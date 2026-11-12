Galaxy S27 Ultra được nâng cấp một tính năng fan mong đợi nhất?

Ngày ra mắt chính thức của Galaxy S27 Ultra đang đến gần. Giữa hàng loạt thông tin rò rỉ, tin đồn và dự đoán về thế hệ flagship tiếp theo của Samsung, có một nâng cấp được cho là gần như không thể thiếu ở thời điểm hiện tại.

Mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Đó không phải hệ thống camera, chipset, màn hình hay bộ xử lý bên trong máy. Những thành phần này vốn đã đạt chất lượng rất cao và gần như hoàn thiện qua vài thế hệ gần đây. Thứ Samsung thực sự cần thay đổi là pin.

Galaxy S27 Ultra: Nâng cấp pin sau 7 thế hệ chờ đợi

Kể từ khi dòng Galaxy S Ultra ra mắt vào năm 2020, có một thông số gần như không thay đổi suốt 7 thế hệ: dung lượng pin.

Galaxy S20 Ultra đời đầu được trang bị viên pin 5.000 mAh. Đáng chú ý, tất cả những mẫu máy kế nhiệm sau đó đều duy trì chính xác mức dung lượng này.

Samsung tỏ ra đặc biệt thận trọng khi nâng cấp pin cho dòng flagship cao cấp nhất của mình. Thậm chí, một số smartphone tầm trung thuộc dòng Galaxy A hiện đã sở hữu dung lượng pin tương đương, thậm chí cho thời gian sử dụng dài hơn nhờ sử dụng những bộ xử lý ít tiêu thụ năng lượng hơn.

Trong khi đó, áp lực cạnh tranh từ các smartphone Trung Quốc ngày càng lớn. Nhiều mẫu điện thoại đến từ thị trường này đã vượt mốc 10.000 mAh, trong khi những flagship như Xiaomi 18 Pro Max và OnePlus 16 được đồn đoán sở hữu pin lần lượt 8.000 mAh và 9.000 mAh.

Khoảng cách về dung lượng pin đang khiến Samsung khó có thể tiếp tục duy trì cách tiếp cận cũ.

Lý do các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc có thể đưa những viên pin dung lượng rất lớn vào thiết bị cao cấp nằm ở công nghệ pin silicon-carbon.

Đây là công nghệ sử dụng silicon bổ sung vào cực âm của pin nhằm tăng khả năng lưu trữ năng lượng. Nhờ đó, nhà sản xuất có thể tạo ra những viên pin có mật độ năng lượng cao hơn mà không nhất thiết phải tăng kích thước vật lý tương ứng.

Galaxy S27 Ultra sẽ có diện mạo khác biệt đáng kể so với Galaxy S26 Ultra? Ảnh: 4RMD

Tuy nhiên, công nghệ này cũng tồn tại một số thách thức. Silicon vốn khá giòn và cần được xử lý bằng những lớp phủ đặc biệt để hạn chế sự hình thành các cấu trúc dạng nhánh cây (dendrite). Những cấu trúc này có thể gây đoản mạch và làm hỏng pin.

Một vấn đề khác là silicon có thể giãn nở từ 280% đến 400% trong quá trình sạc, tạo ra áp lực lớn lên cấu trúc bên trong viên pin.

Dù vậy, các nhà sản xuất pin silicon-carbon đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc khắc phục những hạn chế này. Một số công nghệ hiện nay cho phép sử dụng cực âm giàu silicon với tỷ lệ silicon lên tới 15%. Xiaomi 17 thậm chí được cho là sử dụng viên pin có hàm lượng silicon khoảng 16%.

Điều này mở ra cơ hội để các hãng smartphone tăng đáng kể dung lượng pin mà không phải đánh đổi quá nhiều về thiết kế.

Samsung đã bắt đầu thử nghiệm pin silicon-carbon

Samsung không hoàn toàn đứng ngoài xu hướng này. Hãng đã có bước tiến thận trọng vào công nghệ pin silicon-carbon trên dòng Galaxy Z Fold 8.

Cụ thể, Galaxy Z Fold 8 Ultra được nâng dung lượng pin lên 5.000 mAh, tăng từ mức 4.400 mAh trên thế hệ tiền nhiệm.

Đây chưa phải mức cải thiện quá đột phá nếu so với những gì pin silicon-carbon có thể mang lại. Tuy nhiên, dòng Galaxy Z Fold 8 được xem như bước thử nghiệm quan trọng để Samsung đánh giá công nghệ mới trước khi đưa lên những mẫu flagship phổ thông hơn.

Sự thận trọng này không khó hiểu, bởi Samsung vẫn đặc biệt nhạy cảm với mọi vấn đề liên quan đến pin sau sự cố Galaxy Note 7 từng gây tổn thất nghiêm trọng cho hãng.

Tin tốt là công nghệ silicon-carbon được cho là sẽ xuất hiện trên Galaxy S27 Ultra, với mức nâng cấp dung lượng đáng kể hơn.

Theo những tài liệu chứng nhận bị rò rỉ gần đây, Galaxy S27 Ultra có thể được trang bị viên pin 5.700 mAh, tăng 700 mAh, tương đương 14% so với thế hệ trước.

Ngoài ra, những thông tin rò rỉ từ tài liệu chứng nhận cũng cho thấy Galaxy S27 Ultra có thể hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất tối đa 65W.

Mức công suất này vẫn thấp hơn ngưỡng 100W mà nhiều thương hiệu, đặc biệt là các nhà sản xuất Trung Quốc, đã vượt qua. Tuy nhiên, 65W là con số hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với một flagship Samsung.

Galaxy S27 Ultra có thể sử dụng pin trong hai ngày?

Vậy viên pin 5.700 mAh sẽ mang lại khác biệt như thế nào trong thực tế?

Một số người dùng Galaxy S26 Ultra, thậm chí Galaxy S25 Ultra, cho biết thiết bị của họ có thể hoạt động liên tục hai ngày sau mỗi lần sạc. Tuy nhiên, thực tế là việc kéo dài thời gian sử dụng viên pin 5.000 mAh lên hai ngày vẫn khá khó khăn, đặc biệt với những người thường xuyên chơi game, xem video hoặc sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc.

Mức tăng thêm 700 mAh trên Galaxy S27 Ultra có thể giúp thay đổi đáng kể trải nghiệm này. Thay vì phải tiết kiệm pin và hạn chế sử dụng để cố gắng đạt hai ngày, người dùng có thể kỳ vọng thiết bị duy trì thời lượng hoạt động hai ngày ổn định hơn sau mỗi lần sạc.

Dĩ nhiên, thời lượng pin thực tế còn phụ thuộc vào thói quen sử dụng, độ sáng màn hình, kết nối mạng và khả năng tối ưu phần mềm. Không thể chỉ dựa vào dung lượng pin để khẳng định mọi người dùng đều đạt được kết quả giống nhau.

Dù vậy, việc Samsung chuyển sang pin silicon-carbon vẫn là một cột mốc rất đáng chú ý. Sau 7 thế hệ gần như không thay đổi dung lượng pin, Galaxy S27 Ultra có cơ hội mang đến một trong những nâng cấp thiết thực nhất mà dòng Galaxy S Ultra đang cần.

(Theo PhoneArena, Gizmochina, Notebookcheck)