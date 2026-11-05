Galaxy S27 Ultra rò rỉ nam châm Qi2 tích hợp trong thân máy, pin silicon-carbon 5.700 mAh

Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro được cho là sẽ tích hợp nam châm Qi2 trực tiếp vào thân máy, thay vì buộc người dùng mua ốp lưng có nam châm như trên Galaxy S25 và S26. Theo thông tin rò rỉ từ các cơ quan chứng nhận và chuỗi cung ứng, hai mẫu này còn được nâng cấp pin silicon-carbon dung lượng lớn hơn và hỗ trợ sạc dây 60W.

Samsung chưa chính thức xác nhận việc tích hợp nam châm Qi2. Dù vậy, các chi tiết rò rỉ cho thấy dòng flagship mới đang được thay đổi đáng kể về kiến trúc phần cứng.

Nam châm Qi2 trong thân máy: rào cản mang tên S Pen

Trên Galaxy S25 và S26, Samsung đã hỗ trợ sạc không dây Qi2. Tuy nhiên, người dùng vẫn phải sử dụng các dòng ốp lưng tích hợp nam châm riêng biệt để gắn phụ kiện và sạc đúng chuẩn.

Nguyên nhân chính khiến các kỹ sư chưa thể đưa nam châm vào thân máy là nguy cơ gây nhiễu cho bút cảm ứng S Pen. Đây là bài toán mà Galaxy S27 Ultra được cho là đã tìm ra lời giải.

Galaxy S27 Ultra sẽ hỗ trợ công nghệ sạc không dây Qi2

Thiết kế camera và độ dày thân máy thay đổi để nhường chỗ cho nam châm

Để khắc phục hạn chế trên, Samsung được cho là đã điều chỉnh cấu trúc phần cứng và thiết kế cụm camera của Galaxy S27 Ultra và S27 Pro. Mẫu Ultra dự kiến rút gọn còn 3 máy ảnh, đặt trong một mô-đun nhô cao hơn.

Đồng thời, độ dày thân máy Galaxy S27 Ultra có thể tăng nhẹ từ 7,90 mm lên 7,97 mm. Theo nguồn tin, mức tăng này nhằm tối ưu không gian sắp xếp linh kiện bên trong.

Công nghệ sạc không dây Qi2 sẽ không ảnh hưởng đến bút S Pen của Galaxy S27 Ultra

Sạc dây 25W đến 60W: mỗi phiên bản một mức công suất

Dữ liệu từ cơ quan kiểm định SGS Fimko tại Phần Lan xác nhận Galaxy S27+ sẽ duy trì công suất sạc dây 45W như thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn Galaxy S27 tiếp tục giới hạn ở mức 25W.

Hai phiên bản cao cấp hơn là Galaxy S27 Pro và S27 Ultra được kỳ vọng hỗ trợ chuẩn sạc nhanh 60W.

Pin silicon-carbon: Galaxy S27 Ultra có thể đạt 5.700 mAh

Về dung lượng pin, Samsung được cho là sẽ áp dụng công nghệ cực dương silicon-carbon trên hai mẫu máy cao cấp. Nhờ đó, Galaxy S27 Pro có thể sở hữu viên pin 5.200 mAh, còn Galaxy S27 Ultra đạt mức 5.700 mAh.

Các nâng cấp này hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng dài hơn cho người dùng. Dung lượng pin của bản Galaxy S27 tiêu chuẩn hiện chưa được xác định.

Thông số dự kiến của bốn phiên bản Galaxy S27

Màn hình chống nhìn lén và thời điểm ra mắt

Về hiển thị, Samsung Display đã bắt đầu sản xuất tấm nền OLED thế hệ mới. Galaxy S27 Pro và S27 Ultra sẽ được trang bị công nghệ chống nhìn lén Privacy Display tích hợp, còn hai phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ vật liệu OLED M14+.

Galaxy S27 Ultra sẽ có thiết kế camera sau mới

Dự kiến, dòng Galaxy S27 sẽ chính thức ra mắt vào tháng 2 năm 2027. Đến thời điểm đó, các thông số trên vẫn cần được Samsung xác nhận. Thông tin trong bài được tổng hợp theo Gizmochina.