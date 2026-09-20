Galaxy S27 Ultra lộ thông số pin 5.700mAh đột phá, khép lại kỷ nguyên 5.000mAh của Samsung

Sau nhiều thế hệ duy trì dung lượng năng lượng không đổi, thế hệ flagship tiếp theo của Samsung chuẩn bị có sự thay đổi lớn về phần cứng lưu trữ năng lượng. Theo thông tin từ các cơ sở dữ liệu chứng nhận kỹ thuật mới nhất, mẫu điện thoại cao cấp nhất Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị viên pin với dung lượng công bố lên đến 5.700mAh, chấm dứt hoàn toàn chuỗi thiết kế gắn liền với viên pin 5.000mAh vốn đã tồn tại liên tục suốt nhiều năm qua.

Samsung đang tích cực phát triển Galaxy S27 Ultra

Bước ngoặt dung lượng năng lượng sau nhiều thế hệ dậm chân tại chỗ

Kể từ thời điểm Galaxy S20 Ultra ra mắt vào năm 2020 cho tới mẫu Galaxy S26 Ultra, nhà sản xuất Hàn Quốc luôn trung thành với thông số dung lượng 5.000mAh. Việc không tăng dung lượng pin qua các năm đã đặt ra nhiều thách thức cho trải nghiệm thực tế, đặc biệt khi các tính năng xử lý trí tuệ nhân tạo, đồ họa game cùng công nghệ hiển thị ngày càng tiêu tốn nhiều tài nguyên vận hành.

Hồ sơ chứng nhận từ Samsung SDI vừa xác nhận sự hiện diện của khối pin mới mang số hiệu mã EB-BS958DBY dành cho Galaxy S27 Ultra. Cụ thể, mẫu cell pin này sở hữu mức dung lượng định mức đạt 5.534mAh. Dựa trên tỷ lệ tính toán kỹ thuật giữa mức danh định và dung lượng quảng bá thương mại thông thường, Samsung gần như chắc chắn sẽ công bố viên pin này ở mức dung lượng định danh 5.700mAh khi chính thức bán ra thị trường tiêu dùng.

Chứng nhận Samsung SDI của Galaxy S27 Ultra

Toàn diện cấu hình pin trên các phiên bản dòng Galaxy S27

Không chỉ riêng mẫu Ultra được nâng cấp, phiên bản Galaxy S27 Pro cũng ghi nhận mức cải thiện dung lượng đáng kể. Cơ sở dữ liệu ghi nhận mẫu pin của thiết bị này mang mã EB-BS957CBY, với thông số dung lượng định mức là 5.087mAh. Khi thương mại hóa, viên pin trên Galaxy S27 Pro dự kiến được giới thiệu ở mức dung lượng thực tế khoảng 5.200mAh.

Sự gia tăng đồng thời ở cả hai phiên bản cao cấp giúp dòng máy này đáp ứng tốt hơn các tác vụ nặng kéo dài, từ việc quay phim chất lượng cao đến xử lý đồ họa phức tạp liên tục mà không đòi hỏi thiết bị dự phòng kèm theo.

Flagship mới của Samsung sẽ có cấu hình khủng

Công nghệ sạc nhanh và kế hoạch ra mắt

Bên cạnh dung lượng lưu trữ, tiêu chuẩn sạc nhanh cũng được làm rõ thông qua chứng nhận từ cơ quan kiểm định 3C tại Trung Quốc. Theo đó, Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro sẽ tiếp tục hỗ trợ chuẩn sạc nhanh có dây công suất 60W, mức công suất từng được áp dụng trên phiên bản tiền nhiệm Galaxy S26 Ultra.

Ở phân khúc tiêu chuẩn, Galaxy S27 hỗ trợ sạc nhanh ở mức 45W, trong khi mẫu Galaxy S27 Plus được cấp chứng nhận với công suất đầu vào 27W. Việc toàn bộ bốn phiên bản thuộc thế hệ Galaxy S27 sớm hoàn tất các thủ tục phê duyệt quy chuẩn kỹ thuật mở ra khả năng Samsung có thể giới thiệu dải sản phẩm mới sớm hơn dự kiến, vào khoảng tháng 1 năm 2027.