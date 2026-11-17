Samsung có thể lấy cảm hứng từ Apple để mang đến cho Galaxy S27 Ultra hai thay đổi đáng chú ý là thiết kế mới và màu Burgundy (đỏ rượu vang), bên cạnh nhiều nâng cấp khác về pin, ảnh và màn hình. Tuy nhiên, các thông tin này đều từ nguồn rò rỉ và vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Thiết kế mới bị chê trước giờ ra mắt, nhưng chưa chắc là tín hiệu xấu

Thiết kế mới của Galaxy S27 Ultra trong các hình ảnh rò rỉ đã vấp phải không ít ý kiến chỉ trích. Mọi chuyện cũng chưa chắc chắn, bởi hiện có những nguồn tin trái chiều về việc Samsung có thực sự chọn hướng thiết kế này hay không.

Hình mẫu iPhone 18 Pro Max đặt cạnh Galaxy S27 Ultra màu Burgundy. Ảnh: X

Nhiều người hâm mộ muốn dòng Galaxy cao cấp có diện mạo hoàn toàn mới. Cụm ba camera phía sau đã trở thành dấu ấn nhận diện của Samsung, nhưng thiết kế này đã tồn tại quá lâu. Vì vậy, diện mạo xuất hiện trong các hình ảnh rò rỉ được xem là một “làn gió mới”.

Bài học từ iPhone 17 Pro: hình ảnh rò rỉ bị chế giễu, doanh số vẫn ấn tượng

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, việc làm mới thiết kế còn có thể mang lại lợi ích thương mại. Một diện mạo khác biệt gần như chắc chắn giúp Samsung tạo thêm sức hút trên thị trường và thúc đẩy doanh số.

Trường hợp iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max là ví dụ đáng chú ý. Trước khi ra mắt, thiết kế của hai mẫu này từng trở thành chủ đề chế giễu sau khi hình ảnh rò rỉ xuất hiện. Thế nhưng khi chính thức lên kệ, cả hai nhanh chóng được ưa chuộng và đạt doanh số ấn tượng trên toàn cầu.

Nguyên nhân không quá khó hiểu. Người dùng dần nhàm chán khi Apple duy trì một ngôn ngữ thiết kế gần như không đổi qua nhiều thế hệ, và họ muốn điều gì đó mới mẻ, khác biệt. Galaxy S27 Ultra hoàn toàn có thể đi theo con đường tương tự nếu Samsung trình làng một thiết kế đủ hấp dẫn.

Màu Burgundy quay lại: Samsung nhắm thẳng vào iPhone 18 Pro

Một điểm đáng chú ý khác là màu sắc. Các mẫu iPhone 18 Pro được cho là có tùy chọn Burgundy, sắc màu khiến nhiều người dùng sẵn sàng từ bỏ thói quen chỉ dùng smartphone màu đen. Những hình nền bị rò rỉ của Galaxy S27 Ultra cũng gợi mở sự trở lại của màu này.

Mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Đây không phải màu hoàn toàn mới với Samsung. Galaxy S22 Ultra từng có phiên bản Burgundy và là một trong những màu khá đẹp trên dòng flagship của hãng. Tuy nhiên, khi đặt cạnh nhau, màu Burgundy trên iPhone 18 Pro Max có phần bắt mắt hơn.

Thời điểm Samsung được cho là đưa màu này trở lại khó có thể xem là trùng hợp. Hãng dường như muốn có một lựa chọn Burgundy đủ sức cạnh tranh với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Samsung thường chọn các tông màu an toàn, ít nổi bật cho smartphone cao cấp. Vì thế, nếu có một phiên bản Burgundy giàu chiều sâu và cá tính, màu này có thể thu hút đông đảo người dùng.

Pin, ảnh và màn hình: ba nâng cấp được mong đợi

Theo thông tin rò rỉ, Galaxy S27 Ultra có thể tiếp thu thêm một ý tưởng khác từ Apple. Samsung cuối cùng có thể nâng dung lượng pin vượt mốc 5.000 mAh, giới hạn mà hãng duy trì suốt 7 năm qua trên dòng flagship Galaxy Ultra. Thay đổi này được mong đợi từ lâu, khi pin đã trở thành yếu tố quan trọng với trải nghiệm smartphone cao cấp.

Về nhiếp ảnh, một nguồn tin rò rỉ có độ tin cậy cao cho biết Samsung đang điều chỉnh phần mềm xử lý ảnh để tái tạo hình ảnh gần với phong cách iPhone hơn. Theo đánh giá, iPhone thường cho màu sắc chân thực, ít bị xử lý quá đà và gần với những gì mắt người nhìn thấy. Nếu làm tốt, Galaxy S27 Ultra có thể cải thiện đáng kể chất lượng ảnh, nhất là với người dùng ưu tiên màu tự nhiên hơn ảnh có độ rực cao.

Màn hình cũng được cho là có bước tiến lớn, gồm nâng cấp tính năng Privacy Display (màn hình bảo mật). Đáng chú ý hơn, công nghệ màn hình mới được kỳ vọng giải quyết vấn đề với người nhạy cảm với hiện tượng nhấp nháy PWM ở tần số thấp. Hiện tượng này có thể gây khó chịu, mỏi mắt, thậm chí buồn nôn khi dùng smartphone lâu. Nếu khắc phục được, Galaxy S27 Ultra có thể là flagship Galaxy đầu tiên mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn cho nhóm người dùng này.

Tổng hợp các thay đổi được đồn đoán

Nhìn chung, các thay đổi này cho thấy Samsung có thể đang chuẩn bị một thế hệ Ultra khác biệt rõ rệt. Dù vậy, toàn bộ thông tin mới dừng ở mức rò rỉ, và người dùng cần chờ công bố chính thức từ hãng để biết cấu hình cuối cùng.