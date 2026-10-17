Galaxy S27 Ultra rò rỉ thiết kế chưa từng có, Samsung sắp tạo cú 'lột xác' lớn?

Không chỉ thay đổi thiết kế cụm camera, mẫu flagship thế hệ tiếp theo của Samsung - Galaxy S27 Ultra còn được đồn đoán sẽ sở hữu pin dung lượng lớn hơn 5.000 mAh, màn hình giảm nhấp nháy bằng công nghệ DC Dimming và cải thiện tính năng Privacy Display.

Galaxy S27 Ultra sẽ có diện mạo khác biệt đáng kể so với Galaxy S26 Ultra. Tất nhiên, mọi thứ vẫn chưa phải là quyết định cuối cùng, nhưng đây là thông tin sát với thực tế nhất ở thời điểm hiện tại. Ảnh: 4RMD

Galaxy S27 Ultra thay đổi thiết kế, cụm camera sau gây chú ý

Theo các thông tin rò rỉ và báo cáo từ những nguồn tin trong ngành, Galaxy S27 Ultra sẽ có diện mạo khác biệt đáng kể so với Galaxy S26 Ultra.

Những hình ảnh dựng mới do nhà thiết kế 4RMD thực hiện, kết hợp với một đoạn trailer mô phỏng, giúp người dùng hình dung rõ hơn về hướng đi mà Samsung có thể lựa chọn cho dòng điện thoại cao cấp tiếp theo.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt lưng. Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ sở hữu cụm camera lớn hơn đáng kể, tạo nên một diện mạo mới so với thiết kế camera quen thuộc trên những thế hệ trước.

Galaxy S27 Pro, mẫu điện thoại cao cấp mới được đồn đoán sẽ xuất hiện cùng dòng sản phẩm này, cũng được cho là áp dụng ngôn ngữ thiết kế tương tự.

Trong khi đó, Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus nhiều khả năng vẫn giữ thiết kế gần với các phiên bản tiền nhiệm.

Điều này đồng nghĩa Samsung có thể tạo ra sự phân hóa rõ rệt hơn giữa các mẫu điện thoại phổ thông trong dòng flagship và những phiên bản cao cấp nhất.

Đáng chú ý, Galaxy S27 Ultra và S27 Pro được cho là sẽ từ bỏ cách bố trí camera dọc đặc trưng vốn gắn liền với nhiều thế hệ điện thoại Samsung.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những thay đổi ngoại hình đáng kể nhất trên dòng Galaxy S cao cấp trong nhiều năm qua.

Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ sử dụng cụm camera có thiết kế mới. Ảnh: OnLeaks

Các hình ảnh dựng hiện tại chưa phải thiết kế chính thức. Vì vậy, kích thước cụm camera, đường nét thân máy và những chi tiết hoàn thiện vẫn có thể thay đổi trước khi sản phẩm được công bố.

Galaxy S27 Ultra có thể lần đầu vượt qua giới hạn pin 5.000 mAh

Bên cạnh ngoại hình, dung lượng pin được xem là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của Galaxy S27 Ultra.

Theo các tin đồn hiện có, Samsung có thể lần đầu từ bỏ viên pin 5.000 mAh đã được sử dụng trên nhiều thế hệ Galaxy S Ultra để chuyển sang giải pháp dung lượng lớn hơn.

Mô hình Galaxy S27 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Đây là thay đổi được người dùng chờ đợi từ lâu, đặc biệt trong bối cảnh điện thoại cao cấp ngày càng phải đáp ứng nhiều tác vụ tiêu tốn năng lượng, từ chụp ảnh, quay video độ phân giải cao đến chơi game và sử dụng các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, thông tin rò rỉ hiện chưa xác nhận dung lượng pin cụ thể của Galaxy S27 Ultra.

Khả năng tăng dung lượng thực tế sẽ còn phụ thuộc vào thiết kế bên trong, công nghệ pin và cách Samsung cân đối giữa thời lượng sử dụng với kích thước, trọng lượng thiết bị.

Đáng chú ý, đoạn trailer mô phỏng nhấn mạnh thiết kế mỏng hơn như một điểm hấp dẫn của sản phẩm.

Dù vậy, tác giả cho rằng Samsung khó có thể quảng bá thông điệp “mỏng hơn một chút” như lợi thế bán hàng chủ đạo.

Thay vào đó, hãng có thể tập trung vào những cải tiến có ý nghĩa trực tiếp hơn với người dùng, chẳng hạn thời lượng pin, chất lượng màn hình và trải nghiệm tổng thể.

Màn hình Galaxy S27 Ultra có thể chuyển sang DC Dimming

Một trong những thay đổi đáng quan tâm khác là công nghệ điều chỉnh độ sáng màn hình. Theo các thông tin rò rỉ, Galaxy S27 Ultra có thể sử dụng DC Dimming thay cho phương pháp điều chỉnh độ sáng PWM tần số thấp vốn xuất hiện trên nhiều thiết bị Samsung trước đây.

Với PWM, màn hình điều chỉnh độ sáng bằng cách bật và tắt nguồn sáng ở tốc độ cao. Một số người nhạy cảm với hiện tượng nhấp nháy có thể cảm thấy mỏi mắt hoặc khó chịu khi sử dụng màn hình ở mức sáng thấp.

DC Dimming điều chỉnh độ sáng theo cách khác, qua đó có thể giảm hiện tượng nhấp nháy trong một số điều kiện hoạt động.

(Video concept Galaxy S27 Ultra. Nguồn: 4RMD)

Dù vậy, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cách nhà sản xuất triển khai công nghệ, loại tấm nền và mức độ sáng.

Vì thế, việc Galaxy S27 Ultra có sử dụng DC Dimming hay không vẫn cần được xác nhận, đồng thời khả năng cải thiện sự thoải mái cho mắt cũng phải được đánh giá qua thử nghiệm thực tế.

Ngoài ra, Samsung được cho là sẽ tiếp tục cải thiện Privacy Display, tính năng hạn chế khả năng người khác nhìn thấy nội dung trên màn hình từ các góc nghiêng.

Công nghệ này từng được nhắc đến như một điểm nhấn trên dòng Galaxy S26 Ultra, nhưng trải nghiệm thực tế và những vấn đề liên quan đến chất lượng hiển thị vẫn là yếu tố cần được quan tâm.

Nếu Samsung khắc phục được các hạn chế còn tồn tại, Galaxy S27 Ultra có thể trở thành mẫu máy giúp tính năng Privacy Display phát huy hiệu quả tốt hơn với đông đảo người dùng.

Tuy nhiên, đây vẫn là kỳ vọng dựa trên thông tin chưa chính thức, không phải kết quả đã được kiểm chứng.

Một số người có thể cho rằng diện mạo mới của Galaxy S27 Ultra chưa thực sự đẹp mắt, thậm chí gợi liên tưởng đến thiết kế trên iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, dòng Galaxy S Ultra đã đến lúc cần một cuộc thay đổi lớn về ngoại hình.

Nếu Samsung thực sự muốn làm mới hình ảnh sản phẩm, việc thay đổi cụm camera và ngôn ngữ thiết kế có thể là bước khởi đầu hợp lý.

(Theo PhoneArena, Macworld, 4RMD)