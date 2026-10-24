Galaxy S27 Ultra rò rỉ viên pin lớn 5.700 mAh: Bước ngoặt dung lượng của Samsung sau 7 năm

Sau gần một thập kỷ kiên định với mốc 5.000 mAh trên các thế hệ flagship cao cấp nhất, Samsung đang chuẩn bị cho một bước chuyển mình lớn. Dữ liệu chứng nhận mới nhất từ các cơ quan quản lý uy tín tại Hàn Quốc và Trung Quốc đã hé lộ thông số nguồn năng lượng của dòng sản phẩm Galaxy S tiếp theo, mang lại tín hiệu tích cực cho người dùng mong đợi thời lượng sử dụng vượt trội.

Chứng nhận an toàn hé lộ dung lượng pin kỷ lục trên Galaxy S27 Ultra

Hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan chứng nhận Safety Korea vừa chính thức ghi nhận viên pin dự kiến trang bị cho Galaxy S27 Ultra mang mã định danh EB-BS958DBY, đạt dung lượng lên tới 5.700 mAh cùng số chứng nhận YU10899-26034. Chi tiết này cũng hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ lưu trữ trên hệ thống chứng nhận 3C bắt buộc tại Trung Quốc.

Nếu thông số kỹ thuật này được áp dụng chính thức, Galaxy S27 Ultra sẽ trở thành mẫu máy có dung lượng pin lớn nhất trong lịch sử các dòng máy Ultra của hãng công nghệ Hàn Quốc. Mức 5.700 mAh đại diện cho mức tăng trưởng khoảng 14% dung lượng so với mẫu Galaxy S26 Ultra tiền nhiệm, chấm dứt chuỗi 7 năm liên tiếp duy trì mức trần 5.000 mAh.

Bên cạnh biến thể Ultra, cơ quan kiểm định cũng công bố thông tin về mẫu máy mới mang tên Galaxy S27 Pro. Thiết bị này sở hữu viên pin dung lượng 5.200 mAh, mang mã hiệu EB-BS957CBY và số chứng nhận YU10899-26036. Toàn bộ các bộ nguồn này được sản xuất bởi công ty Zhuhai CosMX Power Jinwan Subsidiary tại Trung Quốc.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật pin thế hệ Galaxy S mới

Bài học an toàn và áp lực cạnh tranh công nghệ pin

Quyết định giữ nguyên mức pin 5.000 mAh trong suốt nhiều thế hệ xuất phát từ sự thận trọng tối đa của Samsung sau sự cố cháy nổ nghiêm trọng của Galaxy Note 7 trong quá khứ. Hãng ưu tiên tính ổn định cấu trúc và kiểm soát nhiệt lượng thay vì chạy đua tăng mật độ năng lượng.

Tuy nhiên, sự an toàn này tạo khoảng cách lớn trước các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc, những thương hiệu liên tục đẩy cao giới hạn với các sản phẩm như Honor X80 Pro Max sở hữu viên pin lên tới 11.000 mAh. Mặc dù Samsung từng đưa vật liệu silicon-carbon vào các thiết bị gập như Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8, hàm lượng vật liệu bổ sung này vẫn còn thấp, khiến cấu trúc cell pin về bản chất vẫn thuộc nhóm lithium-ion truyền thống.

Cấu hình Galaxy S27 Pro và tiêu chuẩn sạc đi kèm

Ngoài nâng cấp dung lượng pin, các thông tin kỹ thuật rò rỉ cho thấy mẫu flagship Galaxy S27 Pro hoàn toàn mới sẽ được trang bị màn hình kích thước 6,47 inch, cảm biến camera chính độ phân giải 200 MP, cùng sức mạnh xử lý từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 hoặc Exynos 2700.

Về khả năng tiếp nạp năng lượng, hồ sơ chứng nhận cho thấy cả hai model Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro đều duy trì chuẩn công nghệ sạc nhanh có dây 60W, giữ nguyên mức công suất từng có trên thế hệ Galaxy S26 Ultra.