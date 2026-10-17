Galaxy S27 Ultra lộ thông số độ mỏng 7.97mm cùng nâng cấp màn hình OLED M16 và pin 5.700mAh

Samsung Galaxy S27 Ultra vừa tiếp tục lộ diện hàng loạt thông số kỹ thuật then chốt thông qua các nguồn tin rò rỉ uy tín từ @OnLeaks và IceUniverse. Những dữ liệu mới nhất tập trung vào cấu trúc thân máy siêu mỏng, kích thước cụm camera sau, chất liệu tấm nền hiển thị cũng như những bước nhảy vọt về hiệu suất năng lượng trên dòng flagship tiếp theo của Samsung.

Thiết kế công thái học và bài toán kích thước cụm camera sau

Dữ liệu rò rỉ cho biết thân máy Galaxy S27 Ultra có độ dày đo được là 7.97mm khi không tính phần gờ camera nhô lên ở mặt sau. Đây là nỗ lực đáng kể nhằm duy trì kiểu dáng thanh mảnh cho thiết bị đầu bảng, giúp cải thiện cảm giác cầm nắm và tính công thái học trong quá trình sử dụng thường nhật.

Thiết kế camera sau của Galaxy S26 Ultra

Tuy nhiên, do việc tích hợp hệ thống phần cứng quang học cao cấp với các thấu kính kích thước lớn, tổng độ dày của Galaxy S27 Ultra khi tính cả phần lồi cụm camera sẽ đạt mức 12.61mm. Theo các nguồn tin kỹ thuật, riêng phần mô-đun camera chiếm độ dày từ 4.64mm đến 4.69mm.

Mẫy máy kế nhiệm Galaxy S26 Ultra sẽ có nhiều thay đổi về thiết kế

Tối ưu diện tích hiển thị với viền mỏng và vật liệu OLED M16

Mặt trước của Galaxy S27 Ultra ghi nhận bước tiến mới về khả năng gia công viền bezel. Kích thước cạnh viền được thu hẹp xuống khoảng 1.21mm đến 1.28mm, mỏng hơn đáng kể so với mức 1.32mm từng xuất hiện trên thế hệ tiền nhiệm Galaxy S26 Ultra. Việc thu gọn viền giúp mặt kính phía trước trở nên cân đối, gia tăng tỷ lệ hiển thị thực tế trên màn hình.

Galaxy S27 Ultra sẽ có viền màn hình mỏng hơn

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, công nghệ tấm nền cũng được phân cấp rõ nét. Phiên bản cao cấp nhất Galaxy S27 Ultra dự kiến trang bị thế hệ vật liệu hiển thị OLED M16 đời mới. Trong khi đó, các biến thể tiêu chuẩn như Galaxy S27 và S27 Plus có khả năng sử dụng tấm nền vật liệu M14+ cải tiến nhằm nâng cao chất lượng hiển thị tổng thể trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Nâng cấp cảm biến selfie hình vuông và thông số năng lượng 5.700mAh

Về phần cứng quang học phía trước, Galaxy S27 Ultra cùng biến thể S27 Pro được cho là sẽ sở hữu camera selfie 16MP với thiết kế cảm biến dạng hình vuông, hỗ trợ xử lý khung hình linh hoạt hơn. Ngược lại, hai model thấp hơn là Galaxy S27 và S27+ dự kiến vẫn duy trì camera trước 12MP tương tự thế hệ trước.

Galaxy S27 Ultra là mẫu flagship tiếp theo được nhiều người mong đợi

Hệ thống năng lượng trên mẫu máy Ultra cũng đón nhận cải tiến với viên pin dung lượng 5.700mAh, đi kèm công suất sạc nhanh 60W và hệ thống điều hòa nhiệt độ tối ưu. Chi tiết các thông số kỹ thuật rò rỉ chính của thiết bị được tổng hợp cụ thể bên dưới:

Dù các thông số kỹ thuật rò rỉ cho thấy định hướng nâng cấp đáng chú ý về thiết kế và hiệu năng, người dùng vẫn cần chờ đợi công bố chính thức từ phía Samsung vào thời điểm mẫu flagship này chính thức ra mắt.