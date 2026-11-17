Galaxy S27 Ultra có thể mang đến một lần thay đổi lớn về thiết kế và màu sắc, với nhiều điểm được cho là lấy cảm hứng từ Apple. Theo các thông tin rò rỉ, Samsung còn nâng cấp pin, xử lý ảnh và màn hình. Tuy nhiên, các nguồn tin hiện vẫn trái chiều về việc hãng có thực sự chọn hướng thiết kế này hay không.

Thiết kế mới của Galaxy S27 Ultra: rủi ro hay cơ hội thương mại?

Hình ảnh rò rỉ về diện mạo mới của Galaxy S27 Ultra đã vấp phải không ít ý kiến chỉ trích. Dù vậy, nhiều người hâm mộ Samsung lại mong dòng Galaxy cao cấp có một diện mạo hoàn toàn mới.

Hình mẫu iPhone 18 Pro Max đặt cạnh Galaxy S27 Ultra màu Burgundy. Ảnh: X

Cụm ba camera phía sau từng là dấu ấn nhận diện của Samsung. Tuy nhiên, thiết kế này đã tồn tại quá lâu, nên diện mạo xuất hiện trong các hình ảnh rò rỉ được xem như một làn gió mới.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, việc làm mới thiết kế còn có thể mang lại lợi ích thương mại. Một diện mạo khác biệt gần như chắc chắn giúp Samsung tạo thêm sức hút trên thị trường và thúc đẩy doanh số.

Bài học từ iPhone 17 Pro: ảnh rò rỉ bị chê vẫn có thể thành sản phẩm bán chạy

Trường hợp iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max là một ví dụ đáng chú ý. Trước khi ra mắt, thiết kế của hai mẫu này từng trở thành chủ đề chế giễu sau khi hình ảnh rò rỉ xuất hiện.

Tuy nhiên, khi chính thức lên kệ, cả hai nhanh chóng được ưa chuộng và đạt doanh số ấn tượng trên toàn cầu. Lý do là người dùng đã dần nhàm chán khi Apple duy trì một ngôn ngữ thiết kế gần như không đổi qua nhiều thế hệ, và họ muốn điều gì đó mới mẻ.

Galaxy S27 Ultra hoàn toàn có thể đi theo con đường tương tự. Nếu Samsung trình làng một thiết kế đủ hấp dẫn, người dùng có thể đổ xô đến cửa hàng để sở hữu mẫu máy chủ lực tiếp theo của hãng.

Màu Burgundy trở lại: cuộc đối đầu trực diện với iPhone 18 Pro

Màu sắc là điểm đáng chú ý khác. Các mẫu iPhone 18 Pro được cho là có tùy chọn Burgundy (đỏ rượu vang), sắc màu khiến nhiều người dùng sẵn sàng từ bỏ thói quen chỉ dùng điện thoại màu đen.

Mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Các hình nền rò rỉ của Galaxy S27 Ultra gợi mở sự trở lại của màu này. Đây không phải màu hoàn toàn mới với Samsung, bởi Galaxy S22 Ultra từng có phiên bản Burgundy. Tuy nhiên, khi đặt cạnh nhau, màu Burgundy trên iPhone 18 Pro Max có phần bắt mắt hơn.

Thời điểm màu sắc này được cho là quay lại cũng khó xem là trùng hợp. Samsung thường chọn các tông màu an toàn, ít nổi bật cho dòng cao cấp. Vì vậy, nếu hãng tạo ra một bản Burgundy có chiều sâu và cá tính, màu này có thể thu hút đông đảo người dùng.

Pin, ảnh và màn hình: những nâng cấp được kỳ vọng

Theo thông tin rò rỉ, Samsung cuối cùng có thể nâng dung lượng pin vượt mốc 5.000 mAh. Đây là giới hạn hãng đã duy trì suốt 7 năm trên dòng Galaxy Ultra. Thay đổi này được mong đợi từ lâu, khi pin đã trở thành yếu tố quan trọng với trải nghiệm trên điện thoại cao cấp.

Một nguồn tin rò rỉ có độ tin cậy cao còn cho biết Samsung đang điều chỉnh phần mềm xử lý ảnh để tái tạo hình ảnh gần với phong cách của iPhone hơn. Theo đánh giá, iPhone thường cho màu sắc chân thực, ít bị xử lý quá đà và gần với những gì mắt người nhìn thấy. Nếu làm tốt, Galaxy S27 Ultra có thể cải thiện đáng kể chất lượng ảnh, nhất là với người dùng ưu tiên màu tự nhiên hơn ảnh có độ rực cao.

Màn hình cũng được cho là có bước tiến lớn, gồm việc nâng cấp tính năng màn hình bảo mật (Privacy Display). Công nghệ màn hình mới còn được kỳ vọng xử lý vấn đề với người nhạy cảm với hiện tượng nhấp nháy PWM ở tần số thấp. Hiện tượng này có thể gây khó chịu, mỏi mắt, thậm chí buồn nôn khi dùng điện thoại lâu.

Điều cần lưu ý

Toàn bộ thông tin trên đều đến từ các nguồn rò rỉ và chưa được Samsung xác nhận. Nếu những thay đổi này thành hiện thực, Galaxy S27 Ultra có thể là mẫu máy chủ lực thể hiện rõ nhất sự điều chỉnh của Samsung trước sức ép cạnh tranh từ iPhone 18 Pro Max.