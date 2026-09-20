Galaxy S27 Ultra nâng cấp dung lượng pin 5.700mAh sau nhiều năm giữ mức 5.000mAh

Galaxy S27 Ultra đang thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ khi các dữ liệu chứng nhận mới nhất xác nhận thiết bị sẽ sở hữu viên pin dung lượng danh định lên đến 5.700mAh. Bước đi này chính thức khép lại chu kỳ duy trì mức pin 5.000mAh vốn đã tồn tại suốt nhiều năm trên các thế hệ flagship cao cấp của thương hiệu Hàn Quốc.

Samsung đang tích cực phát triển Galaxy S27 Ultra

Bước ngoặt năng lượng sau chu kỳ dài giữ thông số 5.000mAh

Kể từ khi Galaxy S20 Ultra trình làng vào năm 2020 cho đến Galaxy S26 Ultra, thông số pin 5.000mAh gần như trở thành tiêu chuẩn cố định trên dòng Ultra. Việc duy trì mức dung lượng này trong thời gian dài dần tạo ra rào cản khi các tác vụ xử lý đồ họa, quay video độ phân giải cao và kết nối mạng di động ngày càng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

Theo tài liệu chứng nhận từ Samsung SDI, phiên bản Galaxy S27 Ultra được trang bị viên pin mang mã hiệu EB-BS958DBY. Thông số kỹ thuật ghi nhận mức dung lượng định mức là 5.534mAh. Khi thiết bị chính thức bước vào giai đoạn thương mại hóa, thông số dung lượng pin công bố trên thị trường dự kiến đạt mốc 5.700mAh.

Chứng nhận Samsung SDI của Galaxy S27 Ultra

Cải tiến đồng bộ trên phiên bản Galaxy S27 Pro

Không chỉ tập trung ưu thế vào dòng máy cao cấp nhất, thương hiệu cũng tiến hành cải thiện dung lượng pin cho phiên bản Galaxy S27 Pro. Cơ sở dữ liệu chứng nhận ghi nhận mã pin EB-BS957CBY dành cho thiết bị này, sở hữu mức dung lượng định mức 5.087mAh và dự kiến đạt dung lượng thực tế khoảng 5.200mAh trên bản bán lẻ.

Việc nâng cấp thông số pin trên cả hai phiên bản cao cấp giúp đáp ứng tốt hơn cường độ sử dụng liên tục trong ngày mà không phụ thuộc quá nhiều vào phụ kiện sạc dự phòng.

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Thông số kỹ thuật pin và công nghệ sạc dòng Galaxy S27

Bên cạnh chứng nhận về dung lượng, dữ liệu từ cơ quan quản lý thẩm định 3C của Trung Quốc cũng làm rõ công suất sạc trên toàn bộ dải sản phẩm mới. Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra tiếp tục duy trì công nghệ sạc nhanh 60W tương tự như thế hệ Galaxy S26 Ultra trước đây. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn sẽ có sự phân cấp rõ rệt về hiệu suất sạc.

Việc cả bốn phiên bản trong hệ sinh thái Galaxy S27 hoàn tất các chứng nhận quan trọng từ sớm cho thấy khả năng thiết bị sẽ ra mắt đúng kế hoạch, dự kiến vào khoảng tháng 1 năm 2027.