galaxy S27 và Galaxy S27+ gần như giữ nguyên thiết kế của dòng Galaxy S26. Điều này có thể làm hài lòng những người dùng yêu thích sự quen thuộc, nhưng cũng khiến một bộ phận khách hàng thất vọng vì mong đợi Samsung tạo ra sự khác biệt rõ ràng hơn giữa hai thế hệ.

Camera Galaxy S27 Ultra nâng cấp, hai phiên bản còn lại ít thay đổi

Hệ thống camera tiếp tục là một trong những điểm được Samsung chú trọng trên Galaxy S27 Ultra, dù những nâng cấp lần này thiên về hoàn thiện chất lượng thay vì thay đổi toàn diện phần cứng.

Theo thông tin rò rỉ, camera tele 5x sẽ sử dụng mô-đun được thiết kế lại để tích hợp hài hòa hơn với cụm camera phía sau.

Bên cạnh đó, camera chính và camera góc siêu rộng cũng được cho là sẽ sử dụng cảm biến mới.

Mặc dù vậy, thông số kỹ thuật tổng thể của các camera này không có quá nhiều khác biệt so với Galaxy S26 Ultra.

Samsung dường như tập trung cải thiện khả năng xử lý hình ảnh, chất lượng ảnh chụp và hiệu suất hoạt động trong những điều kiện ánh sáng phức tạp.

Trái lại, Galaxy S27 và S27+ được cho là vẫn sử dụng camera tele zoom quang học 3x tương tự thế hệ trước.

Việc thiếu những nâng cấp đáng kể về camera có thể khiến người đang sử dụng Galaxy S26 cân nhắc kỹ trước khi chuyển sang phiên bản mới, đặc biệt nếu nhiếp ảnh là yếu tố quan trọng khi lựa chọn smartphone.

Samsung thay đổi chiến lược chip: Galaxy S27 Ultra dùng Snapdragon

Hiệu năng được xem là một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý nhất của dòng Galaxy S27, đặc biệt trên các phiên bản cao cấp.

Theo các thông tin rò rỉ, Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, dòng vi xử lý mới hướng đến khả năng xử lý những tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, đa nhiệm và các ứng dụng phục vụ công việc.

Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ sử dụng cụm camera có thiết kế mới. Ảnh: OnLeaks/X

Trong khi đó, Galaxy S27 Pro được cho là sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 6. Đây là phiên bản có hiệu năng thấp hơn một chút so với biến thể Extreme dành cho Ultra.

Đáng chú ý hơn cả là sự thay đổi trong chiến lược phân phối vi xử lý của Samsung tại thị trường châu Âu. Lần đầu tiên, các phiên bản Galaxy S27 Pro và S27 Ultra dành cho khu vực này được cho là sẽ chỉ sử dụng chip Snapdragon, thay vì tiếp tục phân phối song song với Exynos như những thế hệ trước.

Đây là thay đổi đáng kể bởi Samsung vốn có truyền thống sử dụng chip Exynos trên một số thị trường, trong khi các phiên bản tại những khu vực khác được trang bị Snapdragon.

Tuy nhiên, Galaxy S27 và S27+ tiêu chuẩn vẫn được cho là sử dụng chip Exynos. Điều này có thể tạo ra khoảng cách hiệu năng giữa các phiên bản trong cùng một dòng sản phẩm, đồng thời khiến người mua phải cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn thiết bị.

Việc Samsung ưu tiên Snapdragon cho hai mẫu cao cấp nhất cũng cho thấy hãng muốn củng cố sức cạnh tranh của dòng Ultra và Pro trong phân khúc smartphone đắt tiền.

RAM 12GB trở thành tiêu chuẩn

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở cấu hình bộ nhớ. Samsung được cho là sẽ thống nhất mức RAM và dung lượng lưu trữ khởi điểm trên toàn bộ dòng Galaxy S27.

Theo đó, cả Galaxy S27, S27+ và S27 Ultra đều có cấu hình tiêu chuẩn gồm RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Đây là mức dung lượng đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng hiện nay, từ chạy nhiều ứng dụng cùng lúc, chơi game đến lưu trữ hình ảnh và video.

Đối với những người dùng chuyên nghiệp hoặc có nhu cầu lưu trữ lớn, Galaxy S27 Ultra sẽ có thêm phiên bản cao cấp với RAM 16GB và bộ nhớ trong 1TB.

Cấu hình này hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên xử lý nhiều tác vụ nặng, lưu trữ video dung lượng lớn, thư viện hình ảnh hoặc sử dụng những ứng dụng đòi hỏi nhiều tài nguyên.

Việc đưa RAM 12GB trở thành tiêu chuẩn cho toàn bộ dòng sản phẩm cũng cho thấy Samsung đang muốn nâng mặt bằng cấu hình của smartphone cao cấp, thay vì tạo ra sự khác biệt quá lớn về bộ nhớ giữa các phiên bản như trước.

Galaxy S27 dự kiến ra mắt tháng 1/2027

Theo lịch trình được đồn đoán, Samsung sẽ giới thiệu dòng Galaxy S27 vào cuối tháng 1/2027, trước khi chính thức mở bán vào đầu tháng 2.

Thời điểm này phù hợp với chu kỳ ra mắt thường niên của dòng Galaxy S, đồng thời giúp Samsung sớm đưa sản phẩm ra thị trường để cạnh tranh với những mẫu smartphone cao cấp khác trong năm mới.

Galaxy S27 Ultra được đánh giá là phiên bản hấp dẫn nhất nhờ những cải tiến đồng thời về thiết kế, camera và hiệu năng.

Trong khi đó, Galaxy S27 và S27+ có vẻ chỉ nhận được những nâng cấp tương đối hạn chế so với thế hệ S26.

Điều này đặt ra bài toán không nhỏ cho Samsung trong việc thuyết phục người dùng nâng cấp thiết bị. Nếu mức giá Galaxy S27 không có nhiều thay đổi, những người đang sở hữu Galaxy S26 có thể tiếp tục sử dụng máy thay vì chuyển sang thế hệ mới.

Ngược lại, Galaxy S27 Ultra có cơ hội thu hút nhóm khách hàng muốn sở hữu smartphone cao cấp nhất của Samsung, đặc biệt khi hãng thực sự cải thiện hiệu năng và trải nghiệm camera.

Khi thời điểm ra mắt đến gần, giá bán chính thức, cấu hình chi tiết và những thay đổi thực tế so với Galaxy S26 sẽ là các yếu tố quyết định sức hấp dẫn của thế hệ flagship Samsung năm 2027.

(Theo Geeky Gadgets, TechCrunch)