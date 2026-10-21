Galaxy S27 Ultra: Fan Samsung đã chờ những nâng cấp này suốt nhiều năm

Pin và camera trở thành hai nâng cấp được mong đợi nhất

Sau khi những hình ảnh dựng mới của Galaxy S27 Ultra xuất hiện, một cuộc thăm dò đã được thực hiện nhằm tìm hiểu những nâng cấp mà người dùng mong muốn Samsung trang bị cho mẫu smartphone cao cấp tiếp theo. Kết quả cho thấy hai yếu tố nhận được sự quan tâm lớn nhất là hệ thống camera và pin.

Galaxy S26 Ultra gặp vấn đề với màn hình Privacy Display. Ảnh: PhoneArena

Cụ thể, tại thời điểm bài viết được thực hiện, có tới 41,33% người tham gia bình chọn mong muốn Galaxy S27 Ultra sở hữu camera được nâng cấp đáng kể. Tỷ lệ tương tự cũng dành cho kỳ vọng về viên pin dung lượng lớn hơn cùng tốc độ sạc nhanh hơn.

Việc hai nhóm mong muốn có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau cho thấy người dùng không chỉ quan tâm đến khả năng chụp ảnh, vốn là một trong những thế mạnh truyền thống của dòng Galaxy Ultra, mà còn muốn Samsung cải thiện những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Trong nhiều năm qua, dung lượng pin 5.000 mAh đã trở thành cấu hình quen thuộc trên các mẫu Galaxy Ultra.

Tuy nhiên, khi smartphone ngày càng đảm nhiệm nhiều tác vụ nặng, từ chụp ảnh, quay video đến xử lý các tính năng trí tuệ nhân tạo, nhu cầu về thời lượng sử dụng dài hơn ngày càng rõ rệt.

Tương tự, camera dù liên tục được cải tiến về thuật toán xử lý hình ảnh vẫn cần những nâng cấp đáng kể về phần cứng để duy trì sức cạnh tranh.

Với Galaxy S27 Ultra, người dùng kỳ vọng Samsung không chỉ cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng mà còn nâng cao khả năng xử lý chi tiết và tính linh hoạt khi chụp ở nhiều tiêu cự khác nhau.

Màn hình Privacy Display gây tranh cãi trên Galaxy S26 Ultra

Trái với pin và camera, màn hình lại không phải ưu tiên hàng đầu của phần lớn người tham gia khảo sát. Chỉ khoảng 9,5% người bình chọn mong muốn Samsung cải thiện công nghệ Privacy Display, đặc biệt là khả năng duy trì độ phân giải và chất lượng hiển thị tốt hơn khi tính năng này được kích hoạt.

Galaxy S27 Ultra sẽ có diện mạo khác biệt đáng kể so với Galaxy S26 Ultra? Ảnh: 4RMD

Privacy Display được thiết kế nhằm hạn chế khả năng người khác nhìn thấy nội dung trên màn hình từ các góc nghiêng, qua đó tăng cường tính riêng tư khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng.

Tuy nhiên, việc bổ sung công nghệ này trên Galaxy S26 Ultra đã làm dấy lên những ý kiến trái chiều về chất lượng hiển thị và trải nghiệm thực tế.

Một số người dùng cho biết màn hình Galaxy S26 Ultra trở nên khó sử dụng ngay cả khi Privacy Display đã được tắt.

Những phản ánh được đề cập bao gồm tình trạng đau đầu, mỏi mắt và buồn nôn trong quá trình sử dụng thiết bị.

Đây là vấn đề đáng chú ý đối với một mẫu smartphone thuộc phân khúc cao cấp, nơi người dùng kỳ vọng không chỉ có phần cứng mạnh mẽ mà còn được trải nghiệm màn hình chất lượng cao, dễ nhìn trong nhiều điều kiện khác nhau.

Theo bài viết, chưa đến 8% người tham gia khảo sát muốn Samsung cải thiện khả năng sử dụng màn hình trên Galaxy S27 Ultra.

Dù tỷ lệ này tương đối thấp, những phản ánh liên quan đến sự thoải mái khi nhìn màn hình vẫn có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng trong thời gian dài.

Đáng chú ý, Samsung được cho là đang phát triển một thiết kế màn hình mới cho Galaxy S27 Ultra nhằm giải quyết những hạn chế nói trên.

Nếu thông tin này chính xác, đây có thể là một trong những thay đổi quan trọng nhất đối với trải nghiệm người dùng trên thế hệ flagship tiếp theo.

Galaxy S27 Ultra có thể lần đầu vượt mốc pin 5.000 mAh

Điểm đáng chú ý là những mong muốn của người dùng Galaxy Ultra gần như không thay đổi trong nhiều năm. Pin lớn hơn, sạc nhanh hơn và camera tốt hơn vẫn liên tục xuất hiện trong danh sách nâng cấp được chờ đợi, ngay cả khi Galaxy S26 Ultra phát sinh những vấn đề mới liên quan đến màn hình.

Dù vậy, các thông tin rò rỉ cho thấy Samsung có thể sẽ đáp ứng một phần kỳ vọng này trên Galaxy S27 Ultra.

Theo những tin đồn hiện tại, mẫu flagship ra mắt năm tới sẽ được trang bị viên pin có dung lượng cao hơn mức 5.000 mAh đã được Samsung duy trì trong nhiều thế hệ.

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là thay đổi đáng kể đối với dòng Galaxy Ultra, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng đòi hỏi thời lượng pin dài hơn.

Tốc độ sạc cũng đã được cải thiện trên Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, khả năng Samsung tiếp tục nâng cấp mạnh thông số này trong thời gian ngắn vẫn chưa rõ ràng.

Vì vậy, người dùng có thể phải chờ thêm để biết liệu Galaxy S27 Ultra có tạo ra bước tiến đáng kể về tốc độ sạc hay chỉ tập trung vào dung lượng pin.

Về camera, các tin đồn cho rằng Galaxy S27 Ultra sẽ sử dụng những cảm biến mới và tốt hơn. Dù vậy, Samsung được cho là có thể loại bỏ camera tele 3x trên thiết bị.

Nếu thông tin này chính xác, hãng sẽ phải chứng minh rằng những cải tiến ở các camera còn lại đủ sức bù đắp sự thiếu hụt về khả năng chụp ảnh ở tiêu cự trung gian.

Đối với màn hình, thiết kế hoàn toàn mới đang được đồn đoán có thể giúp Galaxy S27 Ultra khắc phục những hạn chế về khả năng hiển thị và sự thoải mái khi sử dụng.

Tuy nhiên, thông số kỹ thuật cũng như hiệu quả thực tế của những thay đổi này vẫn cần được xác nhận.

(Theo PhoneArena, TechCrunch)