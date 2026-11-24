Samsung Galaxy S27 Ultra có thể loại bỏ mô-đun lấy nét laser và camera tele 3x vốn quen thuộc trên thế hệ trước. Thông tin này đến từ các rò rỉ mới nhất, trong đó có chia sẻ của leaker Ice Universe. Đây mới là tin đồn, Samsung chưa xác nhận bất kỳ chi tiết nào.

Bỏ lấy nét laser: bước lùi đầu tiên sau hơn bốn năm

Theo Ice Universe, Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ không còn trang bị mô-đun lấy nét laser. Nếu đúng, đây sẽ là lần đầu tiên Samsung loại bỏ tính năng này kể từ dòng Galaxy S21 Ultra ra mắt năm 2021.

Bản phác thảo rò rỉ cụm camera sau của Galaxy S27 Ultra

Nguồn tin chưa giải thích lý do của thay đổi này. Tuy nhiên, việc bỏ lấy nét laser có thể ám chỉ hãng sẽ dùng công nghệ tự động lấy nét mới trên cảm biến chính. Đây là suy đoán dựa trên rò rỉ, chưa có thông số chính thức.

Cụm camera còn lại gì sau bản phác thảo mới?

Bên cạnh lấy nét laser, thiết bị cũng có khả năng lược bỏ camera tele 3x, ống kính từng xuất hiện trên thế hệ tiền nhiệm. Bản phác thảo mới nhất cho thấy mặt sau của máy chỉ gồm bốn thành phần:

Camera chính

Camera góc siêu rộng

Một ống kính tele

Đèn flash LED

Đáng chú ý, vị trí góc trên cùng bên phải từng được đồn đoán dành cho camera thứ ba nay đã được thay bằng đèn flash LED. Cách bố trí này cho thấy hãng tinh chỉnh đáng kể việc sắp xếp các linh kiện quang học.

Nguồn tin không nêu thông số của ống kính tele còn lại, nên hiện chưa thể đánh giá khả năng zoom của máy so với thế hệ trước.

Mặt lưng Ultra và Pro khác biệt so với bản tiêu chuẩn

Thay đổi không dừng ở cụm camera. Các tin đồn trước đó chỉ ra rằng hai phiên bản cao cấp nhất sẽ có diện mạo mới hơn so với trước đây.

Thông tin camera Galaxy S27 được leaker Ice Universe chia sẻ

Cụ thể, bộ đôi Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra dự kiến được tinh chỉnh lại toàn bộ phần mặt lưng. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn và Plus nhiều khả năng vẫn giữ cấu trúc ba camera dọc quen thuộc của thương hiệu.

Được và mất: câu hỏi còn bỏ ngỏ về nhiếp ảnh di động

Nhìn chung, nếu các rò rỉ chính xác, Samsung đang tìm một hướng đi mới cho nhiếp ảnh trên Galaxy S27 Ultra. Lược bớt một ống kính tele và mô-đun lấy nét laser giúp cụm camera gọn hơn, nhưng cũng làm dấy lên câu hỏi về khả năng chụp ở các tiêu cự trung bình.

Theo nguồn tin, người dùng có thể kỳ vọng các nâng cấp về công nghệ cảm biến để bù đắp cho sự thiếu hụt của camera tele 3x. Tuy vậy, hiệu quả thực tế chỉ có thể kiểm chứng khi Samsung công bố thông số chính thức hoặc khi máy đến tay người dùng.

Do mọi thông tin hiện chỉ đến từ rò rỉ và bản phác thảo, bạn đọc nên coi đây là dữ liệu tham khảo cho đến khi hãng lên tiếng. Nguồn: The Tech Outlook.